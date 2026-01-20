Review: deze Frans-Japanse hybride is een geduchte concurrent voor de Toyota Corolla Cross

Tests

Denk jij bij de Mitsubishi Grandis nog aan een grote, dorstige MPV? Dan loop je flink achter: de nieuwe Grandis is een zuinige crossover met een hybride-aandrijflijn. De Toyota Corolla Cross mag op z'n tellen gaan passen.

Wat valt op aan de Mitsubishi Grandis (2025)?

De nieuwe Mitsubishi Grandis is niks meer of minder dan een Renault Symbioz met een paar uiterlijke aanpassingen. Uiteraard is de grote ‘Wyber’ van Renault nergens meer te bekennen. Die heeft plaats gemaakt voor de drie kleine Wybertjes – excuus, diamanten – van Mitsubishi.

De koplampen zijn nog eender, maar bij de Mitsubishi gaat de bovengrille optisch direct over in de ondergrille, doordat een groot deel van de snoet zwart is. Bij de Renault is de tussenliggende ‘balk’ in carrosseriekleur gespoten.

Aan de achterkant ontbreekt bij de Grandis de ‘geul’ in de vijfde deur ter hoogte van de achterlichten. Bovendien lopen de lampunits minder spits toe dan bij de Symbioz. De modelnaam van de Mitsubishi is bescheiden in de linkerbenedenhoek geplakt.

Op het merklogo op het stuur na, is de Misubishi Grandis vanbinnen vrijwel identiek aan de Renault Symbioz. Ook hier dus het bekende lay-out met het staande Google-scherm en de de bedieningssatelliet voor de audio aan de stuurkolom.

Onderhuids hetzelfde verhaal. Net als de Symbioz, is de Grandis in Nederland alleen leverbaar als een volwaardige hybride. Hij combineert een viercilinder 1,8-liter benzinemotor met een elektromotor en biedt een systeemvermogen van 158 pk. Het koppel bedraagt 205 Nm en is op afroep beschikbaar.

Wat is goed aan de Mitsubishi Grandis (2025)?

Met zijn vrij generieke design schopt de Mitsubishi Grandis niemand tegen de schenen. Ook met z’n rijgedrag toont-ie zich een allemansvriend. Het onderstel is comfortabel en slikt zowel klinkerweggetjes als gemene drempels voor zoete koek. Toch is het zeker geen zompige, vaag sturende auto die je op bochtige wegen een weeïge maag of zweterige handjes bezorgt.

Met 157 pk zorgt de Grandis niet voor rondvliegende klinkers of smeltend asfalt. Wel zijn de prestaties voor een gezinsauto ruim voldoende. Hij trekt in 9,1 seconden van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid ligt op 180 km/h. Daarmee troeft-ie de 140 pk sterke Corolla Cross af.

Tijdens een vlotte rit over bochtige binnenwegen zetten we de auto in Sportmodus. De gasrespons is vlot en het onderstel ondergaat de rit stoïcijns. Hoewel de snelheid zelden boven de 80 km/h komt, stijgt het verbruik tot 6,4 l/100 km (1 op 15,4).

Gelukkig komt dat later een stuk dichter bij de fabrieksopgave van 4,4 l/100 km (1 op 22,7). Als je voor de Eco- of Comfortstand kiest en je keurig aan de maximumsnelheden houdt, blijkt 5,0 l/100 km (1 op 20) goed haalbaar. Niet verkeerd voor een ruime gezinsauto van 1365 kilo.

Het op Google gebaseerde infotainmentsysteem met pictogrammen die lijken te zijn ontworpen voor noeste werkhanden, laat zich intuïtief bedienen. Voor de klimaatregeling kun je bij een rijtje fysieke knoppen onder het grote verticale scherm terecht. Gelukkig heeft Mitsubishi ook de My Safety-knop van Renault overgenomen. Daarmee leg je desgewenst alle elektronische bemoeials eenvoudig het zwijgen op.

Mocht je jarenlang ‘echte’ Japanse Mitsubishi’s hebben gereden en bang zijn voor de Franse slag bij de huidige ‘Renaubishi’s’, dan kunnen we je geruststellen. De afwerking van het interieur is degelijk. Niets rammelt of kraakt, de gebruikte materialen voelen goed aan en zien er fraai uit. Althans, zolang je voorin zit - waarover verderop meer.

De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel in onze Grandis Instyle is bekleed met leer en biedt voldoende comfort. Al zouden in lengte verstelbare zittingen nog een puntje op de i kunnen zetten. Gelukkig is de middenarmsteun wel verschuifbaar, zodat zowel lange als kleinere bestuurders er iets aan hebben.

Met behulp van de eveneens verschuifbare achterbank kun je de beenruimte voor de achterpassagiers en de bagageruimte naar behoefte variëren. Bovendien zit je achterin de Grandis veel fijner dan in menig elektrische auto, waar je je benen als een volleerd origami-kunstenaar moet opvouwen.



