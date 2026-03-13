Review Toyota C-HR+, uitdager Skoda Elroq en Kia EV3: 4 voordelen, 4 nadelen

Het zwaarbevochten segment van middelgrote SUV’s heeft er een sterke nieuwkomer bij. De elektrische Toyota C-HR+ richt zijn pijlen vooral op de Skoda Elroq en Kia EV3. Wat zijn de kansen voor de Japanner? De voor- en nadelen op een rijtje.

Nog even over de naam van de nieuwe Toyota; daarbij moetje het plusje vrij letterlijk nemen. Hij lijkt sterk op de ‘gewone’ C-HR, maar is iets opgerekt en kreeg een langere wielbasis. Daardoor oogt de auto slanker en volwassener, bovendien is-ie ruimer dan z’n kleine broer. Veel belangrijker is het verschil in aandrijving. Terwijl de gewone C-HR altijd een hybride is – al dan niet met stekker – is de C-HR uitsluitend te koop als batterij-elektrische auto.



Voordeel 1: groot bereik

Kijken we naar de aandrijflijn, dan komt de Toyota C-HR+ er in drie smaken. Bij de voorwielaandrijver kun je kiezen uit een batterij van (netto) 54 of 72 kWh. De versie met de kleinste batterij levert 167 pk, terwijl de grotere batterij vastzit aan een elektromotor met 224 pk. Daarnaast levert Toyota de elektrische nieuwkomer als vierwielaandrijver met twee elektromotoren die samen 343 pk bij elkaar knetteren.

De importeur verwacht dat de ‘middelste’ versie de meeste klanten zal lokken, met name vanwege het riante WLTP-bereik van 607 kilometer. In deze klasse is dat inderdaad fors. De ‘dikste’ Skoda Elroq komt tot 571 kilometer en de topversie van de Kia EV3 heeft een actieradius van 605 kilometer.

In de Portugese praktijk kwamen wij omgerekend trouwens tot een verbruik van 14,9 kWh/100 km en een bereik van 508 kilometer. Daarbij waren de weersomstandigheden gunstig, maar we hebben het stroompedaal niet ontzien.

Ook als instapper overtreft de Japanner zijn twee belangrijkste concurrenten, met 458 tegen 436 (Kia) respectievelijk 376 (Skoda) kilometer.

De C-HR+ AWD sprint als een malle (0-100 in 5,3 s), maar levert 100 km actieradius in ten opzichte van de voorwielaandrijver met hetzelfde accupakket. Dat is de tol die je betaalt voor z’n hogere gewicht en grotere (20-inch) wielen. Terwijl de 224 pk-versie met een honderdsprint van 7,3 s ook geen slome duikelaar is.

Onder dezelfde omstandigheden behaalden we met de AWD in Portugal een verbruik van 15,9 kWh/100 km en een actieradius van afgerond 464 kilometer.

Om het laden onderweg zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kan de C-HR+ de batterij vooraf op temperatuur brengen. Dit kan handmatig, via een timer of automatisch bij navigeren naar een laadpunt. Het navigatiesysteem plant daarnaast automatisch optimale laadstops op basis van accuniveau en verbruik.

Voordeel 2: riante uitrusting

De instapper van de C-HR+ heet Dynamic Limited Edition. Dat ‘Limited’ slaat niet op de uitrusting, want EV-essentiële zaken als een warmtepomp, stuur- en stoelverwarming zijn gewoon standaard. Ook op dat punt heeft de Toyota strepen voor op de concurrentie.

Verder vinken we 18-inch lichtmetalen wielen af, evenals klimaatregeling, keyless entry en een mooi compleet veiligheidspakket. Het omvat onder meer dodehoekdetectie, een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer, adaptieve cruisecontrol, etc.

De First Edition met het grote accupakket doet daar nog een elektrisch bediende achterklep en privacy glass voor de achterste zijruiten bij. Voor een snellaadvermogen van 150 kW, waarmee de batterij in 28 minuten van 20 naar 80 procent van z’n capaciteit gaat. Een 11kW-boordlader is standaard, terwijl de AWD Executive tot 22 kW gaat. Andere Executive-verwennerij bestaat uit het dak in contrastkleur, de keus uit lichte en donkere bekleding in kunstleer met synthetisch suède, vooruitverwarming en elektrisch verstelbare stoelen.

Uitvoering Accu Prijs Dynamic Limited Edition 57,7 kWh € 37.995 First Edition 77 kWh € 42.995 Executive (AWD) 77 kWh € 50.995

Voordeel 3: fijn onderstel

Op dag één van de persintroductie rijden we met de krachtige AWD-variant van de Toyota C-HR+. Gezien de 20-inch wielen en de vrij lage veren hadden we de tandarts al gebeld voor het bijwerken van onze vullingen, maar die afspraak konden we na de testrit meteen afzeggen.

