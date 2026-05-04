Waarom je als caravanliefhebber beter een nieuwe Suzuki Across kunt kopen dan een Toyota RAV4

Andere merklogo’s en een afwijkende neus kunnen niet verhullen dat de Suzuki Across een tweelingbroer is van de Toyota RAV4. Maar kijk je naar de specificaties, dan is de Suzuki de betere deal, zeker voor caravaneigenaren.

Met een vanafprijs van 52.695 euro is de Suzuki Across ver verwijderd van de bedragen die je voeger voor een leuke Suzuki Swift, laat staan een Alto betaalde. Een echt budgetmerk is Suzuki dan ook niet meer. Sterker nog, de goedkoopste Suzuki Across is 2700 euro duurder dan de instapper van de RAV4-reeks. Maar daar krijg je wel veel voor terug.

De Suzuki Across en de Toyota RAV4 worden in Nederland uitsluitend als plug-in hybride verkocht. Bij de Suzuki was dat altijd al het geval, voor de Toyota is dat voor het eerst.

Belangrijke verschillen Suzuki Across en Toyota RAV4

En de twee Japanse neven mogen dan technisch sterk aan elkaar verwant zijn, tussen de instapversies zitten een paar belangrijke verschillen.

Zo heeft de Suzuki standaard vierwielaandrijving, terwijl de goedkoopste RAV4 door alleen de voorwielen wordt aangedreven. AWD heb je misschien niet nodig om de Veluwse jungle mee te verkennen. Maar ... het gaat hand in hand met een eigenschap die voor veel Nederlanders wél van belang is.

Caravangewicht Suzuki Across

We hebben het over een hoog trekgewicht. Achter de Across mag je zelfs een geremde caravan van 2000 kilo hangen. Bij de voorwielaangedreven RAV4 is het trekgewicht een schamele 800 kilo.

Daarnaast heeft de Across standaard een systeemvermogen van 304 pk, tegen 270 stuks voor de (voorwielaangedreven) RAV4.

Zoveel duurder is de RAV4 met AWD

Niet getreurd; ook de Toyota RAV kun je met meer dan 300 pk en vierwielaandrijving bestellen, maar dan ben je minimaal 52.995 euro kwijt. Ooh, maar dat scheelt maar 300 euro! Ja, dat dacht je.

Want in tegenstelling tot de Suzuki Across, kan de RAV4 Plug-in Hybrid 300 Dynamic AWD niet met 50 kW snelladen. En juist dát wil je tijdens een caravanvakantie. Want de aandrijfbatterij (22,7 kWh) is bij intensief gebruik al vrij snel leeg. Als je daarmee doorrijdt, gaat het grote verbruiksvoordeel van een stekkerhybride er al snel aan.

Wil je met de vierwielaangedreven Toyota RAV4 ook met 50 kW kunnen snelladen, dan ben je minimaal aangewezen op de First Edition versie van 57.595 euro. En daarmee zit je dus ineens 4900 euro boven de prijs van de Across.

Ook 10 jaar garantie voor Suzuki

Jaaa, maar op een Toyota krijg je 10 jaar garantie. Klopt, alleen geldt dat sinds kort ook voor Suzuki’s. Ook wat luxe en comfort betreft, hoef je in de Suzuki Across niet op een houtje te bijten. Hij staat op 18-inch lichtmetaal, is voorzien van elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, een verwarmbaar stuur, een draadloze telefoonoplader, keyless entry, een head-up display, automatische klimaatregeling met twee temperatuurzones en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Een van de weinige zaken die de Suzuki Across níét kan bieden, is een leuke, spannende kleur. Hij is alleen leverbaar in somber zwart, somber grijs, somber groen of saai wit. De RAV4 kun je tenminste nog bestellen in het brons, blauw, parelmoer wit en (2!) tinten rood.

Elektrische actieradius Suzuki Across

O ja, rijd je zonder caravan, dan kan de Suzuki Across volgens de WLTP-meetmethode 129 kilometer puur elektrisch rijden. Hierdoor bedraagt het officiële benzineverbruik waarschijnlijk om en nabij de 1 op 100. Alleen zouden we dat met een korrel zout nemen. Een verbruik van 1 op 35 haal je daarentegen vrij gemakkelijk met een plug-in hybride als deze.