Toyota-rijders die thuis opladen kunnen honderden euro’s verdienen

Mogelijk heb je afgelopen tijd iets opgevangen over ERE-certificaten en geld verdienen met thuis opladen. Voor iedereen die geen zin heeft om dit uit te pluizen, komen Toyota en Vattenfall met een kant-en-klare oplossing.

Laten we simpel beginnen: het gaat hier om een soort cashback voor thuis opladen. In het geval van Toyota en Vattenfall krijg je 5 cent per kWh uitgekeerd. Daar komt nog eens 2,5 cent bovenop als het opladen buiten de energiepiek gebeurt. Kortom, je verdient 7,5 cent per slim geladen kWh. Op jaarbasis komt dat uit op ongeveer 200 euro (ca. 13.000 km). Het opladen moet wel thuis gebeuren en niet onderweg, want jij moet de eigenaar zijn van de netaansluiting.

Geld verdienen met ERE-certificaten

Waar komt dat geld vandaan? Van oliemaatschappijen die de verplichting hebben hun brandstoffen te verduurzamen. Dat gebeurt met ERE-certificaten: de EmissieReductie-Eenheid. Een ERE staat voor een kilogram CO2-uitstoot gereduceerd ten opzichte van fossiele brandstof. Dit systeem van verhandelbare ERE’s is opgezet door de Nederlandse Emissieautoriteit.

Particulieren kunnen ook meedoen met dit certificaten-feestje, aangezien elektriciteit geleverd aan auto’s aan huis sinds 2026 ook in aanmerking komt voor vergoeding.

Minder uitzoekwerk dankzij Toyota en Vattenfall

Wat de feestvreugde een beetje bederft, is dat je je moet registeren bij een inboekdienstverlener die de ERE’s kan verkopen en de opbrengst met je deelt. Een fee van 20 tot 25 procent is echter heel normaal. Uitzoeken wie de beste dienstverlener is, maakt van het hele ERE-gebeuren een hobbyproject voor regelneven en computernerds. Hadden we al gezegd dat je laadpaal een MID-gecertificeerde meter moet hebben voor het registreren van de geladen kWh’s?

En daar komen Toyota en Vattenfall om de hoek kijken. De slimme lader van de Toyota Oplaadservice heeft zo’n MID-meter en het is fijn dat je gewoon zaken doet met Vattenfall. Dat verlaagt de drempel aanzienlijk. Tegelijkertijd verdien je ‘maar’ 7,5 cent per kWh, terwijl de gangbare vergoeding 10 cent is. De eerdergenoemde fee van 25 procent lijk je op deze manier dus niet te ontlopen.