De auto verrast met een vergevingsgezinde combinatie van vering en demping, en ook klinkerstraatjes lieten de auto onberoerd. Alleen op asfalt waar de Portugese Rijkswaterstaat er echt met de pet naar heeft gegooid, voel je wat steviger tikken, maar storend wordt het nooit. Bovendien is het onderstel mooi stil; geen geklapper, gestommel of gekraak. Sowieso is de auto mooi stil. Op de snelweg hoor je eigenlijk alleen wat windgeruis bij de A-stijlen en – afhankelijk van het type asfalt – het geroffel van de banden.

De First Edition op 18-inch wielen is nog iets zachter, maar gedraagt zich zeker niet als een zompige schuit. Het lage zwaartepunt houdt het overhellen binnen de perken, wel merken we dat de C-HR+ op de kleinere wielen iets minder scherp stuurt. Al is-ie voor een SUV nog altijd prettig communicatief, waardoor de Japanner zich een bochtige bergpas net zo thuisvoelt als op een kaarsrechte Hollandse polderweg.

Voordeel 4: genereuze garantie

Paniek zaaiende EV-sceptici die je aan de borreltafel bang proberen te maken met rap degraderende batterijpakketten dient Toyota van repliek met de meest genereuze batterijgarantie van de markt.

Mits je de auto volgens voorschrift laat onderhouden, hanteert het merk een periode van 10 jaar, tot een maximum van 1 miljoen (!) kilometer. Mocht de state-of-health binnen die periode onder de 70 procent zakken, dan repareert of vervangt Toyota het accupakket. Overigens kun je de gezondheid van de batterij zelf via het infotainment checken.

Dat is niet alleen geruststellend voor de eerste eigenaar – en de leasemaatschappij – maar ook voor de occasionkoper – en dus voor de restwaarde. Net zoals de algemene garantie van 10 jaar (tot 200.000 km), trouwens.

Nadeel 1: Minder kofferruimte dan concurrentie én geen frunk

Een bagageruimte van 417 liter is niet verkeerd, maar wie op vakantie en weekendtrips altijd te veel troep meeneemt, vindt het kofferbakgras waarschijnlijk groener bij de Skoda Elroq (470 l) en de Kia EV3 (460 l). Een frunk zoek je bij de C-HR+ tevergeefs. Bij de Elroq ook, trouwens, maar daarvoor kun je wel een handig kabelnet bijbestellen.

Bij de Toyota zul je de kabels in de bagageruimte moeten opbergen. Zeker als je ze na een verregende laadsessie tussen de tassen met vers gehaalde groente en broodjes moet opbergen, vinden we dat niet fijn.



Nadeel 2: geen one pedal driving

Het regeneratief remmen kun je bij de C-HR+ regelen met flippers aan de stuurkolom. Tot zover het goede nieuws. Want ook in de maximumstand ervaren we de remwerking erg beperkt en van one pedal driving is geen sprake. Om volledig tot stilstand te komen moet je dus altijd de wielremmen gebruiken. Toyota vindt dat remmen de verantwoordelijkheid is van de bestuurder, bovendien wil de fabrikant ex-benzineklanten niet ontrieven met iets wat ze niet gewend zijn.

Nadeel 3: caravanners zitten vast aan de AWD

De laatste tijd komen er steeds meer EV’s op de markt die een volwassen caravan kunnen trekken. Zo ook de C-HR+, al geldt dat helaas alleen voor de AWD-versie. Die verdraagt 1500 kilo geremd gewicht aan de haak, terwijl de FWD het doen met een aanhangergewicht van een schamele 750 kilo.

Nadeel 4: zitpositie en ergonomie suboptimaal

Zeker de stoelen van de Executive-uitvoering zien er aanlokkelijk uit. Maar zoals wel vaker bij Japanse auto’s, zijn de zittingen aan de korte kant – ook voor bestuurders die nog geen 1,80 meter lang zijn. Daar komt bij dat de volumineuze middenconsole een inbreuk maakt op de leefbreedte voorin en dat het zicht op het instrumentarium deels wordt ontnomen door de stuurwielrand.

Conclusie

Met de C-HR+ heeft Toyota, naast de Corolla Cross, een tweede ijzersterke troef in handen in het segment van de middelgrote SUV’s. De voordelen wegen wat ons betreft ruimschoots op tegen de nadelen, al willen we nog wel even noemen dat de topsnelheid van de basisversie wel erg beperkt is: 140 km/h. In Nederland geen bezwaar, maar op de Duitse autobahn ben je daarmee bijna veroordeeld tot een plek tussen de caravanners en trucks.

De sterkste variant heeft een top van 180 km/h, maar de 224 pk sterke versie (top 160 km/h) heeft onze voorkeur. Die voelt minder bijterig en harmonieuzer aan dan de AWD. Die is zo hitsig, dat je moet oppassen dat je jezelf en je passagiers niet meerdere nekhernia's per rit bezorgt.

