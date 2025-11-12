Renault zwicht: elektrische Megane en Scenic krijgen mogelijk benzinemotor

Nieuws

In 2022 gooide Renault het roer om: de Megane en Scenic werden volledig elektrisch. Maar nu overweegt de fabrikant om ze weer aan het benzine-infuus te leggen.

Volgens topman François Provost, de nieuwe CEO van de Renault Group, onderzoekt het merk hybride-varianten van de Renault Megane en Renault Scenic. Tijdens de onthulling van de nieuwe Renault Twingo (zie video hieronder) vertelde Provost aan Auto Express dat Renault grotere auto’s weer hoger op de prioriteitenlijst zet.

Groei nodig in C-segment

Kleine elektrische modellen zoals de Renault 4 en Renault 5 doen het goed, maar de Megane E-Tech heeft moeite om klanten te vinden. Daarom wil Renault in de volgende productiefase een nieuwe platformstrategie lanceren waarmee het merk kan groeien in het populaire C-segment waarin ook de elektrische Scenic opereert.

Dat platform wordt gedeeld met de opvolgers van de Renaults Austral, Espace en Rafale, die nu al als hybrides leverbaar zijn. Renault wil de Megane en Scenic dus niet weer omturnen tot pure benzineauto's, maar ze juist aantrekkelijker maken voor twijfelaars – met meer keuze in aandrijflijnen.

Range-extender of plug-in?

Volgens Renault-CEO Fabrice Cambolive werkt het merk aan verschillende oplossingen. Mochten consumenten minder snel op EV's willen overstappen, dan wil Renault de deur openhouden voor range-extenders en plug-inhybrides. De kans is groot dat het merk voor de eerste optie gaat.

Vooral omdat de Fransen dan een beroep kunnen doen E-power-concept van Nissan. Daarbij drijft de benzinemotor de wielen niet direct aan, maar fungeert hij als generator om de batterij op te laden.

Groter accupakket elektrische Renault Megane

Voordat het zover is, krijgt de Renault Megane E-Tech eerst een opfrisbeurt. Een gecamoufleerd testmodel van de vernieuwde hatchback is al gespot. Naast een subtiele update van het uiterlijk werkt Renault aan een grotere accupakket.

De huidige 60 kWh-batterij biedt een bescheiden 459 kilometer actieradius, maar Renault zou een grotere optie willen introduceren. De Scenic E-Tech heeft al een 87 kWh-batterij met 615 kilometer bereik, terwijl de aanstaande Nissan Leaf met een 75 kWh-accu tot 488 kilometer haalt.