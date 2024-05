Tests

In 1996 zorgde de Renault Mégane Scénic voor een doorbraak van de compacte MPV. Ook de nieuwe elektrische Renault Scenic E-Tech staat voor een grote opgave. Renault presenteert hem als de ideale Europese gezinswagen die Tesla's en Aziaten moet aftroeven.



In 1996 verraste de Renault Mégane Scénic zijn inzittenden met veel ruimte, talloze opbergmogelijkheden, vliegtuigtafeltjes en drie individuele achterstoelen. Wat kan ‘de ideale gezinsauto van 2024’ daaraan toevoegen? Eh … een stekker? We gaan het zien.

Er komt nog veel meer Renault-nieuws aan. Blijf bij met onze gratis nieuwsbrief.



Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Door Europese Auto van het Jaar 2024 te worden, heeft de nieuwe Scenic zijn verre voorvader in elk geval al op één punt geëvenaard. Maar er zijn ook grote verschillen. Zo presenteerde Renault de Mégane Scénic in 1996 nadrukkelijk als MPV, terwijl de huidige Safety Concept Embodied In a New Innovative Car juist niet in een hokje wordt gestopt. De marketingafdeling trok zelfs het SUV-etiket niet van het beduimelde stickervel in de bureaula.



Wat is de Scenic E-Tech dan wel? Volgens Renault heeft-ie ‘het DNA van een gezinsauto’, maar ook de hoge zitpositie wordt benadrukt. Tegelijkertijd zou de Scenic even soepel en wendbaar moeten zijn als een sedan.

Renault Scenic E-Tech lijkt opgepompte hatchback



Momenteel bestaan er bij Renault twee designstromingen: een retro-richting met de nieuwe Renault 5 en straks ook de 4 en de Twingo. Daarnaast heb je de minder uitgesproken, strakke modellen waartoe ook de Scenic E-Tech behoort. Voor ons staat een 4,45 meter lange en 1,57 meter hoge auto met de contouren van een opgepompte hatchback en de bagageruimte (545-1670 l) van een stationwagon.



Wil je je schermtijd minderen? Bekijk dan de supervoordelige aanbieding van ons gedrukte magazine.

Profiteer van 49% korting!



Doos met wybertjes



Het profiel is redelijk inwisselbaar, al heeft ontwerper Gilles Vidal zijn best gedaan om iets leuks te maken van de C-stijl. Verder worden vriendelijke rondingen afgewisseld door scherpe hoeken, vooral bij de lichtunits. Wij zijn nog erg gehecht aan de traditionele smoelwerken van brandstofauto’s en zijn blij dat de Scenic E-Tech niet zo’n blotebillengezicht heeft als veel andere EV’s. Het is of de ontwerper de neus met lijm heeft ingesmeerd en er vervolgens een doos met wybertjes tegenaan heeft gesmeten. Leuk en herkenbaar.

Scenic E-Tech is made in Europa



Renault levert de Scenic E-Tech met twee accupakketten en elektromotoren. Anders dan de EV’s van diverse andere Europese merken, wordt de Scenic E-Tech niet in China, maar in eigen land gebouwd. De onderdelen komen ook grotendeels bij Franse toeleveranciers vandaan. Het accupakket is afkomstig van de Poolse fabriek van LG Chem.



Mooi voor de Europese industrie en het scheelt in de CO2-voetafdruk. Die verkleint Renault nog verder door veel gerecyclede en niet-dierlijke materialen te gebruiken. Daar is het merk zeker niet uniek in, maar dat het net als BMW magneetvrije elektromotoren zonder schaarse aardmetalen monteert, is wel vrij bijzonder. Daarnaast is de Scenic relatief licht.

Twee accupakketten Renault Scenic E-Tech



Met het 60 kWh-accupakket weegt-ie 1730 kg, met de batterij van 87 kWh is dat 1817 kilo. Bij de basisversie Evolution à 42.470 euro monteert de Noord-Franse fabriek de kleinste batterij. Die heeft een WLTP-bereik van 430 km en wordt altijd gecombineerd met een 170 pk sterke elektromotor. Met aftrek van de aanschafsubsidie en zonder extra’s, kost zo’n splinternieuwe Scenic je 39.520 euro. Voor stoel- en stuurverwarming betaal je 800 euro extra. Dat blijven concurrerende prijzen. Ook tegenover de Tesla Model Y en diverse Koreanen en Chinezen.



Actieradius tot 625 km



Wil je de grote batterij, dan ben je minstens 47.970 euro kwijt. Maar daarvoor krijg je meteen de completere Techno-uitrusting, een actieradius van 625 km en een elektromotor met 220 pk. Snelladen doet de instapversie met 130 kW, de grote accu laat zich met maximaal 150 kW volpompen. Voldoende, maar geen topwaarden. Wel top is dat alle uitvoeringen een warmtepomp en een boordlader van 22 kW hebben - veel merken gaan standaard niet verder dan 11 kW.

