Waarom je de elektrische Toyota C-HR+ wilt kopen bij de Subaru-dealer

De Uncharted van Subaru vertoont grote gelijkenissen met de Toyota C-HR+. In de prijslijsten ontdekken we 3 redenen om het eerste kopje koffie bij de Subaru-dealer te nuttigen.

Subaru haalt met de Uncharted hetzelfde trucje uit als met de Solterra; het is feitelijk een Toyota (in dit geval de C-HR+), maar de ophanging en besturing kregen een speciaal Subaru-sausje. Qua prijs maakt het weinig uit: de Toyota C-HR+ kost 37.995 euro en de Subaru Uncharted heeft een vanafprijs van 37.900 euro.

Subaru verleidt potentiële kopers van C-HR+ op 3 manieren

Het duidelijkste verschil is het aangepaste design: de Uncharted heeft zijn eigen smoelwerk met een compleet ander design voor de dagrijverlichting. Verder staat de merknaam ‘Subaru’ in grote letters uitgeschreven op de achterklep - Toyota houdt het bij een klein merkembleem. Welke auto je mooier vindt, is een kwestie smaak. Wij focussen ons op de feitelijke verschillen.

1. Wil je 0 of 1350 euro betalen voor een oranje EV?

Ga je het Nederlandse wagenpark opfleuren? Weet dan dat Toyota bij de C-HR+ maar liefst 1350 euro in rekening brengt voor de oranje-rode lakkleur ‘Metal Oxide’. Bij Subaru kun je kosteloos een andere kleur kiezen en ‘Flare Orange Metallic’ behoort tot de gratis mogelijkheden. Dat is makkelijk bespaard.

2. Uncharted kan wél een aanhanger trekken

De instapversie van de Toyota C-HR+ kan geen aanhanger trekken: de Dynamic Limited Edition heeft een trekgewicht van 0 kg. Blijkbaar zijn de 167 pk sterke elektromotor en de batterij van 58 kWh daar niet op berekend … Maar wacht eens even: de basis-Uncharted met 167 pk en 58 kWh heeft wél een trekgewicht van 750 kg …

3. Subaru geeft de Uncharted een boordlader van 22 kW

Een boordlader van 11 kW voor opladen aan huis of in de wijk, is prima. Maar er bestaat ook een krachtiger boordlader van 22 kW. Toyota reserveert ‘m voor de duurste uitvoering, terwijl Subaru hem gewoon opneemt in de standaarduitrusting van de Uncharted.

Tot slot: pluspunten van de Toyota C-HR

Na het lezen van deze pluspunten denk je vast: het wordt druk bij de Subaru-dealer! Maar de Toyota C-HR+ heeft ook enkele pluspunten. Zo omvat de standaarduitrusting zowel stoel- als stuurverwarming – in de Subaru krijg je koude vingers. Het verwarmde stuurwiel is namelijk gereserveerd voor de duurdere 2E-xcite+-uitvoering. Stoelverwarming is wel standaard bij de Uncharted.

Dan is er nog de garantiekwestie. Subaru is gul, met 8 jaar garantie en een onbeperkt aantal kilometers, maar Toyota is baas boven baas met een garantietermijn van 10 jaar of 1 miljoen kilometer. Nog even over de Subaru-dealer: als Uncharted-rijder kun je in Nederland op 24 plekken terecht voor onderhoud. De lijst met Toyota-dealers telt 108 adressen …