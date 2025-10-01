Waarom de nieuwe Renault Espace (2025) je in de war brengt

Tests

Een nieuwe auto een vertrouwde naam geven - voor de naamsbekendheid is dat ideaal. Maar of Renault daar bij de Espace van 2023 verstandig aan deed, valt te betwijfelen. De faceliftversie mag ons opnieuw proberen te overtuigen.

Zeker als een modelnaam associaties wekt met succesnummers uit het verleden, is voorzichtigheid geboden. Te hoge verwachtingen - en dus teleurstelling - liggen op de loer.

Zo denken wij, voordat we met de vernieuwde Renault Espace op pad gaan, met plezier terug aan de Grand Espace 3.5 V6 van ruim vijftien jaar geleden. Dat was nog een echte MPV, compleet met tekentafeltjes, uitneembare stoelen, talloze opbergvakken, een volwaardige derde zitrij en een veercomfort dat vijf kinderen moeiteloos in slaap wiegde.

Vol verwachting

Na het lezen over alle comfortverhogende verbeteringen aan de huidige Espace, bestijgen we vol verwachting de bestuurdersstoel, die ons stevig bij de lurven grijpt. Maar niet voordat we alle uiterlijke wijzigingen hebben geïnspecteerd. Die beginnen met een oerwoud van wybertjes in de grille, geflankeerd door nieuwe led-koplampen met ­‘losgekoppelde’ units voor de dagrijverlichting.

Ook achter zijn de lampunits op de schop gegaan. Ze lopen nu minder ver door in de vijfde deur, zodat de Espace zich nu duidelijker onderscheidt van al die concurrenten met zo’n wagenbrede led-strip op de kont.

Espace met sportwagenmotor

Nog even terug naar die opper-Espace van weleer. Die verblijdde kinderrijke ouders en wist met z’n machtig klinkende zescilinder ook autoliefhebbers voor zich te winnen. Want welke gezinsbusjesrijder wilde er nu niet hetzelfde blok aan z’n voeten als de eigenaren van een Nissan 350Z? De 245 pk sterke machine bezorgde de Grand Espace een honderdsprint van 8,1 seconden en een auto­bahn-proof topsnelheid van 225 km/h.

Hartstikke mooi, maar ondanks z'n indrukwekkende prestaties was de zacht geveerde Fransoos geen wonder van dynamiek. Leeg woog-ie bijna 1800 kilo en de enorme draaicirkel toonde zich op zowel Alpenwegen als krappe ­parkeerplaatsen een spelbreker.

Aangename verrassing

Wat dat laatste betreft is de huidige Espace een aangename verrassing. Hij is 14 centi­meter korter en 10 centimeter lager dan z’n verre voorganger en zo’n 200 kilo (!) lichter. Dat maakt ʼm in dit EV-tijdperk bijna tot een vlieggewicht. Bovendien beschikken de ­Esprit Alpine- en Iconic-uitvoering over vierwielbesturing.

Die zorgt voor een draaicirkel van slechts 10,4 meter, waardoor de potentiële zevenzitter verrassend wendbaar is en compact aanvoelt. Toch maakt hij zijn modelnaam nog steeds waar – althans, als je met maximaal vijf personen reist.

Vertrouwde naam wekt verwarring

Je kúnt de nieuwe Espace voor 1200 euro extra met derde zitrij bestellen. Maar vanwege de lastige bereikbaarheid en de beperkte beenruimte worden alleen kinderen daar blij van. Een echte ruimtewagen is de Espace dus niet meer.

Op de middelste zitrij moet je het zonder tekentafeltjes doen, geheime bergvakken hebben we niet kunnen vinden en in plaats van uitneembare stoelen moet je het met een verschuifbare achterbank doen. Multifunctionaliteit à la MPV is dus ook ver te zoeken. Wat dat betreft vinden we die vertrouwde naam nogal verwarrend.

Eerder stevig dan zacht

Aan hoofd- en beenruimte is daarentegen geen gebrek. Afhankelijk van de positie van de verschuifbare achterbank, kun je minimaal 692 liter aan kinderwagens, pakken luiers en tassen kwijt. Of het kroost ook in de nieuwe Espace in slaap gewiegd wordt, wagen we te betwijfelen. Het onderstel is geleend van de Austral en is eerder stevig dan zacht.

Op het geluidscomfort hebben ze bij Renault serieus hun best gedaan. Gelamineerde zijruiten en een extra dikke voorruit moeten de boze buitenwereld buiten houden, ter beperking van het windgeruis moest zelfs het ontwerp van de spiegelvoeten eraan geloven. Op de gewijzigde motorsteunen rust de taak om de trillingen te beperken. En het moet gezegd, de samenwerking tussen de benzinemotor, de elektromotoren en de achttraps automaat verloopt netjes.

Waarom die driecilinder?

Desondanks hadden we liever gezien dat Renault de driecilinder 1.2 had vervangen door de 1,8-liter viercilinder van de onlangs vernieuwde Symbioz. De Espace rijdt weliswaar verrassend veel kilometers puur elektrisch, maar áls de benzinemotor aanslaat, valt het ­knorgeluid ons toch wat rauw op het dak.

Enorm glazen dak

Over het dak gesproken: tegen meerprijs levert Renault de Espace met een enorm glazen exemplaar, dat zich elektrochromatisch laat verduisteren - een ruimtevretend zonnescherm is dus niet nodig. Samen met de fraaie, vriendelijk aandoende materialen, zorgt het voor een lichte, bijna huiselijke sfeer. Wel vrezen we voor het effect van ­kleverige kinderhandjes en zanderige schoentjes op het crèmewitte kunstleer. Gelukkig zijn er ook andere opties.

Espace alleen als hybride

Bij de aandrijflijn is dat niet het geval; je zit altijd vast aan de Full Hybrid. Die is minder prestatiegericht dan de oude V6, alsnog is-ie vlot zat. Bovendien springt hij stukken zuiniger met benzine om. Volgens de WLTP-norm neemt de auto genoegen met 4,8 liter per 100 kilometer ­­(1 op 20,8). Bij onze kennis­making in Noord-Frankrijk kwamen we daar niet in de buurt; wij bleven steken op 6,6 l/100 km (1 op 15,2). Mogelijk dat je daar in het vlakke Nederland met een bescheiden rechtervoet iets beters van kunt maken.

Prijs Renault Espace (2025)

De huidige Espace was al een fijne auto en met de laatste updates is hij nog iets prettiger in de omgang geworden. Vergeleken met de ­weinige full hybrid concurrenten, is-ie ook nog eens gunstig geprijsd. Als Techno kost-ie 47.590 euro, de Esprit Alpine is 3000 euro duurder en de topversie Iconic (auto op de foto's) staat voor 52.790 euro in de prijslijst.

De Hyundai Santa Fe T-GDI Hybrid (215 pk) moet minimaal 59.995 euro kosten en de gelijk gemotoriseerde Kia Sorento (alleen in België leverbaar) verlaat voor niet minder dan 61.990 euro het pand van de verdeler.

Alle versies zijn tegen een meerprijs van 1200 euro leverbaar als zevenzitter. Maar verwacht geen veelzijdige ruimte-auto zoals de oude (Grand) Espace. Dit is eerder een Grand ­Austral: een SUV met een derde zitrij.