Bizar: deze luidsprekers laten EV's verder rijden (en verbeteren je humeur)

Nieuws

Autoproducenten proberen steeds meer manieren te vinden om de actieradius op te rekken. Zaken als een warmtepomp of aerodynamische velgen hebben bewezen te helpen, maar een Brits bedrijf heeft een wel heel apart idee om meer range uit EV's te halen …

Het Britse Warwick Acoustics beweert dat het luidsprekers heeft ontwikkeld die elektrische auto’s een grotere actieradius bezorgen. Het scheelt niet veel, maar wel iets: de speakers kunnen tot wel 32 kilometer extra rijbereik opleveren, op basis van een auto met een grote batterij van 100 kWh.

Meer grappige verhalen als deze lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Het grote voordeel van deze speakers

De elektrostatische speakers van Warwick Acoustics zijn licht en flinterdun en kunnen makkelijk op verschillende plekken in een auto worden gemonteerd. Gewichtsbesparing is een pluspunt, maar het grote voordeel van de speakers is dat ze veel zuiniger omspringen met energie. Ze verbruiken dus minder stroom, waardoor er meer overblijft om de auto mee aan te drijven.



Elektrostatische vs traditionele speakers

De energiezuinige speakers werken anders dan traditionele luidsprekers. Elektrostatische speakers genereren namelijk geluid met behulp van een elektrisch geladen, superdun diafragma dat tussen twee metalen platen hangt. In theorie levert dit een betere helderheid en weinig vervorming op. Traditionele luidsprekers gebruiken spoelen en magnetische velden om geluid te genereren.



Iedereen zijn eigen muziekbubbel

Ook leuk: door de luidsprekers in de hoofdsteunen te plaatsen is het mogelijk om als het ware persoonlijke muziekbubbels te creëren, alsof iedereen een koptelefoon op heeft. Zo hoef je niet meer met je passagiers te bekvechten over de radio: iedereen kan simpelweg zijn eigen muziek opzetten.

Binnenkort in een auto?

De elektrostatische speakers maken naar verluidt nog dit jaar hun debuut in een elektrische auto. Volgens de geruchten gaat het om de nieuwe elektrische Land Rover Range Rover, maar dit is niet bevestigd.

Foto's: Warwick Acoustics