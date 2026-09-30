De beste elektrische SUV uit 2024 krijgt meer range en een prijsverlaging

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De vernieuwde Renault Scenic E-Tech Electric krijgt een groter rijbereik en meer techniek. Toch wordt hij ook flink goedkoper. Dat is opvallend, want de Scenic werd in 2024 uitgeroepen tot Auto van het Jaar en was toen al scherp geprijsd.

Begin september belichtten we de vernieuwingen van de Renault Scenic E-tech Electric al. Hoeveel de vernieuwde elektrische Fransman zou gaan kosten, wisten we toen echter nog niet. Inmiddels zijn de Nederlandse prijzen bekendgemaakt en die stellen zeker niet teleur. Beide batterijvarianten zijn duizenden euro's goedkoper geworden. De instapper duikt daarmee zelfs ruim onder de 40.000 euro.

De elektrische gezinsauto is er voortaan vanaf 38.990 in plaats van 42.690 euro. Dat scheelt dus 3700 euro. Wie de versie met de grootste accu wil, betaalt minimaal 42.990 euro en is daarmee 2700 euro goedkoper uit dan voorheen. Ondanks de vele verbeteringen. Zie hieronder.

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Renault Scenic 2027: meer kilometers voor minder geld

De nieuwe 89 kWh-batterij van de topversie is gekoppeld aan de bekende elektromotor met 220 pk. De officiële WLTP-actieradius stijgt van maximaal 625 naar 642 kilometer. Snelladen kan met maximaal 150 kW; van 15 naar 80 procent duurt volgens Renault 28 minuten. Dat is oké, maar daarmee zou de Scenic nu waarschijnlijk geen Auto van het Jaar meer worden.

In 2024 waren wij trouwens best enthousiast over de toen nieuwe Scenic. Zie de test:

Goedkope versie laadt sneller

Medio oktober komt de goedkopere versie met een 67 kWh LFP-accu op de markt. Die haalt maximaal 467 kilometer, maar kan met 165 kW opvallend genoeg sneller laden dan de versie met de grote batterij. Toch is ook deze versie allesbehalve een snellaadmonster. Van 15 naar 80 procent kost 24 minuten.

Wanneer staat de nieuwe Scenic bij de dealer?

Ook de uitrusting gaat erop vooruit. Adaptieve cruisecontrol wordt standaard, Google Gemini doet zijn intrede en Renault past onder meer de stoelen, materialen, kleuren en wielen aan. De vernieuwde Scenic staat vanaf medio november bij de Nederlandse dealer.