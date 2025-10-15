Toyota C-HR+ review: dit ene detail bepaalt of dit de verkooptopper van Nederland wordt

Tests

De auto die je hier op de foto’s ziet is de nieuwe Toyota C-HR+. Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft dit model weinig te maken met originele C-HR. De C-HR+ is volledig elektrisch en heeft alle ingrediënten om de verkooptopper van Nederland te worden …



Wat valt op aan de Toyota C-HR+?

Het elektrische aanbod van Toyota is momenteel nog niet heel uitgebreid, maar daar komt snel verandering in. Naast de nieuwe Urban Cruiser, de bZ4X Touring en de vernieuwde bZ4X, komen de Japanners ook met de Toyota C-HR+. Die maakt dus deel uit van een klein EV-offensief van het merk, waarmee er volgend jaar ineens vier elektrische auto’s op de prijslijst staan.

De C-HR+ is misschien wel het belangrijkste van het stel, want deze EV opereert in het populairste segment, dat van de C-SUV's. Denk daarbij aan auto’s als de Kia EV3 en de Skoda Elroq, twee bestsellers in Nederland.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Toyota wil de strijd aan gaan met deze zwaargewichten en geeft de C-HR+ sterke wapens mee. Belangrijkste is de maximale range van 609 kilometer. Daarmee troeft de Japanner de Elroq (571 km) en EV3 (605 km) alvast af. De flinke actieradius wordt bereikt in de C-HR+ met de grote batterij van 77 kWh en voorwielaandrijving. De voorwielaangedreven variant is ook te koppelen aan een batterij van 57,7 kWh (max range: 456 km), terwijl er ook een C-HR+ is waar het vermogen naar alle vier de wielen gaat. Deze uitvoering heeft altijd de batterij van 77 kWh in de vloer, en heeft daarmee een maximale actieradius van 546 kilometer. En ook leuk: 343 pk en een 0-100 sprinttijd van 5,2 seconden.

Het belangrijkste model uit het gamma is echter de C-HR met de maximale actieradius. Toyota ziet vooral kansen op de zakelijke markt. Logisch ook, want de meeste ‘verkopen’ in Nederland zijn niet privé maar zakelijk.

Geïnteresseerden moeten nog wel even wachten, want de C-HR+ wordt pas volgend jaar maart op de markt verwacht. Wij mochten echter al even sturen met het nieuwe model nabij Parijs. Officieel gaat het nog om een pre-productiemodel (vandaar de ‘prototype’-bestickering op de foto’s), maar de auto is zo goed als klaar.

Wat is goed aan de Toyota C-HR+?

Als je achter het stuur van een Toyota stapt, weet je in de grote lijnen wel wat je kunt verwachten. En dat bedoelen we in positieve zin. De auto rijdt zoals verwacht erg prettig, en heeft een goede balans te pakken. Het stuurgevoel is precies en licht, maar niet gevoelloos en vaag. De vering is comfortabel, niet te week en ook niet te sportief. Precies wat je wilt van een zakelijke daily driver of gezinsauto.

De AWD-variant is serieus snel, maar ook als alleen de voorwielen worden aangedreven kom je uiteraard niets tekort. Daarbij is het opvallend stil aan boord, dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het gelamineerde glas waarmee de C-HR+ is uitgevoerd. Anders dan in de originele C-HR, heb je achterin genoeg beenruimte.

Ook fijn zijn alle fysieke knoppen die je vindt in het interieur. Het stuur zit er vol mee, en ook in de middenconsole vind je allerlei belangrijke functies achter zo’n knop. Dat wil niet zeggen dat Toyota niet met zijn tijd mee gaat, want het centrale touchscreen meet maar liefst 14 inch en werkt op het eerste oog prima en snel.

We rijden te kort in de C-HR+ om echt iets zinnigs te zeggen over het verbruik en de range op de langere termijn. Helaas nog geen actieradiustest dus, daar halen we de auto graag nog een keer voor op in Nederland. Wel is de C-HR+ voorbereid op winterse temperaturen, want een warmtepomp wordt standaard geleverd op alle uitvoeringen.

Ook kun je de batterij voorverwarmen. Hierdoor is de batterij al op de juiste temperatuur wanneer je begint met laden, ook al is het koud buiten. Geen baanbrekende techniek, maar wel fijn dat de C-HR het heeft. Het maximale snellaadvermogen van 150 kW is trouwens ook niet schokkend, maar wel in lijn met de rest van het segment. Wel onderscheidend is de mogelijkheid tot AC-laden met 22 kW.

Tot slot nog een ijzersterke troef: naast de standaardgarantie van tien jaar en 200.000 kilometer, levert Toyota een batterijgarantie af van eveneens tien jaar of maar liefst 1.000.000 kilometer. Mits je het onderhoud bij jouw Toyota-dealer laat uitvoeren. Hiermee neemt Toyota veel zorgen weg bij potentiële kopers die het eventueel spannend vinden om over te stappen op een elektrische auto.

Wat kan beter aan de Toyota C-HR+?

