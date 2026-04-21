Toyota: ons populairste model wordt voorlopig geen EV

Toyota verkoopt miljoenen auto’s wereldwijd, maar loopt niet voorop als het gaat om volledig elektrische modellen. Het is dan ook niet zo gek dat hun populairste model voorlopig geen EV wordt.

De Toyota RAV4, goed voor maar liefst 1,2 miljoen verkochte exemplaren in 2025, krijgt voorlopig geen volledig elektrische variant. De reden? Toyota kiest bewust een andere koers.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

RAV4 EV geen prioriteit

Volgens RAV4-hoofdingenieur Yoshinori Futonagane is een elektrische versie simpelweg geen speerpunt. Dat zegt de topman in gesprek met het Australische Drive. Sterker nog, binnen Toyota is er nog nauwelijks serieus over nagedacht.

De Japanners zetten bewust in op verschillende aandrijflijnen naast elkaar, in plaats van alles in één model te stoppen. Dat betekent dat de RAV4 het voorlopig moet doen met hybride en plug-in hybride techniek, terwijl de volledig elektrische ontwikkeling vooral bij andere modellen ligt. Daarnaast speelt een belangrijke rol dat de verenigde Staten een van de grootste markten is voor de RAV4 en in Amerika lopen autokopers nog altijd niet heel warm voor EV's.

Focus op hybride en plug-in hybride

De nieuwste RAV4 is er in Nederland uitsluitend als plug-in hybride. Daarbij heb je keuze uit twee varianten: een versie met voorwielaandrijving en 272 pk, en een krachtiger AWD-variant met 309 pk.

Beide maken gebruik van een 2,5-liter viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor op de vooras. De vierwielaangedreven versie krijgt daar nog een extra elektromotor op de achteras bij, die voor extra vermogen en grip zorgt.

Opvallend is ook de elektrische actieradius, die kan oplopen tot zo’n 137 kilometer volgens de WLTP-test. Daarmee kun je in de praktijk een groot deel van de dagelijkse ritten volledig elektrisch afleggen.

EV-RAV4 niet uitgesloten

Toch is de deur naar een volledig elektrische RAV4 niet helemaal dicht. Toyota geeft aan dat een elektrische RAV4 in de toekomst zeker mogelijk is, maar voorlopig heeft het geen prioriteit. En waarom zou het ook, met de C-HR+ en de bZ4X Touring hebben de Japanners ook al twee elektrische SUV's in handen.