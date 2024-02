Private lease: De nieuwe Renault Scenic moet het de Tesla Model Y moeilijk gaan maken

Nieuws

Vorig jaar onthulde Renault de nieuwe Renault Scenic E-Tech, dit voorjaar komt hij daadwerkelijk onze kant op. Jij kan je nu al verzekeren van de volledig elektrische suv via onze handige private lease vergelijker.

Private lease is een manier van autorijden waarmee je voor een vast maandbedrag de beschikking krijgt over een gloednieuwe auto. Dit maandbedrag is opgebouwd met je vaste autokosten, waaronder de verzekering, afschrijving en ook het onderhoud. Je hoeft je dus geen zorgen te maken, en bovendien behoud je hierdoor het overzicht.

De Renault Scenic E-Tech is het nieuwste model die verschijnt op de private lease vergelijker van Auto Review. Vaak vind je daar al nieuwe modellen voordat ze op de markt verschijnen, waaronder de Volvo EX30, Citroën ë-C3, BYD Seal, Polestar 4 en Smart #3.



De nieuwe Renault Scenic E-Tech heeft een scherpe prijs en daarbovenop indrukwekkende technische specificaties en een mooie uitrusting. De Renault Scenic private lease je via Auto Review.

Renault Scenic E-Tech in een notendop

Specificaties

Uitvoering EV60 Comfort Range EV87 Long Range Vermogen (pk) 170 220 Koppel (Nm) 280 300 Accucapaciteit (kWh) 60 87 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,8 kWh / 100 km 15,5 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 430 625 Laadvermogen (kW) 22 22 Laadtijd 3 u 15 min 5 u Snellaadvermogen (kW) 130 150 Snellaadtijd (15%-80%) 32 min 37 min

Pluspunten

+ Rijk uitgerust, ook de instapper

+ Standaard laadvermogen van 22 kW

+ Indrukwekkende maximale range (625 km)

Minpunten

- Relatief langzaam voor een EV

- Vanaf de EV87 geen SEPP-subsidie

- Geen baanbrekend snellaadvermogen

Renault Scenic E-Tech Evolution

Wat betreft uitrustingsniveaus heb je bij Renault Scenic E-Tech vier opties: Evolution, Techno, Esprit Alpine en Iconic. Al vanaf het basismodel (Evolution) is de Scenic rijk uitgerust:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

Keyless entry & start

19 inch lichtmetalen velgen

Rouge Flamme (rood) metallic-lak

LED-verlichting rondom

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

9 inch multimedia-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

12,3 inch digitaal instrumentarium

Renault Scenic private lease

De Renault Scenic is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 539,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Scenic private lease prijzen.

De nieuwe Renault Scenic is te vinden op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever een ander model private leasen? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in verschillende vormen, maten en aandrijflijnen.