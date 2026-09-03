Deze gloednieuwe Japanse terreinwagen doet alsof het nog 1995 is

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Terwijl bijna elke nieuwe auto minstens een stekker, elektromotor of batterij aan boord heeft, kiest Mitsubishi een opvallend andere koers. De gloednieuwe Mitsubishi Pajero krijgt gewoon een dieselmotor en een ladderchassis!

De Pajero is terug. Mitsubishi presenteert een compleet nieuwe generatie van zijn klassieke terreinwagen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1982. De vorige vier generaties waren samen goed voor meer dan 3,29 miljoen exemplaren.

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En Mitsubishi probeert van de nieuwe Pajero nadrukkelijk geen brave SUV te maken. En het is al helemaal geen gerebadgede Renault of EV. Sterker nog, onder de motorkap ligt een 2,4-liter turbodiesel, gekoppeld aan een nieuwe achttraps automaat.

De motor heeft een maximumkoppel van 480 Nm, over het vermogen zwijgt Mitsubishi nog in alle talen. Net als over hybrides of volledig elektrische versies, trouwens.

Ladderchassis en lage gearing

Ook voor het onderstel houdt de Pajero vast aan klassieke terreinwagentechniek. Hij staat op een stevig ladderchassis en heeft een starre achteras. Alhoewel: hij heeft vijf draagarmen, dus eigenlijk is het een torsieas. De voorwielen hebben - uiteraard - wel een volledig onafhankelijke ophanging.

Met Super Select 4WD-II kan de bestuurder kiezen uit achterwielaandrijving, permanente vierwielaandrijving en twee standen met een vergrendeld tussendifferentieel. Daarbij is er ook echte lage gearing voor zwaar terrein. Zeven rijprogramma's – waaronder Mud, Sand en Rock – helpen de bestuurder wanneer het asfalt ophoudt.

Met een lengte van 4,92 meter is de nieuwe Pajero bepaald en ook de bodemvrijheid van 23 centimeter is ruim bemeten. De terreinwagen biedt desgewenst plaats aan zeven inzittenden, verdeeld over drie zitrijen.

Geen nineties-interieur

Technisch is de gloednieuwe Pajero dus behoorlijk oldskool, binnenin is het wél 2026. Mitsubishi monteert twee grote schermen van maximaal 14,3 inch en voorziet de Pajero onder meer van diverse moderne rijhulpsystemen, een 360-gradencamera en een audiosysteem van Yamaha met twaalf luidsprekers. Verder zien we op de foto's dat rijkelijk gebruikgemaakt is van stoer grofgestikt (kunst-)leer, wat bijdraagt aan het stoere uitstraling.

Komt de nieuwe Pajero ook naar Nederland?

De nieuwe Mitsubishi Pajero wordt in Thailand gebouwd en maakt daar ook zijn marktdebuut. Daarna zijn Japan en Australië aan de beurt. Vanaf 2027 wil Mitsubishi hem in ongeveer honderd landen verkopen, waaronder markten in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Over een komst naar Nederland of Europa is niets bekendgemaakt. Uit het oogpunt van (milieu)regelgeving en economische haalbaarheid lijkt dat ook geen optie. Jammer, want stiekem vinden we zo'n traditionele terreinbeul ontzettend gaaf.