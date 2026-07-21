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Heeft Toyota net de meeste knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze misschien weer terug

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Heeft Toyota net bijna alle knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze weer terug

Toyota bekijkt momenteel hoe klanten reageren op het vernieuwde interieur van de RAV4. De auto kreeg een minimalistisch dashboard, maar desnoods kan de fabrikant dat later weer aanpassen. 

Net als veel andere autofabrikanten verhuisde Toyota diverse functies naar het centrale infotainmentscherm. Zo moet je onder meer de ventilatorsnelheid en diverse instellingen digitaal bedienen. De temperatuurregeling van de klimaatregeling en het audiosysteem behielden nog wel fysieke draaiknoppen.

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Volgens hoofdingenieur Yoshinori Futonagane is intern nog niet besloten of die koers definitief is. In een gesprek met het Australische Drive geeft hij aan dat Toyota de reacties van klanten nauwlettend volgt. "Als dat nodig blijkt, zullen we fysieke schakelaars terugbrengen", aldus Futonagane.

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Heeft Toyota net bijna alle knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze weer terug
Heeft Toyota net bijna alle knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze weer terug

Van volledig digitaal naar een compromis

Opvallend is dat de interieurdesigners aanvankelijk nóg verder wilde gaan. Bij de eerste ontwerpen van de nieuwe Toyota RAV4 verliep vrijwel de volledige bediening via het touchscreen. Binnen het ontwikkelingsteam leidde dat volgens Futonagane tot flinke discussies.

Toyota staat niet alleen in z'n twijfels over de vergaand gedigitaliseerde bediening van auto's. De afgelopen jaren groeit de kritiek op volledig digitale dashboards. Veel automobilisten vinden fysieke knoppen intuïtiever en veiliger, omdat ze belangrijke functies kunnen bedienen zonder hun blik lang van de weg te halen.

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Ook Chinese klanten willen weer knoppen

Opmerkelijk is dat die voorkeur niet alleen in Europa en Noord-Amerika leeft. Ook in China, waar consumenten doorgaans snel nieuwe technologie omarmen, bleek de vraag naar fysieke knoppen groter dan Toyota had verwacht.

Volgens Futonagane probeerde Toyota ook daar zoveel mogelijk functies in het touchscreen onder te brengen. De reactie van klanten was echter duidelijk: zij wilden juist draaiknoppen en schakelaars terugzien. Daarom past Toyota inmiddels voor sommige Chinese modellen het interieurontwerp aan.

Heeft Toyota net bijna alle knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze weer terug
Heeft Toyota net bijna alle knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze weer terug

Digi-gekte op z'n retour?

Toyota is niet de enige fabrikant die zijn koers herziet. Volkswagen kreeg veel kritiek op de aanraakgevoelige bediening in diverse ID-modellen en de Golf 8. Eerst werd die kritiek nog weggewuifd, inmiddels heeft het merk aangekondigd weer meer traditionele knoppen te introduceren. Ook Kia en Audi hebben aangegeven fysieke bedieningselementen te blijven toepassen.

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Tegelijkertijd zijn er ook merken die de tegenovergestelde richting kiezen. Mazda schrapte in de nieuwe Mazda CX-5 juist vrijwel alle fysieke knoppen. De fabrikant vertrouwt vooral op spraakbediening en bediening via het stuur.

Heeft Toyota net bijna alle knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze weer terug
Heeft Toyota net bijna alle knoppen uit de RAV4 gesloopt, komen ze weer terug

De discussie over touchscreen versus traditionele knoppen lijkt daarmee voorlopig nog niet beslecht. Eén ding is duidelijk: de stem van de consument krijgt weer meer invloed op de inrichting van het dashboard.

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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