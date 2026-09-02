Vernieuwde Renault Scenic E-Tech doet een gek Mazda-trucje

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Renault vernieuwt de Scenic E-Tech Electric. De elektrische gezinsauto krijgt een nieuwe grote accu waarmee hij maximaal 642 kilometer ver komt. Opvallend genoeg kan de later leverbare versie met kleinere batterij sneller snelladen.

De Renault Scenic E-Tech Electric met 220 pk krijgt voortaan een 89 kWh grote NMC-accu. Volgens Renault is daarmee een WLTP-actieradius van maximaal 642 kilometer mogelijk. Aan de snellader bedraagt het maximale laadvermogen 150 kW. Renault zegt dat opladen van 15 naar 80 procent 28 minuten duurt.

Kleinere accu laadt sneller

Later verschijnt ook een Scenic E-Tech Electric met een 67 kWh LFP-accu. Daarmee zakt het officiële rijbereik naar maximaal 467 kilometer, maar opvallend genoeg stijgt het maximale laadvermogen juist naar 165 kW. Dat doet ons denken aan de eerste versie van de mazda 6e, waarbij de auto met de grootste accu ook het langzaamst laadde. Een gek trucje dat trouwens nét ongedaan is gemaakt.

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Daardoor duurt een laadbeurt van 15 naar 80 procent volgens Renault slechts 24 minuten. De kleinere batterij gebruikt een zogenoemde cell-to-pack-constructie, een techniek die Renault ook toepast in de vernieuwde Mégane E-Tech Electric.

Google Gemini in de Renault Scenic

Ook op digitaal gebied wordt de Scenic bijgepraat. Het OpenR Link-infotainmentsysteem krijgt ondersteuning voor Google Gemini. De AI-assistent is een alternatief voor Google Assistant en moet beter overweg kunnen met gesproken opdrachten.

Google Maps krijgt uitgebreidere mogelijkheden voor laadplanning. Je kunt bijvoorbeeld rekening laten houden met een voorkeursnetwerk, het laadvermogen en de gewenste betaalmethode.

Renault levert bovendien drie jaar lang maandelijks 2 GB mobiele data mee. De draadloze telefoonlader ondersteunt voortaan Qi2 en MagSafe.

Adaptieve cruisecontrol standaard

Ook de rijhulpsystemen veranderen. Adaptieve cruisecontrol wordt standaard en Active Driver Assist kan voortaan meerdere auto's tegelijk volgen, zodat het systeem eerder reageert wanneer verkeer invoegt of afremt.

Een camera houdt in de gaten of de bestuurder vermoeid of afgeleid raakt. Diezelfde camera kan ook herkennen wie er achter het stuur zit en vervolgens automatisch persoonlijke instellingen laden.

Verder krijgt de Scenic nieuwe bekledingen, twee extra carrosseriekleuren en nieuwe wielontwerpen. Zelfs de accessoirelijst groeit: Renault biedt onder meer een dubbele bagagebodem, spullen voor het vervoeren van huisdieren en een bagagebox van 310 liter voor op de trekhaak.

Prijzen en het exacte moment waarop de vernieuwde Scenic in Nederland leverbaar wordt, noemt Renault in het persbericht nog niet.