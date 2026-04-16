TEST Mitsubishi Grandis: goedkoop alternatief voor Toyota Corolla Cross?

Renault zag zijn verkoopcijfers in 2025 flink stijgen. In die roes van succes zijn de Fransen de beroerdsten niet. Ze vinden het prima dat hun noodlijdende Alliantie-genoot Mitsubishi een hele rits Renaults kopieert. Ook de Grandis pronkt met Franse veren.

Aan de ene kant begrijpen we wel dat Mitsubishi met zijn nieuwe modellen graag teruggrijpt op ­vertrouwde namen. Aan de andere kant wekt het ook verwarring; de nieuwe Mitsubishi Grandis heeft immers niks komma nada met zijn gelijknamige voorganger te maken. Niet qua concept, noch op het gebied van techniek.

Van dorstige benzinestoker tot zuinige hybride

Was de oude Grandis nog een ruime MPV met zes of zeven zitplaatsen en een dorstige 2,4-liter benzinemotor of een nagelende Volkswagen-diesel, de huidige editie is een vijfpersoons crossover met moderne hybride-techniek.

Daar komt nog bij dat het uiterlijk voor 98, en de techniek voor 100 procent van de Renault Symbioz zijn overgenomen. Kijken we naar zijn vanafprijs van 36.490 euro, dan lijkt de Grandis een voordelig alternatief voor de Toyota Corolla Cross (vanaf 39.995 euro). Zie verderop.

Kleine uiterlijke verschillen

Uiteraard is de grote Renault-wyber nergens meer te bekennen. Die heeft plaatsgemaakt voor de drie kleine wybertjes – excuus, diamanten – van Mitsubishi.

De koplampen zijn nog eender, maar bij de Mitsubishi gaat de bovengrille optisch direct over in de ondergrille, doordat een groot deel van de snoet zwart is. Bij de Renault is de tussenliggende ‘balk’ in carrosseriekleur gespoten.

Aan de achterkant ontbreekt bij de ­Grandis de ‘geul’ in de vijfde deur ter hoogte van de achterlichten. Bovendien lopen de lamp­units zelf minder spits toe dan bij de Symbioz. Ten slotte is de modelnaam niet breed uitgeschreven op het midden van de achterklep, zoals de mode dat voorschrijft. De Grandis-badge prijkt bescheiden in de linkerbenedenhoek.

Fijne bediening

Op het merklogo op het stuur na, is de Mitsubishi ­vanbinnen vrijwel identiek aan de Renault. Ook hier treffen we de bekende lay-out met het staande Google-scherm aan, evenals de bedieningssatelliet voor de audio aan de stuurkolom. Het infotainmentsysteem met pictogrammen zo groot dat mistasten haast onmogelijk is, laat zich intuïtief bedienen.

Voor de klimaatregeling kun je bij een rijtje fysieke knoppen onder het grote verticale scherm terecht. Als je alle elektronische bemoeials het zwijgen wilt opleggen, hoef je evenmin over het scherm te swipen of door menu’s te scrollen. Want Mitsubishi heeft ook de fysieke My Safety-knop van Renault overgenomen.

Geen rondvliegende klinkers

Voor de techniek geldt een eender verhaal. Net als de Renault Symbioz, wordt de Grandis in Nederland alleen aangeboden als een volwaardige hybride. Hij combineert een zuinige viercilinder 1,8-liter benzinemotor met een elektromotor en biedt een systeemvermogen van 160 pk.

Het koppel van 205 Nm is lekker spontaan, waardoor de Grandis een levendige indruk maakt. Al bestaat er geen gevaar voor rondvliegende klinkers of smeltend asfalt als je plankgas geeft. De ‘Franspanner’ trekt in 9,1 seconden van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid ligt op 180 km/h.

Mag het iets geraffineerder?

De hybride-aandrijflijn met multi-mode automaat is de afgelopen jaren een stuk beschaafder in de omgang geworden. Desondanks slaat de motor soms ineens, zonder aanwijsbare reden, aan het loeien. Daarnaast lijkt er, nadat je gas terug hebt genomen en dan weer vlot accelereert, soms wat te stokken in de aandrijving. Dat heeft niks te maken met een Frans-Japanse spraak­verwarring, ook bij Renaults treedt dit ­verschijnsel op. Heel hinderlijk is het niet, maar het zou wat geraffineerder mogen.

