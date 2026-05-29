Dit kunnen Nederlandse Toyota PHEV-rijders leren van hun Amerikaanse merkgenoten

Nieuws

Toyota dook in de statistieken om te kijken of Amerikanen en Canadezen met een plug-in hybride van het merk trouw hun accu opladen. De uitkomsten zijn verrassend.

Autofabrikanten geven liever geen antwoord op de vraag hoe vaak klanten hun plug-inhybride opladen. Vaak is de uitkomst niet zo gunstig. Maar Toyota is zo dapper om het wel te doen. Twee Amerikaanse onderzoekers van het merk bekeken geanonimiseerde data van de Toyota RAV4 PHEV en de Lexus NX 450h+.

En wat bleken ze keurig, die Toyota-rijders. Gemiddeld staat hun RAV4 op zeven van de tien dagen waarop de auto rijdt aan de laadpaal. Lexus-rijders zijn al helemaal voorbeeldig en pluggen acht tot negen keer in.

Slechts 9 procent van de Toyota-rijders en 4 procent van de Lexus-rijders uit de steekproef laadt de batterij nooit op en rijdt dus relatief onzuinig op de benzinemotor. Hulde voor de Amerikanen en de Canadezen.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Europeanen maken er een potje van

Dat is nogal een contrast met de Europese bestuurders van plug-in hybrides, die volgens verschillende onderzoeken hun accu maar weinig bijladen. De gemiddelde CO2-uitstoot van een plug-in hybride was in 2023 vijf keer hoger dan de fabrieksopgave. In 2021 waren de Europese PHEV-ridjers nog iets bewuster met laden bezig, toen was de daadwerkelijke uitstoot 'maar' drie keer zo hoog.

Een mogelijke verklaring is dat veel mensen hun plug-in hybride zakelijk rijden en dus niet altijd vrijwillig voor deze aandrijflijn hebben gekozen. Ze hebben thuis niet altijd een laadmogelijkheid, of de motivatie ontbreekt omdat ze ook met een tankpas van de zaak kunnen wapperen.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Gamificatie als oplossing

Toyota is ondertussen bezig om zijn klanten op te voeden. Het merk besloot vorig jaar al om de laadiscipline niet met hardware, maar met psychologie aan te pakken. Toyota kwam met een app met de naam ChargeMinder. Die maakt van opladen een soort spelletje. Eigenaren krijgen pushmeldingen op precies het juiste moment (als de batterij bijna leeg is), worden beloond met complimenten en kunnen zelfs quizjes doen om meer te leren over hun auto. En dat bleek bij Amerikaanse en Japanse klanten te helpen. Nu wij nog ...