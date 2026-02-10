Waarom Duitse rechter dreigt met verkoopstop voor Renault Clio en Megane

Nieuws

Renault mag de Clio en Mégane van een Duitse rechtbank voorlopig niet verkopen in Duitsland. Een rechter heeft dat beslist na een juridisch conflict over een patent. Het verbod gaat echter nog niet in en de auto's staan gewoon in de Duitse car configurator.

Renault kreeg in Duitsland met een opmerkelijke juridische tegenvaller te maken. Een Duitse rechtbank heeft voorlopig een streep gezet door de verkoop van de Clio en de elektrische Megane in Duitsland, vanwege een patentgeschil. Gevolg zou zijn dat deze twee modellen tijdelijk van de Duitse markt verdwijnen. Dit schrijven onze collega's van Auto Zeitung.

De aanleiding is een conflict met het Amerikaanse technologiebedrijf Broadcom. Dat bedrijf beweert dat Renault hun patent schendt. Het gaat om een techniek die onmisbaar is voor datacommunicatie in moderne navigatiesystemen. Die techniek wordt gebruikt in de systemen van de Clio en de Megane.

Clio’s kunnen worden vernietigd

Het vonnis gaat ver. Naast een verkoopverbod kan het, onder voorwaarden, ook leiden tot een terugroepactie en zelfs vernietiging van de betrokken auto’s. Het betekent niet dat de Clio en Megane per direct niet meer te koop zijn. Het verbod gaat pas in als Broadcom een borgsom (van miljoenen) heeft betaald. In de car configurator op de Duitse website van Renault kun je dus nog steeds je ideale Clio of Megane samenstellen.

Breder signaal aan de auto-industrie

De uitspraak wordt gezien als een belangrijk signaal aan de hele auto-industrie. Steeds meer voertuigfuncties zijn afhankelijk van gepatenteerde communicatietechnologie, en zonder goede licentieafspraken lopen fabrikanten juridisch risico. Deskundigen verwachten dat dit soort conflicten vaker zal voorkomen.

Renault vecht uitspraak aan

Renault laat het er niet bij zitten. Het merk heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan en start daarnaast procedures om het betreffende patent ongeldig te laten verklaren. Daarmee hoopt de fabrikant het verkoopverbod van tafel te krijgen of alsnog tot andere licentieafspraken te komen. Broadcom kan ervoor kiezen om het vonnis al in te laten gaan als het hoger beroep nog loopt, maar dan moet het bedrijf wel die borgsom van miljoenen euro's betalen. Of het bedrijf dat ook gaat doen, is onbekend.

Gevolgen voor Nederland

Een patent geldt niet automatisch in heel Europa en wordt per land via nationale rechtbanken afgedwongen. In dit geval heeft een Duitse rechter een verbod opgelegd dat alleen voor Duitsland geldt. Zolang er in Nederland geen vergelijkbare rechtszaak is gevoerd en geen uitspraak ligt van een Nederlandse rechter, mag Renault de Clio en Megane hier gewoon blijven verkopen.