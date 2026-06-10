Mitsubishi kopieert weer een model, maar dit keer geen Renault

Nieuws

Als je eind dit jaar naar een Noord-Amerikaans land gaat en denkt 'hé, die Mitsubishi lijkt wel een Nissan', dan kan dat kloppen. Voor de Eclipse Sportback leent Mitsubishi alle techniek van zijn Japanse concerngenoot.

Als we een kandidaat moeten noemen met het meest ingewikkelde modelaanbod, nomineren we Mitsubishi. Alleen de Outlander komt uit de eigen koker. De ASX, Grandis en Eclipse Cross zijn daarentegen alle drie eigenlijk Renaults. En nu komt er een tweede merk om de hoek kijken waarbij Mitsubishi leentjebuur gaat spelen. De Nissan Leaf krijgt ook een Mitsubishi-variant. De naam is al bekend: Eclipse Sportback.

Dat Mitsubishi juist deze twee merken heeft uitverkoren, is geen toeval. Hoewel de onderlinge verhoudingen soms nogal koel zijn, bestaat de alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi nog steeds.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Eclipse Sportback niet naar Nederland en België

De Eclipse Sportback is alleen voor de Noord-Amerikaanse markt bedoeld en komt vooralsnog niet naar Europa. Bij ons mag de Leaf het op eigen kracht proberen. De derde generatie is nét in Nederland gearriveerd en kost 33.990 euro.

Wie toch een elektrische Mitsubishi in Nederland of België wil rijden, hoeft niet te treuren. Wij hebben de Eclipse Cross in de prijslijst, een afgeleide van de Renault Scenic. Net als bij ons, worden ook ik de Verenigde Staten de wenkbrauwen gefronst over de naam. In de jaren negentig was de Mitsubishi Eclipse immers nog een begeerlijke sportwagen. Gelijkenissen met de huidige Eclipse-modellen zijn er eigenlijk niet.

Uiterlijk Leaf en Eclipse Sportback

De Mitsubishi Eclipse Cross en Nissan Leaf lijken sterk op elkaar. De vorm van de koplampen is bijvoorbeeld identiek, al heeft de Mitsubishi een eigen 'grille'. Wij vinden de achterlichten van de Leaf fraaier, Hier zien we een vleugje Nissan Z in, de gaafste Nissan van het moment - die helaas niet bij ons te koop is. Indirect verwijst de Leaf ook naar de klassieke Datsun 240Z, die eveneens zo'n zwart vlak achterop had. De Mitsubishi heeft bravere achterlichten. Om de feestvreugde niet te temperen, mocht het wel zelf de wielen ontwerpen.

Eclipse Sportback levertijden

De Mitsubishi Eclipse Sportback verschijnt in de late zomer of vroege herfst van 2026 op de Amerikaanse wegen. De kans is groot dat technisch alles hetzelfde is als bij de Leaf. Bij ons staan twee versies van de Leaf in de showroom, een met 52 kWh-batterij (actieradius 440 km) en eentje met een accu van 75 kWh (actieradius 622 km).

Mitsubishi noemt de Eclipse Sportback EV de volgende stap binnen zijn Momentum 2030-bedrijfsplan. Daarin staat onder meer dat het merk tot het einde van dit decennium elk jaar minstens één nieuw of ingrijpend vernieuwd model wil introduceren.