Korting in dure tijden: Japanse automerken gooien 37 modellen (!) in de uitverkoop

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Van Suzuki tot Lexus: bijna alle Japanse automerken in Nederland proberen klanten te lokken met aanbiedingen. Zoveel korting zit op jouw favoriete model.

Op de website van Mitsubishi viel het ons op dat álle modellen in de aanbieding zijn. Welk model je ook koopt, er valt altijd 1000 tot 5000 euro voordeel te halen.

Mitsubishi is hierin niet uniek: andere Japanse merken zijn in een vergelijkbare gulle bui. Toyota en Lexus maken ook een vuist tegen de stijgende prijzen en houden een merkbrede uitverkoop. Honda, Suzuki en Mazda strooien eveneens met kortingen, maar niet voor álle modellen. Weet je wat? We maken een handig overzicht.

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Mitsubishi (voordeel)

ASX (1000 euro)

Grandis (2000 euro)

Colt (3000 euro)

Outlander PHEV (4000 euro)

Eclipse Cross (5000 euro)

Toyota (extra inruilwaarde)

Aygo X (1500 euro)

Yaris (2000 euro)

Yaris Cross (2500 euro)

Urban Cruiser (3000 euro)

Corolla Hatchback (3000 euro)

Corolla Touring Sports (3000 euro)

Corolla Cross (3000 euro)

C-HR (3500 euro)

C-HR Plug-in (3500 euro)

C-HR+ (3000 euro)

bZ4X (3000 euro)

bZ4X Touring (3000 euro)

Lexus (inruilvoordeel)

ES (1000 euro)

LBX (1500 euro)

UX (1500 euro)

RZ (1500 euro)

RX (2000 euro)

NX (2000 euro)

Suzuki (voordeel)

Swift (1600 euro)

Vitara (3500 euro)

S-Cross (3500 euro)

e-Vitara (2000 euro)

Honda (voordeel)

CR-V (2000 euro)

ZR-V (2000 euro)

HR-V (2000 euro)

Mazda (inruilvoordeel)

2 Hybrid (2500 euro)

3 M Hybrid (3000 euro)

CX-30 M Hybrid (3000 euro)

CX-60 Plug-in Hybrid (3500 euro)

CX-80 Plug-in Hybrid (3500 euro)

MX-5 (3000 euro)

En 1500 euro introductievoordeel voor de CX-6e

Conclusie

Zes Japanse automerken geven op 37 modellen in totaal 95.100 euro aan kortingen en voordeeltjes. Dat komt uit op gemiddeld 2570 euro per nieuw verkochte auto. Honda en Lexus zitten onder dit gemiddelde, Suzuki en Mitsubishi doen het gemiddeld en Toyota en Mazda zijn relatief gul. Doe er je voordeel mee.

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