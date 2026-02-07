Deze Toyota is nog steeds zo populair dat hij dealers met luxeprobleem opzadelt

Nieuws

We schrijven regelmatig over automerken die hun modellen aan de straatstenen niet kwijtraken. Maar bij Toyota in de Verenigde Staten hebben ze heel andere zorgen. Te véél mensen willen een Toyota RAV4.

Binnenkort komt een nieuwe Toyota RAV4 op de markt, maar het oude model blijft onverminderd populair. Vooral Amerikanen zijn er verzot op. In 2025 werden bijna 500.000 exemplaren verkocht in de Verenigde Staten (479.288). Daarmee was de RAV4 de op-2-na bestverkochte auto. De F-series van Ford stond op 1, de Chevrolet Silverado op de tweede plaats.

Toyota RAV4 levertijden

Nu zit Toyota met een luxeprobleem. De vraag is zo groot dat de Japanners er niet aan kunnen voldoen. De fabrieken moeten worden ingericht voor de volgende generatie (zie foto's hierboven) en dat kost tijd. En vanwege die grote vraag lopen de levertijden op.

Amerikaanse Toyota-dealers kregen vanuit het hoofdkantoor een duidelijke boodschap: reken op minder RAV4’s en pas je strategie daarop aan. Met andere woorden: Zorg ervoor dat de klanten die voor een RAV4 komen in een ander Toyota-model de showroom verlaten.

Land Cruiser voor 50.000 euro

Een zuinige Toyota Aygo X of Yaris tref je niet aan bij de Amerikaanse Toyota-dealer. De Corolla Cross is daar het instapmodel. Die kost in de VS overigens minder dan een Aygo X bij ons. Voor omgerekend zo’n 23.000 euro (inclusief belastingen) rijd je daar een Corolla Cross. De Nederlandse vanafprijs is 39.495 euro.

Betaal je omgerekend ruim 50.000 euro, dan geeft de Amerikaanse Toyota-dealer je al de sleutel van een Land Cruiser. Nu wordt het pijnlijk: in Nederland moet je dan 182.000 euro dokken … Voor de volledigheid: bij ons kun je de Land Cruiser alleen kopen met turbodiesel, in de VS met een hybride benzinemotor.

Toyota heeft toch al niets te klagen over Amerikaanse belangstelling. Het merk verkocht vorig jaar 2,1 miljoen auto’s in de VS. Dat is 8 procent meer dan in 2024. Wereldwijd is Toyota nog altijd het grootste autoconcern. 10,8 procent van alle verkochte auto’s heeft een Toyota- of Lexus-logo op de motorkap.