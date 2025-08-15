Deze Franse EV daagt de Tesla Model Y uit (maar is véél goedkoper)

Nieuws

Wanneer je op zoek bent naar een middelgrote SUV voor het gezin met goede technische specs, kom je al snel uit bij de Tesla Model Y. Het loont echter om ook eens naar de Renault Scenic E-Tech te kijken, zeker als je wilt private leasen. Via onze handige private lease vergelijker is de Franse SUV maandelijks honderden euro's goedkoper dan zijn grote concurrent.

Over de Renault Scenic

Je vindt de Renault Scenic al vanaf 479 euro per maand in onze private lease vergelijker. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je dit vergelijkt met zijn grote concurrent: de Tesla Model Y. De Amerikaanse SUV kost namelijk minimaal 629 euro, 150 euro meer! Niet alleen met zijn prijs, ook met zijn rijke uitrusting en grote maximale actieradius maakt de Scenic indruk.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Scenic, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Renault Scenic private lease je via Auto Review.



Pluspunten Minpunten + Rijk uitgerust, ook de instapper - Relatief langzaam voor een EV + Standaard laadvermogen van 22 kW - Geen baanbrekend snellaadvermogen + Indrukwekkende maximale range (625 km) - Geen frunk

Renault Scenic E-Tech Evolution

Wat betreft uitrustingsniveaus heb je bij Renault Scenic E-Tech vier opties: Evolution, Techno, Esprit Alpine en Iconic. Al vanaf het basismodel (Evolution) is de Scenic rijk uitgerust:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

Keyless entry & start

19 inch lichtmetalen velgen

Rouge Flamme (rood) metallic-lak

LED-verlichting rondom

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

9 inch multimedia-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

12,3 inch digitaal instrumentarium





Specificaties

Uitvoering EV60 Comfort Range EV87 Long Range Vermogen (pk) 170 220 Koppel (Nm) 280 300 Accucapaciteit (kWh) 60 87 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,8 kWh / 100 km 15,5 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 430 625 Laadvermogen (kW) 22 22 Laadtijd 3 u 15 min 5 u Snellaadvermogen (kW) 130 150 Snellaadtijd (15%-80%) 32 min 37 min

Renault Scenic private lease

De Renault Scenic is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 479,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Scenic private lease prijzen.

De Renault Scenic is een fraaie, ruime en ook technisch sterke SUV. Dat maakt de Fransman samen met zijn scherpe prijs een geduchte concurrent voor de Tesla Model Y. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.