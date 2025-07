Review: zo bestrijdt Renault Espace (2025) Koreaanse concurrentie met eigen wapens

Tests

Al na twee jaar is de Renault Espace flink gefacelift. Dat geeft ’m een moderner smoelwerk, terwijl de ruimte en het lage verbruik werden gehandhaafd. Maar de grootste kracht van de Espace ligt op een ander vlak.

Wat valt op aan de Renault Espace Full Hybrid 200 (2025)?

Kijk de vernieuwde Renault Espace in de ogen en je ziet sterretjes – of eigenlijk: wybertjes. Het grote merklogo in de nieuwe neus wordt omringd door een stuk of vijftig kleine kopietjes. Is dat misschien om te benadrukken dat het geen Peugeot is?

Aan weerszijden van de wybertjesgrille hebben de koplampen met de kenmerkende C-vorm het veld geruimd voor scherper ogende exemplaren, ‘losgesneden’ van de dagrijverlichting. Die dagrijverlichting zelf heeft nu dezelfde snit als bij andere recente Renault-modellen. Dat wil zeggen dat ze beide de vorm van een aan halve Renault-ruit hebben. Verder hebben de designers de motorkap is een beetje ‘uitgedeukt en opgestrakt’.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Ook aan de achterkant zijn de lampunits op de schop gegaan. Die lopen nu een stuk minder ver door in de achterklep. Heel spannend is het allemaal niet, al onderscheidt Renault zich wel door géén obligate ledstrip over de volle wagenbreedte toe te passen.

Om de Espace meer innerlijke beschaving bij te brengen, hebben de technici behoorlijk wat kleine ingrepen gepleegd. Ze voorzagen de auto van andere motorsteunen, isolerend glas en zelfs de voeten van de buitenspiegels moesten eraan geloven. Allemaal ingrepen om de overlast van trillingen, wind- en motorgeruis terug te brengen.

Aan de binnenkant vormen de nieuw ontworpen voorstoelen de belangrijkste wijziging. Volgens Renault pakken ze je wat steviger bij je lurven, wat het comfort ten goede moet komen.

Als je de nieuwe bekledingsstoffen nauwkeurig wilt bestuderen, kunnen we je het optionele panormadak aanbevelen. Het beslaat bijna de hele bovenkant van de auto en laat zich dankzij de meerlaagse glastechnologie zonder rolgordijn verduisteren.

Wat is goed aan de Renault Espace Full Hybrid 200 (2025)?

Wij bewaren goede herinneringen aan de Renault Grand Espace 3.5 V5 uit de periode 2006-2010. Die auto was 4,86 meter lang en verwende je niet alleen met een enorme ruimte en een volwaardige derde zitrij, maar ook met een krachtige (245 pk), heerlijk klinkende V6.

Heel dynamisch was die bijna 1800 kilo wegende zevenzitter echter niet. Wat dat betreft weet de huidige Espace ons aangenaam te verrassen. Hij is 14 centimeter korter en met een leeggewicht van 1559 kilo weegt-ie bijna 200 kilo minder dan zijn voorganger. In dit EV-tijdperk is de Espace voor zo’n forse auto bijna een vlieggewicht.

Combineer dat met de standaard vierwielbesturing in de Esprit Alpine- en Iconic-uitvoering en deze Espace is ineens lekker compact en wendbaar. De draaicirkel van 10,4 meter is echt heel klein voor zo’n forse auto. Toch maakt de Fransman zijn modelnaam nog steeds waar – althans, als je met maximaal vijf personen reist.

De over 22 centimeter verschuifbare achterbank biedt een ruime zitplaats voor drie inzittenden, al denken we met weemoed terug aan de drie individuele stoelen van de oude. Open de elektrisch te bedienen laadklep en je kijkt in een gapend gat van minstens 692 liter. Als je graag verhuizertje speelt, heb je met een neergeklapte tweede zitrij zelfs 2224 liter tot je beschikking.

De 200 pk sterke hybride-aandrijflijn is best prettig in de omgang, al is er nog geen sprake van de naadloze overgangen tussen benzine- en elektromotor zoals bij een Toyota of Lexus. Op prestatiegebied vestigt de Espace geen records, maar met een honderdsprint van 8,8 seconden ben je ook niet onmiddellijk het lachtertje van je EV rijdende buren.

Wat kan beter aan de Renault Espace Full Hybrid 200?

