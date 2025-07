Nieuws

De SUV zoals we die nu kennen, staat onder druk. In milieukringen heeft de SUV een slechte naam en bij de elektrificatie van het wagenpark is efficiëntie is het toverwoord. Dat kan gevolgen hebben voor Europa’s populairste carrosserievorm.

SUV's hebben de laaste jaren een enorme opmars gemaakt. In 2024 was meer dan de helft (54 procent) van de nieuw verkochte auto's een SUV. Wat zou de SUV kunnen verslaan? Dat is een interessante vraag. Misschien maakt de ooit zo populaire MPV een comeback – maar dan wel in een sexy, begeerlijke vorm.

MPV als kassucces

Die mening brengt Gilles Vidal, de huidige designchef van Renault, naar voren in een interview met het Britse Autocar. En als er één merk is dat een neus heeft voor succesvolle MPV's, dan is het Renault wel. De fabrikant had met zowel de (Mégane) Scénic als de Espace enorme kassuccessen in huis. En de enorm populaire eerste generatie Twingo was eigenlijk ook een MPV.

MPV vs. SUV

SUV's staan bij tegenstanders te boek als patserig, agressief, zwaar en gevaarlijk voor voetgangers. In veel Europese steden zijn zelfs sabotage-acties van SUV's geweest. En Parijs voerde in 2024 extra hoge parkeertarieven in voor SUV's en andere zware auto's.

Dat zou een wedergeboorte van het MPV-segment kunnen stimuleren. De MPV heeft immers juist een heel braaf en vriendelijk imago. Hij geldt als hét vervoermiddel voor verantwoorde ouders die het beste voorhebben met hun kinderen.

Toch tempert Vidal de verwachtingen: echt zuiniger of lichter dan SUV's worden MPV’s niet. “Qua gewicht en verbruik zitten ze op hetzelfde niveau als SUV’s. Al zijn ze misschien wel iets aerodynamischer. Daar zou de winst kunnen zitten.

SUV’s worden zuiniger – of verdwijnen

Vidal ziet twee mogelijke routes voor de toekomst: óf de SUV ondergaat een ingrijpende efficiëntie-metamorfose, óf er komt een frisse MPV-revival aan. “Een super-efficiënte SUV of een begeerlijke, praktische MPV – dat zijn de twee richtingen.”

Comeback klassieke Renault Espace?

Ooit waren er geruchten dat Renault zou overwegen om de klassieke Espace nieuw leven in te blazen. Anders dan de huidige generatie Renault Espace, zou dat geen opgerekte SUV met derde zitrij worden, maar een echte multifunctionele retro-elektrische zevenzitter.

Als basis zou daar het platform van de Scenic voor moeten dienen. Daarmee zou Renault de aanval openen op de Volkswagen ID. Buzz, die je ook als een retro-MPV zou kunnen zien.

Auto's met emotie

Helaas hebben we slecht nieuws voor de liefhebbers van de klassieke MPV, want Vidal ontkent dat dit scenario op stapel staat. Volgens de designchef heeft Renault met de nieuwe 4, 5 en Twingo al genoeg retrofun in zijn gamma. “Daar blijft het bij. De rest wordt juist toekomstgericht: innovatief, maar niet klinisch of sciencefictionachtig. Onze auto’s moeten emotie uitstralen, geen robot zijn.”

Kortom: Renault wil geen zielloze techmobielen zonder ziel. Vidal wil karakter, een vleugje klassiek, maar met moderne flair. “We willen auto's die gevoel oproepen. Misschien worden ze daardoor juist weer wat klassieker.”

Welke richting het op kán gaan, laat de Renault Emblème zien. Die conceptcar uit 2024 lijkt een kruising tussen een stationwagon en een MPV en is in elk geval een stuk lager dan de gemiddelde SUV.