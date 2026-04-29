Renault geeft Scenic onverwacht een facelift, maar het grote nieuws volgt pas in 2028

Onze spionagefotograaf betrapte de gefacelifte Renault Scenic E-Tech tijdens testritten. De opfrisbeurt komt eerder dan verwacht, maar daar heeft Renault een goede reden voor.

De beelden laten een bijgewerkte voor- en achterkant zien, met scherpere led-lichtsignaturen. One pedal driving en bidirectioneel laden (V2L), eerder al als update uitgerold, maken voortaan ongetwijfeld deel uit van het vaste pakket.

De elektrische SUV blijft leverbaar met een 60 of 87 kWh-accu. Op basis daarvan wordt verwacht dat de actieradius niet veel zal afwijken van de huidige 420 kilometer voor de kleine en 625 kilometer voor de grote batterij. Binnenin verandert er naar verluidt weinig: het vertrouwde dashboard met twee 12-inch schermen en Google-integratie blijft behouden, net als het dimbare Solarbay glazen dak.

Tussentijdse opfrisbeurt tot 2027

De facelift is volgens onze welingelichte bronnen bedoeld als tijdelijke opfrisbeurt. Renault wil de Scenic concurrerend houden tot en met 2027, waarna in 2028 een volledig nieuwe generatie volgt. De nieuwe Scenic is net als het huidige model volledig elektrisch, maar krijgt daarnaast ook een versie met een kleine verbrandingsmotor als range-extender. Dus een soort plug-in hybride.

Bescheiden start in 2026

In zijn introductiejaar 2024 vond de Scenic E-Tech zijn weg naar 2293 kopers in Nederland. In 2025 groeide dat door naar 3037 exemplaren, goed voor de derde plek binnen het Renault-gamma, achter de Renault 5 en de Clio. In de eerste drie maanden van 2026 vallen de cijfers een beetje tegen: 345 verkochte exemplaren. Wat dat betreft komt de facelift precies op tijd.