Test Mitsubishi Eclipse Cross (2026): dit zijn grootste verschillen met Renault Scenic

Voor de derde keer gebruikt Mitsubishi de naam Eclipse voor een heel ander model. Het is geen sportwagen meer en ook geen plug-in hybride SUV. De Mitsubishi Eclipse Cross is volledig elektrisch en is gebaseerd op de Renault Scenic. Toch zijn er subtiele verschillen: met name koukleumen zijn beter af bij de Japanners.

Mitsubishi had een tijdje een stoplichtrelatie met Europa. In 2020 wilde het merk zich hier terugtrekken, maar een jaar later waren de plannen al gewijzigd; de Japanners bleven toch. Alleen was er één probleem: het modellenaanbod voldeed niet meer aan de Europese uitstootnormen. Daarom moest in allerijl een list worden verzonnen om tóch wat nieuws in de showroom te kunnen aanbieden.

Alliantie-partner Renault was de reddende engel. Mitsubishi mocht uitgebreid shoppen in de Franse schappen en de ene na de andere Renault kreeg een tegenhanger met Mitsubishi-logo. De Eclipse Cross is al het vijfde model met andere badges. Hij verbloemt nauwelijks dat hij eigenlijk een Renault Scenic is.

Geen nieuwe Mitsubishi Colt (2026)

Voor de typenamen put Mitsubishi gretig uit zijn verleden. Van 1990 tot 2012 kreeg je een sportwagen als je om een Eclipse vroeg. In 2018 stofte Mitsubishi de naam al af voor een grote SUV, die in Nederland bescheiden succes had als plug-in hybride. Dit model kreeg de toevoeging Cross, die gehandhaafd werd bij de derde gedaanteverwisseling. Nu is de Eclipse Cross volledig elektrisch.

Overigens blijft Mitsubishi niet tot in lengte van jaren Renault-klonen bouwen. Het merk wil binnen nu en drie jaar met meer eigen modellen naar Europa komen. Op dit moment is de Outlander nog de enige ‘echte’ Mitsubishi. Soms verdwijnt een model weer stilletjes; een Colt op basis van de nieuwe Renault Clio staat niet in de planning.

Specs Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh

1 elektromotor, 220 pk, 300 Nm

0-100 km/h in 7,9 s, 170 km/h

batterij: 87 kWh (actieradius 621 km), 16,7 kWh/100 km

L/B/H: 4470/1864/1571 mm; mm, 545 – 1670 l, 1801 kg

prijs NL: 45.690 euro; prijs BE: 47.990 euro

Dit is (g)een Renault

Het moet gezegd, de designers van Mitsubishi hebben de Eclipse Cross een eigen smoel gegeven. Door de honingraatstructuur op de neus, lijkt-ie meer op de Toyota Corolla Cross dan op de Renault Scenic. Aan de achterkant wordt het woord Mitsubishi niet langer voluit over de breedte van de auto geschreven. In plaats daarvan zien we een stijlvol merkembleem tussen de achterlichten, met linksonder op de achterklep de modelnaam en rechtsonder de aanduiding ‘EV’.

Van de binnenkant kan de Eclipse Cross zijn afkomst niet verbloemen. Dit is een Renault, en Mitsubishi lijkt je te foppen door zijn eigen logo op het stuur te plakken. Het fraaie beeldschermcluster met staand touchscreen en het liggende instrumentarium zijn vertrouwd. Ook de bediening is logisch: de Eclipse Cross heeft echte schakelaars voor de klimaatbeheersing en een knop links naast het stuur waarmee je de overbodige veiligheidswaarschuwingen met twee keer drukken uitschakelt.

Net als Renault werkt Mitsubishi samen met Google en tijdens het autorijden heeft dat twee voordelen. Het navigatiesysteem voorspelt hoeveel stroom er nog in de batterij zit wanneer je op je bestemming arriveert en als het nodig is, worden er automatisch laadstops ingepland op de route. Toch is het interieur niet 100 procent identiek: voor een iets andere look & feel gebruikt Mitsubishi zijn eigen stiksels en sierstrips.