Zacht, maar niet zompig

Met zijn vrij generieke uiterlijk schopt deze Mitsubishi niemand tegen de schenen en ook qua rijgedrag is het een allemansvriend. Het onderstel is comfortabel en slikt zowel klinkerweggetjes als gemene drempels voor zoete koek. Toch is de Grandis geen zompige, vaag sturende auto. Op bochtige wegen krijgen we dan ook geen last van een opspelende maag of zweterige handjes.

Gemiddeld 1 op 20

Het opgegeven verbruik van 4,4 l/100 km (1 op 22,7) hebben we niet gehaald. Tijdens een vlotte rit met ingeschakelde sport-­modus over bochtige binnenwegen lag ons praktijkverbruik zelfs nog op 6,5 l/100 km (1 op 15,4). Gelukkig werd de benzinedorst van de Grandis een stuk minder toen we met constante snelheid over provinciale wegen (ca. 80 km/h) en de A1 (ca. 100 km/h) gingen rijden. Uiteindelijk noteerden we na een afwisselende route over een dikke 100 kilometer een gemiddelde van exact 5,0 liter per 100 kilometer (1 op 20).

Mitsubishi met de Franse slag?

Mocht je jarenlang ‘echte’ Japanse Mitsubishi’s hebben gereden en bang zijn voor de Franse slag bij de huidige ‘Renaubishi’s’, dan kunnen we je geruststellen. De afwerking van het interieur is degelijk. Niets rammelt of kraakt, de gebruikte materialen voelen degelijk aan en zien er fraai uit. Althans, voorin, bovendien rijden wij in de duurste versie, de Instyle.

Ongewild knietje vrijen

De stoelen in onze testauto zijn bekleed met leer en bieden voldoende steun en ­comfort, al zouden de zittingen iets langer mogen zijn. De bestuurdersstoel laat zich elektrisch verstellen en de middenarmsteun is verschuifbaar, zodat zowel lange als kleinere bestuurders er iets aan hebben. Waar kleinere bestuurders vooral lást van hebben, is de ‘zwevende’ tunnelconsole. Dat ding wil de hele tijd met je knietje vrijen; je zou bijna de vertrouwenspersoon van Mitsubishi ­willen opbellen.

Voldoende ruimte achterin

Met behulp van de eveneens verschuifbare achterbank kun je de beenruimte voor de achterpassagiers naar behoefte variëren. Bovendien zitten ze door de lage bodem fijner dan in menig elektrische auto. Als bestuurder zul je dan ook niet gauw klachten over knel zittende knieën of geplette voeten krijgen.

De hoofdruimte houdt voor de slungels onder de bankzitters dan weer niet over. Mogelijkerwijs gaan ze wel zeuren over de plasticwoestijn achterin. Terwijl je voorin door overwegend fraaie en zachte materialen wordt omringd, moeten de passagiers op de tweede zitrij het doen met derderangs plastic.

Over de bagageruimte valt dan weer ­weinig te mekkeren. Gezien het formaat van de Grandis (lengte: 4,41 meter) is die vrij royaal: 492 tot 1582 liter en met de verstelbare vloerplank kun je de tildrempel tot nul reduceren.

Mitsubishi Grandis prijs

Net als zijn Franse broer is deze Mitsubishi een fijne, zuinige niks-aan-de-handauto. Maar op de Grandis krijg je acht jaar garantie, tegen twee voor de Symbioz. Toch liggen de prijzen globaal op hetzelfde niveau, behalve dan die van de door ons gereden Grandis Instyle (44.990 euro). Die heeft het beroemde elektrochromatische panoramadak, leren bekleding, 19-inch wielen, een Harman Kardon-audio en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. De luxe Renault Symbioz Iconic kost 42.390, maar dan moet je nog 1800 euro bijbetalen voor het panoramadak. Het onderlinge verschil bedraagt dan nog maar 800 euro.

Echt goedkoper dan Corolla Cross?

Wat ons betreft is de Grandis Intense+ (38.490 euro) de beste keus. Die heeft stoel- en stuurverwarming, 18-inch lichtmetaal en een fijne adaptieve cruisecontrol. Kleden we de Toyota Corolla Cross op vergelijkbare wijze aan, dan moet je de Dynamic-versie hebben. Daarvan staat de 140 pk sterke versie - 20 pk minder dan de Grandis heeft - voor 42.795 euro in de prijslijst. Oké, dan heb je 10 jaar garantie, maar was jij van plan om je auto langer te houden?