Ooit was de Renault Mégane Estate de bestverkochte auto van Nederland. Niks geks, want het was een prettige, betaalbare gezinsauto. De Renault Symbioz is dat ook en met z’n nieuwe aandrijflijn is-ie nog fijner geworden.

Volkswagen ging in 2020 de mist in door afscheid te nemen van vertrouwde modelnamen en zijn elektrische modellen onpersoonlijke ID-codes te geven. Inmiddels geeft ook Volkswagen zelf toe dat dit een strategische vergissing was.

Onnodig ingewikkelde naam

Renault deed het slimmer en handhaafde het bekende ‘Megane’ toen het in 2022 zijn eerste elektrische C-segmenter introduceerde. De toevoeging E-tech of Electric was voldoende geweest, maar zo’n enkele achternaam vonden de Fransen niet chic genoeg. En dus werd het Megane E-Tech Electric - en dat is wat ons betreft weer onnodig ingewikkeld.

Maar op deze pagina’s draait het om de vernieuwde Renault Symbioz. Als bezoeker van deze site ken jij die auto wel, maar laat de modelnaam vallen bij de koffieautomaat en met een beetje geluk is er één collega die weet waarover je het hebt. Hetzelfde gebeurt je waarschijnlijk met de Renaults Rafale, Austral en Arkana. Waarom heet De Symbioz niet gewoon Megane Hybrid?

Zuinig en praktisch zonder gedoe

Dat het eigenlijk een Captur met een verlengde achterkant is, boeit niemand. Wat je als merk zou moeten willen communiceren, is dat dit de ideale auto is voor de typische Megane-­rijder van weleer.

Die wil een zuinige, ­praktische gezinsauto zonder ‘gedoe’ – lees: stekker – en dat is precies wat de Symbioz is. Dat was al zo bij z’n introductie in 2024 en nu Renault de hybride-aandrijflijn heeft aangepast, is hij er alleen maar op vooruitgegaan.

Grotere motor me meer power voor Symbioz

Voorheen had de 4,41 meter lange Symbioz een 1,6-liter motor die samen met de twee elektromotoren een vermogen van 145 pk genereerde. De ‘oude’ viercilinder is vervangen door een - wederom turboloze - 1.8, waarmee het vermogen is opgeschroefd van 145 tot 160 pk. Het koppel steeg met 10 Nm tot 265 newtonmeter.

Sneller én zuiniger

De motor heeft variabele kleptiming, directe inspuiting en werkt volgens het Atkinson-principe. Daarbij is de arbeidsslag langer dan de compressieslag, wat voor een hoger rendement zorgt. Aangevuld met een iets grotere hybride-batterij (1,4 in plaats van 1,2 kWh) zorgt de nieuwe techniek voor betere prestaties. Zo werd de sprint van 0 naar 100 km/h bekort van 10,6 naar 9,1 seconden. Desondanks daalde het verbruik van 4,7 (1 op 21,3) naar 4,3 liter op 100 km (1 op 23,3).

Hieraan herken je de vernieuwde Renault Symbioz

Vanbuiten liet Renault de Symbioz ongemoeid, binnenin herkent de oplettende ­autospotter de vernieuwde versie aan het joy­stickje op de zwevende middentunnel.

Dat oogt minder chic dan de muisachtige transmissiehendel van weleer, maar is prettiger in gebruik. Het is meteen duidelijk welke stand je hebt geselecteerd. En het ding is sowieso fijner dan de keuzehendel aan de drukbezette stuurkolom van andere hybride en elektrische Renaults.

Stap vooruit

Hoewel de Symbioz met 145 pk al geen klungel was die tijdens de gymles altijd als laatste werd gekozen, is de nieuwe aandrijflijn een duidelijke stap vooruit. Al vanaf de elektrische start voelt de auto lekker alert aan en je krijgt nooit de indruk dat-ie vooral op zuinigheid is gebouwd. Het cvt-achtige geloei dat eerdere hybride Renaults lieten horen, is gelukkig afwezig. Wel begint de verbrandingsmotor af en toe zonder duidelijke aanleiding eventjes te brommen.

Nog geen Toyota

Daar staat tegenover dat de componenten in het aandrijfsysteem niet langer continu touwtrekken over wie wat doet. De samenwerking verloopt vloeiend, zij het nog niet zo soepel als bij de Toyota Corolla Cross, een belangrijke concurrent.

Over soepel gesproken: het onderstel is niet superzacht, maar biedt zowel de ouders als de 1,43 kinderen op de achterbank van het gemiddelde gezin een aangenaam rijcomfort. Sturen doet de Symbioz lichtvoetiger dan je verwacht en het weggedrag wekt veel vertrouwen.

Flexibele ruimte

Onveranderd, maar nog altijd een sterk punt van de Symbioz, is de interieurruimte. Hoewel de auto voorin identiek is aan de Renault Captur, kun je je knieën er prima kwijt. Achterin valt er evenmin veel te klagen. Bovendien is de achterbank over een afstand van 16 centi­meter verschuifbaar, zodat je de beenruimte en de beschikbare inhoud van de kofferbak kunt afstemmen op de wensen van het moment.

Met de achterbank in de voorste stand kan er 624 liter aan spullen mee, met een stel steltlopers op de achterbank is 492 liter het maximum.

Prijs Renault Symbioz (2025)

Instappen in een nieuwe Renault Symbioz Evolution kan voor 35.490 euro, maar wij zouden voor de Techno-uitvoering van 37.490 euro gaan. Mét adaptieve cruisecontrol, 18-inch lichtmetaal, een draadloze telefoonlader en een in hoogte verstelbare kofferbakvloer.

De Iconic-versie - de auto op de foto's - is de meest luxe variant en kost 41.390 euro. Dat is dan wel inclusief speciale 19-inch wielen, elektrisch verstel- en verwarmbare stoelen, een 360-gradencamera en een verwarmde voorruit. Voor het elektrochromatisch te verduisteren panoramadak vraagt de dealer 1800 euro extra.

Conclusie

Wat ruimte, zuinigheid en gebruiksvriendelijkheid betreft, is de Symbioz de spiritueel opvolger van de ooit zo geliefde Megane Estate 1.5 dCi. Helaas voor Renault mist de Symbioz het ­bijtellingsvoordeel om net zo’n kaskraker te worden. En die tweejarige fabrieksgarantie is echt niet meer van deze tijd.