Comfortabeler dan Peugeot E-3008



We rijden in de krachtigste versie met de meest luxe Iconic-uitrusting. Daarvan zijn de 20-inch wielen nogal smaakgevoelig en eigenlijk vinden we ze sowieso een maatje te groot. De 19-inch exemplaren van de ­Evolution en de Techno vinden we mooier staan. Gelukkig hebben die jetsers van 20 inch geen negatieve invloed op het ­comfort. De Scenic E-Tech gaat niet over hobbelig asfalt als een stoomschip over de woelige baren, maar hij schudt de inzittenden minder hardhandig door elkaar dan de Peugeot E-3008 dat doet.



Lekker in de stad: kleine draaicrikel



Ook de besturing valt in positieve zin op, die is behoorlijk direct en geeft veel vertrouwen, al blijft het gevoel wel wat kunstmatig. De draai­cirkel van 10,9 meter is beschaafd voor zo’n forse auto.



Op bochtige bergwegen maken we veelvuldig gebruik van de flippers voor rem­regeneratie (vier standen) en kunnen we de auto nauwelijks overhalen om over te hellen. Hij ligt lekker stevig, al is voor dit type wegen de Esprit Alpine met zijn sportstoelen eigenlijk de aangewezen uitvoering.

Beginnende nekhernia



Nu we steeds vaker in EV’s met rond de 300 pk en meer rijden, kijken we niet op van deze 220 pk sterke Scenic. De auto is ook niet extreem snel, al is een honderdsprint van 7,9 seconden (8,6 s voor de 170 pk-versie) niks om je voor te schamen. De tussenacceleraties kunnen je nog steeds in alle stilte een beginnende nekhernia bezorgen, weten we uit ervaring. Desondanks haalden we een gemiddeld verbruik van 17,3 kWh/100 km, al noteerden we op de snelweg ook uitschieters van 23,7 kWh/100 km.



Overbezette stuurkolom



Daar probeerden we ook de adaptieve cruisecontrol uit. Die deed zijn werk opvallend onopvallend, zonder paniekerige remacties bij onverwachte ­situaties; alles gaat soepel en relaxed. Over relaxed gesproken; als je allergisch bent voor de alarmtoeters en -bellen van alle verplichte rijhulpen, dan kun je die met twee drukken op een fysieke knop het zwijgen opleggen.

Tegenover die ergonomische topper staat ook een minpunt: de overbezette rechterkant van de stuurkolom. Daar zit niet alleen de keuzehendel voor de transmissie, maar ook de bedieningssatelliet van de audio en de ruitenwisserhendel.



Waar zijn de tafeltjes in de Scenic E-Tech?



Bij de Megane E-Tech waren we niet onder de indruk van de ruimte. Bij deze Scenic is dat juist het tegenovergestelde. Om ons eigen, slechts 1,75 meter korte lijf niet tot norm te verheffen, plukten we een niets­vermoedende, slungelige voorbijganger van de straat. Die was naar eigen zeggen 1,92 meter lang en paste ook ruimschoots ‘achter zichzelf’ op de achterbank.



Wel was-ie wat teleurgesteld over het ontbreken van ‘geheime’ opbergvakken en uitklapbare tekentafeltjes. Ach, Renault weet waarschijnlijk dat de kids van tegenwoordig geen kleurpotlood meer aanraken en des te meer met smartphones en tablets in de weer zijn.

Vandaar dat de nieuwe Scenic achterin twee USB-aansluitingen heeft en vanaf de Techno een slimme armsteun met twee extra USB C-poorten, veel bergruimte, twee bekerhouders en twee uitklapbare schermstandaards. Uiteraard ontbreken speciale telefoonopbergvakjes evenmin.



Bijzonder panoramadak



Nog zoiets gaafs voor de achterpassagiers: het glazen panoramadak kun je achter meer of minder zondemping geven dan voor. Dat werkt met elektro­magnetische velden die de moleculen laten verplaatsen. Daar kan de BYD Seal nog iets van leren. Maar eerlijk gezegd hadden wij liever een frunk gehad om een vieze laadkabel in op te bergen …

Caravangewicht Renault Scenic E-Tech



Met de Renault Scenic E-Tech Electric krijgt de aspirant EV-rijder er een fijn rijdend, ruim en relatief betaalbaar alternatief bij. Een al­ternatief dat een lichte caravan van 1100 kg mag trekken en door slimme navigatie de laadstress tijdens de vakantiereis beperkt. Wel jammer dat de versie met de grootste batterij te duur is voor de SEPP.