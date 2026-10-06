Klaar met SUV’s? Renault geeft trendsetter uit jaren 80 nieuwe toekomst

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De ster van de Renault Espace fonkelt niet meer zoals in zijn beginjaren. Maar als het aan Renault ligt, gaan we een MPV-revival beleven. De E-Space conceptcar is een eerste speldenprik.

Toen Renault in 2023 de huidige Espace introduceerde, had het merk alle eerdere generaties op een rij gezet. Dat was niet zo slim, want iedereen vergaapte zich aan het oermodel uit 1984.

In de nieuwe Espace misten we iets, een 'Espace-touch'. Waar waren de draaistoelen en de klaptafels uit eerdere generaties? Waar was die schier oneindige ruimte gebleven? De Espace uit 2023 was niet alleen minder praktisch dan zijn verre voorvader, maar had ook een minder uitgesproken design. Vorig jaar werd-ie al uitgebreid gefacelift, een teken dat Renault niet tevreden was over zijn succes.

Toch weer een retromodel?

De eerste Espace is inmiddels een klassieker. Vele jaren en meerdere generaties was hij een groot succes en begin jaren negentig aapte vrijwel elke concurrent zijn concept na. Daarna stierf de MPV uit en maakte hij plaats voor de SUV.

Het lijkt wel of Renault heimwee heeft naar de goeie ouwe MPV-tijd, want de E-Space concept car hint behoorlijk naar de oude, praktische Espace. Renault leek met de 4, de 5 en de Twingo zijn retroportie inmiddels te hebben gehad, maar de E-Space lijkt toch te hinten naar een revival van het oude model. De E-Space heeft nadrukkelijk het uiterlijk van een MPV, met korte motorkap en zonder obligate offroad-looks. Tot onze vreugde heeft-ie weer een enorme raampartij rondom. Wat kunnen we in moderne auto's soms terugverlangen naar de tijd waarin je zo fijn naar buiten kon kijken en een zee van licht de winterdip verdreef.

Tekentafels

Met zijn lengte van 4,70 meter is de E-Space liefst 45 cm langer dan het oermodel. Verder is er niets bekend over de auto, behalve dat-ie elektrisch is en op de autosalon in Parijs officieel wordt onthuld. Of-ie er echt gaat komen en in welke vorm, staat nog in de sterren geschreven. Het zou een risico zijn, want een MPV is allang geen garantie meer voor succes. We zouden het leuk en gewaagd vinden als-ie terugkeert, maar wel compleet met tekentafeltjes, uitneembare stoelen, talloze opbergvakken, een volwaardige derde zitrij en een veercomfort dat vijf kinderen moeiteloos in slaap wiegt.