Review: op deze eigenschap van de Mitsubishi Eclipse Cross zijn Renault-rijders jaloers

Voor de derde keer gebruikt Mitsubishi de naam Eclipse voor een heel ander model. Het is geen sportwagen meer en evenmin een plug-in hybride SUV. De Eclipse Cross is nu volledig elektrisch en is gebaseerd op de Renault Scenic. Er zijn een paar verschillen, met name koukleumen zijn beter af bij de Japanners.

Wat valt op aan de Mitsubishi Eclipse Cross?

Mitsubishi had een tijdje een stoplichtrelatie met Europa. In 2020 wilde het merk zich zelfs uit ons continent terugtrekken, maar een jaar later waren de plannen ineens gewijzigd; Mitsubishi bleef toch. Het probleem was dat het modellenaanbod van de Japanners niet meer voldeed aan de Europese uitstooteisen.

Daarom werd in allerijl een oplossing gezocht om tóch wat nieuws in de showroom te kunnen aanbieden. Mitsubishi mocht uitgebreid shoppen bij Alliantie-partner Renault. Het ene na het andere Franse model kreeg een tegenhanger met Mitsubishi-logo. De Eclipse Cross verbloemt nauwelijks dat hij eigenlijk een Renault Scenic is.

Voor de typenamen put Mitsubishi gretig uit zijn verleden. Je kent de naam Eclipse wellicht nog van de sportwagen die van 1990 tot 2012 werd gebouwd. In 2018 stofte Mitsubishi de naam al een keer af en kreeg het nieuwe model de toevoeging Cross. De Eclipse Cross was geen sportwagen meer, maar een middelgrote SUV. Nu wordt de naam voor een derde keer door de mangel gehaald en is de Eclipse Cross ineens volledig elektrisch.

Overigens blijft Mitsubishi niet tot in lengte van jaren Renault-klonen bouwen. Het wil binnen nu en drie jaar met meer eigen modellen naar Europa komen. Op dit moment is de Outlander de enige ‘echte’ Mitsubishi.

Wat is goed aan de Mitsubishi Eclipse Cross?

De Eclipse Cross heeft een eigen smoel. Door de honingraatstructuur op de neus, lijkt-ie meer op de nieuwe Toyota Corolla Cross dan op de Renault Scenic.

Aan de achterkant wordt het woord Mitsubishi niet langer voluit over de breedte van de auto geschreven. Wel zo fraai, want bij de ASX is het nogal een letterbrij. In plaats daarvan zien we een stijlvol merkembleem tussen de achterlichten, met linksonder op de achterklep de modelnaam en rechtsonder de aanduiding ‘EV’.

Aan de binnenkant kan de Eclipse Cross zijn afkomst echt niet verbloemen. Dit is een Renault-dashboard, geen twijfel mogelijk. Het stuur waar nu een Mitsubishi-embleem op staat, is bekende kost, net als het beeldschermcluster met een staand touchscreen en een liggend instrumentarium. Toch is het interieur niet 100 procent identiek: voor een iets andere look & feel gebruikt Mitsubishi zijn eigen stiksels en sierstrips.

De Eclipse Cross gebruikt de 87 kWh grote batterij en 220 pk sterke elektromotor van zijn Franse broer. In de Eclipse Cross is de actieradius 621 kilometer, de Renault Scenic peurt vier kilometer extra uit hetzelfde accupakket. Snelladen gaat met 150 kW en duurt 37 minuten (15 tot 80 procent). Op onze testroute (graad of 10, windstil) komen we tot een praktijkverbruik van 18,6 kWh/100 km. Daarmee kun je meer dan 460 kilometer op één batterijlading rijden.

Misubishi levert alle versies van de Eclipse Cross standaard met een warmtepomp en een 22 kW-boordlader. Het regenereren van de remenergie regel je gemakkelijk in vier stappen met flippers aan het stuur.

Net als Renault werkt Mitsubishi samen met Google en tijdens het autorijden heeft dat twee voordelen: het navigatiesysteem voorspelt hoeveel stroom er nog in de batterij zit wanneer je op je bestemming arriveert, en als het nodig is, worden er automatisch laadstops ingepland op de route.

Met de knop links naast het stuur, leg je alle hinderlijke piepjes van rijhulpsystemen eenvoudig het zwijgen op. Over het rijden zelf hebben we weinig klachten; op het wel erg stevige onderstel na, is de Eclipse Cross een fijne, stille auto die veel ruimte biedt en keurige prestaties levert. De topsnelheid is 170 km/h, terwijl de Eclipse Cross minder dan 8 seconden uittrekt voor de standaardsprint van 0-100 km/h.

Wat kan beter aan de Mitsubishi Eclipse Cross?

Een euvel dat we van elektrische Renaults kennen, is het stengel-overschot aan de rechterkant van de stuurkolom. Als je de ruitenwisser wilt bedienen, grijp je regelmatig naar de transmissiehendel. Rijd je dagelijks met de Eclipse Cross, dan verwachten we dat je eraan went en niet telkens misgrijpt.

Wat wél irriteert, is het stevige onderstel. Vooral als je over dwarsrichels rijdt, voel je dat goed; de Mitsubishi Eclipse Cross verwerkt ze nogal lomp. We weten het aanvankelijk aan de grote 20-inch wielen, maar later bleek dat ook de technici van Mitsubishi schuldig zijn. Ze besloten het Scenic-onderstel steviger te dempen, om het onderscheid in rijeigenschappen wat groter te maken. Wat ons betreft zijn ze daarin te ver doorgeslagen.

Wat is de prijs van de Mitsubishi Eclipse Cross (2026)?

Alle uitvoeringen van de Mitsubishi Eclipse Cross hebben een 220 pk sterke elektromotor. Goedkoop is-ie niet; de basisuitvoering Intense kost 45.690 euro – precies evenveel als de basisversie van de Renault Scenic met hetzelfde vermogen. In de uitrusting zijn er wat verschillen. Zo hebben alle uitvoeringen van de Eclipse Cross standaard stoelverwarming, de instapper van de Scenic moet het zonder stellen.

De Intense Plus staat voor 49.990 euro in de prijslijst terwijl topmodel Instyle 52.990 euro kost.

Twijfel je tussen de Mitsubishi en de Renault, dan kunnen de garantievoorwaarden weleens de doorslag geven. Renault durft niet verder te gaan dan twee jaar, Mitsubishi is met acht jaar juist heel gul. Renault heeft al wel een versie met kleinere elektromotor (170 pk). Daarop moet de Mitsubishi Eclipse Cross nog even wachten.

Wat vind ikzelf van de Mitsubishi Eclipse Cross?

Er zijn veel redenen om voor de Eclipse Cross te vallen. Zoals de prima actieradius, de goede afwerking, de logische bediening, de ruimte voor en achter en het comfort van de stoelen. Het enige echt grote minpunt is het onderstel, dat niet zou misstaan in de Eclipse-sportwagen van weleer. Maar misschien is de grootste troef wel de acht jaar garantie.