Over de bagageruimte valt evenzeer weinig te mekkeren. Gezien het formaat van de Gandis (lengte: 4,41 meter) is die vrij royaal: 492 tot 1.582 liter. De elektrische Skoda Elroq biedt bijvoorbeeld 470 liter en de Toyota Corolla Cross komt niet verder dan 436 liter.

Wat kan beter aan de Mitsubishi Grandis?

We snappen wel dat je als merk graag oude vertrouwde modelnamen van stal haalt, maar deze nieuwe ‘Grandis’ staat wel heel ver van het oorspronkelijke MPV-model af. Geen wegklapbare derde zitrij, tekentafeltjes of andere multifunctionele grappen. Het enige MPV-trekje is die verschuifbare achterbank. En o ja, de bodemplank van de kofferbak kun je op twee hoogten plaatsen.

Aan ruimte en comfort ontbreekt het je op de achterbank aan weinig, maar de kille, hardplasticwoestijn staat wel in schril contrast met het aangenaam zachte milieu voorin.

Terug op de bestuurdersstoel wil de zwevende tunnelconsole continu met ons knietje vrijen. Eventjes vinden we dat best lekker, maar op een gegeven moment zijn we er wel klaar mee. Alleen laat het ding zich niet verschuiven of wegklappen.

Renaults - eh, Mitsubishi's - hybride-aandrijflijn met multi-mode automaat is de afgelopen jaren een stuk beschaafder geworden. Desondanks zet de motor het soms ineens, zonder aanwijsbare reden, op een loeien. Daarnaast lijkt het tijdens vlot accelereren soms wat te stokken in de aandrijving. Heel hinderlijk is het niet, maar het zou best ietsje geraffineerder mogen.

Ten slotte nog een teleurstellend weetje voor wie met z'n oude Mitsubishi Grandis een 1600 kilo zware caravan door Europa trok: de nieuwe Grandis verdraagt maar 1000 kilo aan de haak.

Wat is de prijs van de Mitsubishi Grandis (2025)?

Onze testauto was uitgevoerd als Instyle. Dat is de meest luxe uitvoering, compleet met leer, een elektrochromatisch te verduisteren panoramadak, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een audiosysteem van Harman Kardon. Het prijskaartje van 44.390 euro is dan ook niet-misselijk.

De basisversie Intense is liefst 8400 euro goedkoper: 35.990 euro. Die staat op stalen wielen met plastic deksels, maar beschikt wel over klimaatregeling, een achteruitrijcamera, smartphone-integratie, elektrische verwarm- en inklapbare buitenspiegels en een hele rits veiligheidssystemen, zij het geen adaptieve cruisecontrol.

Wil je die wel, dan is de Intense+ van 37.990 de voordeligste keus. Andere fijne opties van die uitvoering zijn stoel- en stuurverwarming, 18-inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren vóór, een verwarmbare voorruit en een dodehoekwaarschuwing. Weer even vergelijken met de Toyota Corolla Cross: die is in een vergelijkbare uitvoering al snel een paar mille duurder.

Nog een stapje verder gaat de First Edition van 41.390 euro. Die staat op 19-inch wielen en heeft bovendien een automatische inparkeerfunctie, een 360-graden camera en een elektrisch bediende achterklep.

Wat vind ikzelf van Mitsubishi Grandis (2025)?

Net als de Renault Symbioz is de Mitsubishi Grandis een prettige, zuinige gezinsauto zonder uitgesproken sterke of zwakke eigenschappen.

Het is fijn om te merken dat de adaptieve cruisecontrol ook in druk Nederlands verkeer mooi beheerst werkt, zonder paniekerig aandoende remingrepen.

Toch bracht de ACC me niet continu in juichstemming. Want in samenwerking met MI Pilot vertraagde het systeem voor bochten en rotondes zodanig, dat ik me wel heel bejaard ging voelen. Daarnaast lijkt de snelheidsregelaar in snelwegbochten soms te denken dat het verkeer in de parallelle rijstrook een gevaar vormt, want vaak begint-ie dan een beetje te weifelen.

De Grandis is in de meeste versies grofweg even duur als de Symbioz. Met uitzondering van de topversie Instyle, die 2600 euro duurder is dan de Symbioz Iconic.

Er is één reden waarom ik als particuliere consument warmer zou lopen voor de Mitsubishi dan voor de Renault: de garantie. Als koper van een Symbioz moet je genoegen nemen met een karige twee jaar fabrieksgarantie. Verlengen tot vijf jaar is mogelijk, maar dat kost je een kleine 50 euro per extra jaar.

Op Mitsubishi’s zit standaard een algemene garantie van vijf jaar. En na die vijf jaar kun je de garantieperiode met telkens een jaar verlengen tot in totaal acht jaar. Mits je in die tijd niet meer dan 160.000 kilometer rijdt. Een aanvullende voorwaarde is dat de auto volgens fabrieksvoorwaarden is onderhouden. Bij Toyota krijg je trouwens tot 10 jaar en 200.000 km garantie ...

Als je voor de Grandis gaat, dan is de beste keus is wat mij betreft de Intense+. Die biedt meer dan genoeg luxe en gemak voor een concurrerende prijs.