We worden tijdens het rijden vrij snel begroet door allerlei piepjes en waarschuwingen. Hier kan Toyota niet heel veel aan doen, het zijn nu eenmaal verplichte systemen vanuit de Europese Unie. Het is alleen niet makkelijk om ze het zwijgen op te leggen. We moeten vrij diep in de menu’s duiken om alles uit te zetten.

Verder geven we toe dat we al snel muggenziften om nadelen te ontdekken aan de C-HR+. Een van de kleine kritiekpuntjes is de zitpositie achterin. Eerder gaven we aan dat je genoeg beenruimte hebt, maar daar is niet het hele verhaal mee verteld. Door de hoge vloer zit je redelijk opgetrokken met je knieën, waardoor je niet heel veel steun ervaart in je bovenbenen. Dit is een kwaaltje van veel EV’s en heeft Toyota helaas niet kunnen voorkomen. De hoofdruimte is bovendien kielekiele. Dit heeft uiteraard met de aflopende, coupéachtige daklijn te maken. Met mijn lengte (1,82 m) ging het nog net, maar heel veel langer moet je niet zijn.

De bagageruimte van 416 liter is prima, maar wel iets kleiner dan de concurrentie. In de EV3 (460 liter) en Elroq (470 liter) kun je net wat meer bagage kwijt. Jammer genoeg heeft de C-HR+ geen frunk. De Elroq evenmin trouwens. De EV3 heeft wel een frunk. Deze is weliswaar compact (25 liter), maar het is wel een handige plek om bijvoorbeeld je laadkabels in kwijt te kunnen.

We zijn niet dol op het digitale instrumentarium dat Toyota heeft gebruikt in de nieuwe C-HR+. Deze lijkt te zijn overgenomen uit de Prius en staat gevoelsmatig te ver van je vandaan. Bovendien is het vrij klein. Daarom zit het een beetje tussen een instrumentarium en een head-up display in. We hadden liever het instrumentarium gehad dat Toyota heeft gebruikt in de ‘normale’ C-HR.

Interieur van de nieuwe C-HR+ (links) en de C-HR (rechts)

Een laatste missertje: de Toyota C-HR+ heeft geen mogelijkheid tot one-pedal drive. De auto komt dus nooit volledig tot stilstand zonder het rempedaal te gebruiken. Wel kun je met de flippers aan het stuur bepalen hoe hard de auto op de motor afremt. Er zijn vier regeneratiestanden. Dit werkt prettig, al had one-pedal drive het systeem compleet gemaakt.

Wat is de prijs van de Toyota C-HR+?

We zijn bij het belangrijke punt aanbeland dat het eventuele succes van de nieuwe C-HR+ kan maken of breken. Als de prijs competitief is, zien we de C-HR+ absoluut scoren. De auto heeft veel mee: de ijzersterke Toyota-reputatie, de indrukwekkende actieradius en de royale garantie bijvoorbeeld.

Maar wat is dan een concurrerende prijs? Daarvoor kijken we naar de twee grote concurrenten, de Kia EV3 en de Skoda Elroq. De EV3 is er vanaf 36.995 euro. Dan heb je een accupakket van 58,3 kWh en 436 km range. De Elroq heeft een lagere vanafprijs van 34.990 euro, maar die instapper heeft wel een kleinere batterij en range: 52 kWh en 376 km actieradius. Wil je een vergelijkbare uitvoering, kom je uit bij de variant met 58 kWh en 429 km range. De vanafprijs? 37.990 euro.

De Toyota C-HR+ moet dus in deze regionen gaan zitten als het wil concurreren met de twee bestsellers. Dat lijkt ook best aannemelijk, aangezien je de grotere Toyota bZ4X vanaf 39.995 euro kunt bestellen, terwijl de kleinere Toyota Urban Cruiser voor minimaal 32.995 euro in de prijslijst komt. Een vanafprijs tussen de 35.995 en 37.995 euro is dus helemaal niet zo’n gekke gok.

In november weten we het zeker, want dan maakt Toyota de Nederlandse prijzen voor de C-HR+ bekend.

Wat vind ikzelf van de Toyota C-HR+?

Ik gaf het al even aan: ik zie scoringspotentie voor de nieuwe C-HR+. Toyota heeft een ijzersterke naam, en onderstreept die reputatie ook bij zijn EV’s door maar liefst tien jaar of een miljoen kilometer batterijgarantie te geven. Dat is echt iets dat mensen over de streep kan trekken.

Verder rijdt de C-HR+ erg fijn; niet te sportief maar ook niet te week. Gewoon precies wat je wil van een auto als deze. De C-HR+ is niet de allerruimste in zijn klasse, maar levert op dat gebied al een stuk betere prestatie af dan de originele C-HR. Dat hij geen one-pedal drive heeft, is jammer maar niet onoverkomelijk.

Veel zal afhangen van de prijs. Als deze is zoals we verwachten, tussen de 35 en 38 mille, dan zien we de C-HR+ zomaar het vuur aan de schenen leggen van de EV3 en de Elroq.

Scroll voor meer foto's naar beneden