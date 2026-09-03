Is dit de beste elektrische terreinwagen ooit?

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De Range Rover Electric is na jaren 'rijpen' officieel onthuld. Hij krijgt 550 pk, een 118,5 kWh-accu en een WLTP-actieradius van maximaal 600 kilometer. Maar het belangrijkste nieuws zit misschien wel onder de auto: ook elektrisch blijft de luxe-SUV geschikt voor serieus terreinwerk.

Range Rover zet een belangrijke stap richting elektrificatie. De eerste volledig elektrische Range Rover is nu officieel gepresenteerd en moet volgens het merk vooral een echte Range Rover blijven. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling was dan ook: ‘eerst een Range Rover, vervolgens elektrisch’.

Dat zie je direct aan het ontwerp, dat nauwelijks afwijkt van dat van de bestaande Range Rover. Alleen de aerodynamisch aangepaste grille, specifieke velgen en een aangepaste bodemplaat verraden zijn elektrische aandrijflijn.



550 pk en 850 Nm

Onderhuids is de verandering uiteraard veel groter. De Range Rover Electric krijgt twee elektromotoren met permanente magneten, die ieder 260 kW leveren. Samen zijn ze goed voor maximaal 550 pk en 850 Nm. Daarmee is de elektrische Range Rover niet alleen krachtig, maar ook behoorlijk snel: van 0 naar 100 km/h duurt slechts 4,3 seconden. De tussensprint van 80 naar 120 km/h neemt volgens Range Rover slechts 2,7 seconden in beslag.

De energie komt uit een lithium-ionaccu met een bruikbare capaciteit van 118,5 kWh. Dankzij de 800-voltarchitectuur kan de Range Rover Electric bij een 350 kW DC-snellader in ongeveer 22 minuten van 10 naar 80 procent worden geladen. In tien minuten moet maximaal 220 kilometer WLTP-actieradius kunnen worden toegevoegd.

De officiële actieradius bedraagt maximaal 600 kilometer, terwijl Range Rover een maximaal in de praktijk gemeten bereik van 535 kilometer noemt. Uiteraard zal het daadwerkelijke bereik afhangen van onder meer snelheid, temperatuur, rijstijl en belading.

Elektrische Range Rover kan 900 mm diep waden

Interessanter is dat Range Rover zijn terreinvaardigheid niet heeft opgeofferd voor de overstap naar elektrische aandrijving. Integendeel: de elektrische aandrijflijn maakt volgens het merk juist een veel snellere regeling van het aandrijfkoppel mogelijk.

Het Integrated Traction Management-systeem kan binnen 50 milliseconden reageren op wielslip. Dat is volgens Range Rover tot honderd keer sneller dan een vergelijkbaar systeem in een auto met verbrandingsmotor. Het koppel kan bovendien variabel over de voor- en achteras worden verdeeld.

De elektrische Range Rover kan hellingen tot 45 graden beklimmen en door maximaal 900 millimeter diep water rijden. Een nieuwe Single Pedal-modus moet daarbij voor extra controle zorgen. Het lagere zwaartepunt en de tweekamerluchtvering moeten tegelijkertijd voor meer dynamiek zorgen.

Anderhalf miljoen testkilometers

Dat de elektrische Range Rover niet alleen voor de show het terrein in kan, moest uitgebreid worden bewezen. Prototypes zijn onder meer getest bij temperaturen van -40 graden Celsius in Zweden, in de woestijnhitte van Dubai en op het eigen testterrein van JLR bij Eastnor Castle. In totaal legde de Range Rover Electric meer dan 1,5 miljoen kilometer af. Daarnaast werden ruim 250.000 uur aan virtuele en fysieke tests uitgevoerd.

Ook op het gebied van thermomanagement heeft Range Rover nieuwe technologie toegepast. Het ThermAssist-systeem moet onder bepaalde omstandigheden tot 40 kilometer extra actieradius opleveren en het energieverbruik voor verwarming met maximaal 40 procent verminderen.

Vanaf 166.027 euro

Wie interesse heeft, kan de elektrische Range Rover inmiddels bestellen. In Nederland begint de prijs bij 166.027 euro. Er is keuze uit een korte of lange wielbasis en verschillende uitvoeringen, waaronder SE, HSE en Autobiography. Ook SV-versies en een First Edition komen beschikbaar.

De productie vindt plaats in Solihull in het Verenigd Koninkrijk, de oorspronkelijke thuisbasis van Range Rover. Voor de elektrische productie is de fabriek uitgebreid en zijn duizenden medewerkers bijgeschoold voor de productie van elektrische aandrijflijnen en accu's.