(Héél) stevig onderstel

De Eclipse Cross gebruikt ook de 87 kWh grote batterij en 220 pk sterke elektromotor van zijn Franse broer. In de Eclipse Cross is de actieradius volgens WLTP-norm 621 kilometer, de Renault Scenic peurt vier kilometer extra uit dezelfde batterij. Snelladen gaat met 150 kW en duurt 37 minuten (15 tot 80 procent). Op onze testroute (graad of 10, windstil maar druilerig) komen we tot een praktijkverbruik van 18,6 kWh/100 km. Daarmee kun je in de praktijk meer dan 460 kilometer op één batterijlading rijden.

Mitsubishi levert alle versies van de Eclipse Cross standaard met een warmtepomp en een 22kW-boordlader. Het regenereren van de remenergie regel je gemakkelijk in vier stappen met flippers aan het stuur. Een euvel dat we van elektrische Renaults kennen, is het stengel-overschot aan de rechterkant van de stuurkolom. Als je de ruitenwisser wilt bedienen, grijp je regelmatig naar de hendel van de automaat. Rijd je dagelijks met de Eclipse Cross, dan verwachten we dat je eraan went en niet telkens misgrijpt.

Achter het stuur

Over het rijden hebben we weinig klachten; de Eclipse Cross is een fijne, stille auto die veel ruimte biedt (ook achterin) en keurige prestaties levert. De topsnelheid is 170 km/h, terwijl de Eclipse Cross minder dan 8 seconden uittrekt voor de standaardsprint van 0-100 km/h. Op het stuur zit de knop waarmee je een rijprogramma kiest: Eco, Comfort, Sport en Perso. Bij die laatste kun je zelf je ideale profiel samenstellen.

We betrappen de Eclipse Cross nauwelijks op missers. Wat wél irriteert, is het stevige onderstel. Vooral als je over dwarsrichels rijdt, voel je dat goed; de Mitsubishi verwerkt ze nogal lomp. We weten het aanvankelijk aan de grote 20-inch wielen, maar later bleek dat ook de technici van Mitsubishi schuldig zijn. Ze besloten het Scenic-onderstel steviger te dempen, om het onderscheid in rijeigenschappen wat groter te maken. Wat ons betreft zijn ze daarin te ver doorgeslagen.

Nog een uitvoering

Alle uitvoeringen van de Mitsubishi Eclipse Cross hebben een 220 pk sterke elektromotor. De basisuitvoering Intense kost 45.690 euro en dat is precies evenveel als de Renault Scenic met hetzelfde vermogen. In de uitrusting zijn er wat verschillen. Zo hebben alle uitvoeringen van de Eclipse Cross standaard stoelverwarming, de basisversie van de Scenic moet het zonder stellen. De Eclipse Cross Intense Plus staat voor 49.990 euro in de prijslijst, terwijl topmodel Instyle 52.990 euro kost. Alle versies kunnen een caravan van 1100 kilo trekken.

Twijfel je tussen de Mitsubishi en de Renault, dan kunnen de garantievoorwaarden weleens de doorslag geven. Renault durft niet verder te gaan dan twee jaar. Mitsubishi heeft met acht jaar (of 160.000 km) meer vertrouwen in het Franse vakmanschap. Renault heeft al een versie met minder krachtige elektromotor (170 pk), waar de Mitsubishi Eclipse Cross nog op moet wachten. We verwachten hem later dit jaar. Waarschijnlijk duikt de prijs dan nét onder de 40.000 euro.

Conclusie

Er zijn veel redenen om voor de Eclipse Cross te vallen. De prima actieradius, de goede afwerking, de logische bediening, de ruimte voor en achter en het comfort van de stoelen, bijvoorbeeld. Het enige echte minpunt is het onderstel, dat niet zou misstaan bij de Eclipse-sportwagen van weleer. Misschien is zijn grootste troef wel de acht jaar garantie.