We blijven het vreemd vinden dat Renault bij zijn duurste modellen voor een hybride-aandrijflijn kiest waarbij een 1,2-liter driecilinder de hoofdrol speelt. In de veel betaalbaardere nieuwe Symbioz Full Hybrid ligt een viercilinder met nota bene 1,8 liter inhoud.

Aan de prestaties mankeert zoals gezegde niet zo veel, maar als de benzinemotor aan het werk wordt gezet, klinkt-ie toch wel nadrukkelijk als een driepittertje. Alle extra isolatiemaatregelen ten spijt. Daar komt bij dat de motor soms ineens schijnbaar willekeurig begint te brommen, als een koelkast die bij stijgende temperatuur tussendoor even aanslaat.

Hoe ruim de Espace ook is, de brede tunnelconsole komt best opdringerig over. Gelukkig is de bovenkant bekleed met zacht kunstleer, anders hadden we een melding moeten maken wegens ongewenste intimiteiten. Als je daar erg gevoelig voor bent, ga dan als volwassene niet helemaal achter in de zevenzits Espace zitten. Want daar ontdek je dat de nieuwe Espace weinig meer is dan een Renault Austral XL.

Als het je al lukt om er ongeschonden te komen. De hoofdruimte is oké, maar verder zit je echt derderangs. Dicht op elkaar en voor een fatsoenlijke beenruimte kun beter op de derde zitrij van een Dacia Jogger plaatsnemen. Voor veel kinderen zijn de derderangs plekken daarentegen een eertseklas traktatie.

Het officiële brandstofverbruik van 4,8 liter per 100 kilometer (1 op 20,8) is een prachtige waarde, maar wij bleven daar tijdens onze gevarieerde testrit met 6,6 l/100 km (1 op 15,2) nogal ver uit de buurt. We zijn dan ook benieuwd hoe het Nederlandse praktijkverbruik eruit gaat zien.

Wat is de prijs van de Renault Espace Full Hybrid 200 (2025)?

De prijs van de vernieuwde Espace is een sterk punt. Onder de weinige stekkerloze hybrides in dit segment zitten twee Koreanen, die ooit bekendstonden vanwege hun prijsvechtersmentaliteit. Maar met een vanafprijs van 47.590 euro (48.790 voor de zevenzitter) wast de Espace Techno dat Koreaanse tweetal ongenadig de oren.Toch rijd je dan rond met een premium audiosysteem van Arkamys, een elektrisch bediende achterklep en 19-inch wielen.

De Hyundai Santa Fe T-GDI Hybrid (215 pk) moet minimaal 61.095 euro kosten en de gelijk gemotoriseerde Kia Sorento (alleen in België leverbaar) verlaat voor niet minder dan 60.590 euro het pand van de verdeler.

Eerlijk is eerlijk, wil je een Renault Espace die ‘op z’n Koreaans’ is aangekleed, dan kun je beter voor de 52.790 kostende Iconic-versie kiezen. Die biedt onder meer elektrisch verwarmbare en verstelbare voorstoelen (links met massagefunctie), een verwarmd stuur, een 3D-camera en 20-inch wielen.

Als het ietsje minder mag zijn, kies dan voor de Esprit Alpine. Qua bekleding heeft die sowieso onze voorkeur (alcantara met blauwe stiknaden), maar moet de luxe stoelen missen. Wel beschikt ook deze versie over 20-inch lichtmetaal en vierwielbesturing.

De zevenzits variant kost in alle gevallen 1200 euro extra, terwijl het elektrochromatische panoramadak je minimaal 1500 euro dieper in je buidel doet tasten.

Wat vind ikzelf van de Renault Espace Full Hybrid 200 160?

De modelnaam Espace is voor mij onlosmakelijk verbonden met die ervaring in die dikke V6 van een kleine 20 jaar geleden. Dat maakt het vrij stevige onderstel, het minder riante zitcomfort achterin en de driecilindersound van deze hybride wat lastig te verteren.

Een onbevooroordeelde, jongere bestuurder die geen zin heeft in stekkergedoe is terecht blij met de combinatie van prima prestaties met een verhoudingsgewijs net verbruik. En niet te vergeten: de fijne, bijna huiselijke sfeer aan boord en een uitstekend infotainmentsysteem op Google-basis.

Als ik me in die jonge vaders en moeders verplaats, vind ik deze nieuwe Espace een mooie aanbieding, al laat de gedachte aan de voordelige Dacia Jogger me ook niet los …

Elke vrijdag een nieuwe autotest in je mailbox? Schrijf je gratis in!