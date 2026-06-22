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Al geruime tijd staan de elektrische retromodellen van Renault in de schijnwerpers. Maar nu is het tijd voor de Renault Megane E-Tech Electric om te shinen. Met een grotere accu, een nieuwe neus, extra uitrusting én ... een bodylift.

Je zou het haast vergeten, maar na de Zoe was de Renault Mégane E-Tech Electric het eerste, volledig als EV ontworpen Renault-model. De auto had een bekende naam, maar het design en de techniek waren gloednieuw.

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De verkoopcijfers beleefden een goede start; in 2023 kozen een kleine 4000 Nederlanders voor de elektrische Megane, maar al in 2024 kachelde de belangstelling flink achteruit. En voor 2026 staat de teller tot dusver op slechts zo'n 600 auto's.

Meer concurrentie voor Megane E-Tech

Niet zo gek als je bedenkt dat autokopers en leaserijders elk jaar uit meer alternatieven kunnen kiezen. Ook binnenshuis, waar de Megane het sinds 2024 moet opnemen tegen de elektrische Scenic én sinds kort eveneens tegen de 4 E-Tech Elecric.

Voor wie actieradius prioriteit heeft, is de gefacelifte Megane duidelijk een betere keus dan de sympathieke R4. Het belangrijkste onderdeel van de Megane E-Tech Electric, de accu, is namelijk volledig nieuw, wat resulteert in een groter bereik. Maar dat is zeker niet de enige noviteit.

Actieradius Megane E-Tech naar 500 km

Het batterijpakket gaat van 60 naar 67 kWh netto, waarmee de auto volgens de WLTP-norm exact 500 kilometer ver komt, 33 kilometer meer dan voorheen. Daarnaast heeft de accu een andere chemische samenstelling: lithium-ion werd lithium-ijzerfosfaat. Renault claimt dat daarvoor geen zeldzame aardmetalen nodig zijn.

Snelladen in 24 minuten

Een ander voordeel van de nieuwe accu is het toegenomen snellaadvermogen. Dat stijgt van 130 naar 165 kW, waarmee de state-of-charge binnen 24 minuten van 15 naar 80 procent gaat. Een 11kW-AC-lader is standaard, tegen meerprijs levert Renault een 22kW-exemplaar.

2 centimeter de lucht in

Ondanks de compacte cell-to-pack bouwwijze van het accupakket, neemt het meer ruimte in dan voorheen. Daarom staat de nieuwe Megane E-tech 2 centimeter hoger op de poten. Omdat het weggedrag daar niet onder mag lijden, heeft Renault de afstemming van de veren, de dempers en de besturing aangepast.

Extra wybertjes

Die extra wagen hoogte valt niet op. Uiterlijk herken je de vernieuwde Megane vooral aan de gewijzigde neus. Daarin is een prominentere rol weggelegd voor de carrosseriekleur.

De nieuwe dagrijverlichting-units, die zowel lager als verder naar de buitenkanten in de bumper zijn geplaatst, zijn een nog duidelijker herkenningspunt. Ze bestaan aan weerszijden uit acht Renault-wybertjes en ook in de nieuwe gesloten grille zie je grote aantallen van het bekende ruitje terug.

Over ruitjes gesproken; de kleine achterruit is gebleven, evenals het matige zitcomfort op de achterbank. Wel nieuw is het achteraanzicht van de Megane: de bumper kreeg een strakkere snit en de nieuwe 3D-achterlichten worden niet meer afgedekt door een transparante lens.

Overzichtelijk leveringsprogramma

Motorisch en op uitrustingsgebied houdt de vernieuwde Megane het simpel, hij is leverbaar als Techno of Esprit Alpine en heeft altijd 220 pk. De Techno biedt standaard onder meer 19-inch lichtmetaal , een warmtepomp, een EV-routeplanner, het vernieuwde Google-infotainment met AI-assistentie en batterij pre-conditioning.

De Esprit Alpine voegt daar onder meer 20-inch wielen, elektrisch verstelbare massagestoelen, premium audio van Harman Kardon en een uitgebreider pakket assistentiesystemen aan toe.

Klaar om het stroomnet te helpen

Eveneens nieuw is dat de Mégane klaar is voor V2G, oftewel Vehicle to Grid, waarmee de auto stroom kan terugleveren aan het bij tijd en wijle overbelaste elektriciteitsnetwerk. Ook V2L is standaard, zodat je bijvoorbeeld je e-bike met de auto kunt opladen.

Exit MySense, welkom Smart Mode

Als bestuurder merk je aan nog twee noviteiten dat je in de nieuwe Megane E-Tech Electric rijdt. Om te beginnen is het MySense-systeem, waarmee je zelf van rijmodus kon wisselen, vervangen door het nieuwe Smart Mode.

Dat stemt de rijmodus voortdurend automatisch af op het gedrag van de bestuurder. Heb je een loden voet, dan kiest het systeem voor Sport. Rijd je daarentegen zeer beheerst, dan is Eco de ideale stand. Comfort, ten slotte, is de gulden middenweg.

Automatische aanpassing aan bestuurder

Een nieuwe functie die vooral handig is als je met meerder bestuurder van de auto gebruikmaakt, is de camera in de A-stijl, die op basis van gezichtsherkenning alle favoriete standen van de auto kiest. Onder meer van de (elektrisch verstelbare) stoel, de sfeerverlichting en het infotainment.

De prijzen van de nieuwe Megane E-Tech worden later deze zomer bekendgemaakt. De verwachting is dat die niet veel hoger zullen zijn dan nu (vanaf 38.390 euro). De leveringen beginnen waarschijnlijk eind dit jaar.

Blijf op de hoogte van de nieuwe Megane niet!