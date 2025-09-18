De i-Miev was een geintje, deze Mitsubishi met 600 km range meent het serieus

Nieuws

Als automerk kun je geen grotere sprong maken tussen je eerste EV en de tweede. Mitsubishi volgt de 15 jaar oude i-Miev (100 km range) op met de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross met meer dan 600 kilometer rijbereik …

Ditmaal heeft Mitsubishi de Renault Scenic gekopieerd. De Japanners namen de Franse elektrische SUV, fileerden hem als een verse tonijn en keken kritisch naar alle ingewanden. Dat ze er vervolgens hun eigen logo op willen plakken en 8 jaar garantie durven geven, is een pluim voor de Fransen en een geruststellend idee voor de consument.

Stoerder dan de Scenic

De Eclipse Cross heeft een eigen smoel. Door de honingraatstructuur op de neus, lijkt-ie meer op de nieuwe Toyota Corolla Cross dan op de Renault Scenic. Hoe dan ook ziet de Japanner er stoerder uit dan zijn gladde Franse voorbeeld.

Wat je op de persfoto's niet goed ziet, maar wel op onze kiekjes, is dat het gebied rondom de koplampen altijd grijs van kleur is. Dat zorgt voor een heel andere aanblik wanneer je een witte of rode auto bestelt.

Van de zijkant zijn de uiterlijke verschillen lastiger te ontdekken. Je herkent de Eclipse Cross aan de lijn onder de raamrand die breed uitloopt op de C-stijl. Mitsubishi noemt dit de J-lijn.

Aan de achterkant wordt het woord Mitsubishi niet langer voluit over de breedte van de auto geschreven. Wel zo fraai, want bij de Colt en de ASX is het nogal een letterbrij. In plaats daarvan zien we een stijlvol merkembleem tussen de achterlichten, met linksonder op de achterklep de modelnaam en rechtsonder de aanduiding ‘EV’. Deze EV-badge siert de carrosserie op drie plekken, zodat iedereen ziet dat je elektrisch rijdt.

Het dashboard is bekende kost

Van de binnenkant kan de Eclipse Cross zijn afkomst echt niet verbloemen. Dit is het Renault-dashboard, geen twijfel mogelijk. Het stuur waar nu een Mitsubishi-embleem op staat is bekende kost, net als het beeldschermcluster met een staand touchscreen en een liggend instrumentarium.

Toch is het interieur niet 100 procent identiek: voor een iets andere look & feel gebruikt Mitsubishi zijn eigen stiksels en sierstrips.

Mitsubishi Eclipse Cross (2025) specs

Als je gaat afkijken, doe dat dan bij het slimste meisje van de klas. Zo komt de Eclipse Cross aan een indrukwekkend rijbereik van meer dan 600 kilometer. Hij gebruikt de 87 kWh grote batterij en 220 pk sterke elektromotor van zijn Franse broer. Die heeft trouwens een WLTP-bereik van 625 kilometer, wat je een beeld geeft van wat Mitsubishi bedoelt met ‘meer dan 600 kilometer’. Snelladen gaat met 150 kW en duurt 37 minuten (15 tot 80 procent).

Ondanks de enorme batterij is het leeggewicht van de Eclipse Cross te overzien: 1826 kg. Daar profiteer je van zodra op 1 januari 2026 de wegenbelasting voor EV’s omhoog gaat (zie onderstaand artikel). Een Skoda Enyaq is 200 kilo zwaarder … Over Koning Kofferbak gesproken: de Enyaq heeft maximaal 1710 liter aan bagageruimte, maar de Eclipse Cross komt aardig in de buurt met 1670 liter. Geen van beide auto's bevat een frunk.

Mitsubishi doet nog een beetje geheimzinnig over de specificaties van de Eclipse Cross met de kleinere batterij die later verschijnt. Laten wij dan maar verklappen dat die versie van de Renault Scenic een batterij van 60 kWh en een range van 411 kilometer heeft. En dat-ie 170 pk sterk is en kan snelladen met 130 kW.

Prijs en levertijd van Eclipse Cross

De productie start in het vierde kwartaal van 2025 in de fabriek in Douai (Frankrijk) en de auto staat nog voor de jaarwisseling in de showroom. De versie met de grote batterij van 87 kWh heeft voorrang, de Eclipse Cross met 60 kWh volgt in 2026.

Tot slot de prijzen. Die zijn nog niet bekend, máár er wordt gesproken van ‘een mooie vanafprijs’. Met de kennis dat een Renault Scenic als Long Range-variant minimaal 45.290 euro moet kosten, en dat Mitsubishi niet bang is om zijn modellen iets lager te prijzen, zetten we in op 44.490 euro. Wordt vervolgd.