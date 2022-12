Renault Kadjar en suv’s, het botert nog niet zo. De Renault Austral moet eindelijk voor de doorbraak zorgen. Worden ze tenminste ook niet meer uitgelachen door die vervelende Qashqai-collega's van 'dat andere merk' van de Alliantie ...

Renault en de suv verhouden zich tot elkaar als Louis van Gaal en een sportjournalist. Wat er ook gebeurt, de liefde wil maar niet opbloeien. In 2008 kwam Renault met de Koleos, feitelijk een Koreaanse suv van Samsung met een Renault-logo. Het was een doekje voor het bloeden, omdat Renault wat laat insprong op de ontluikende suv-trend.

Van Koleos naar Kadjar

De matig rijdende en kwalitatief weinig verfijnde Koleos werd geen succes. Toen hij zeven jaar geleden de aftocht blies, was het de beurt aan de Renault Kadjar. Maar ook hiermee was geen bestseller geboren. De concurrentie denderde door, met succesvolle auto’s als de Peugeot 3008, de Ford Kuga en de Kia Sportage. Tot overmaat van ramp heeft Renaults alliantiepartner Nissan al meer dan vijftien jaar veel succes met de Qashqai.



Nu ruilt Renault een rustgevend strijkje in voor opzwepende gabbermuziek, want afgelopen jaar werden liefst drie modellen gepresenteerd in het zo belangrijke C-segment: de coupé-suv Arkana, de volledig elektrische Renault Megane E-Tech Electric, en nu dus de Austral, een echte suv.

Tongbreker Renaulution

Renault krabbelt op, na moeizame financiële jaren en een bizarre soap rond voormalig CEO Carlos Ghosn, die zich in een koffer verstopte om gevangenisstraf te ontlopen. Twee jaar geleden leek het merk nog uit de geldverslindende Formule 1 te stappen, maar daar stak de nieuwe CEO Luca de Meo nét op tijd een stokje voor. Het merk ging verder onder de naam Alpine en de marketingbudgetten reiken inmiddels tot in de hemel.



De nieuwe Formule 1-koers was onderdeel van een revolutie bij Renault, die een Franse grapjas Renaulution heeft gedoopt. Renault schuift iets meer in de richting van de prestigieuze merken, om een duidelijker onderscheid te krijgen met budgetmerk Dacia. En Alpine gaat dus in de sportieve overdrive.



Nouvelle vague: nieuwe golf

Laurens van den Acker, nog altijd de baas van de dames en heren tekenaars, bedacht een nieuwe designtaal die nouvelle vague heet (wat niet ‘nieuw en vaag’ betekent, maar ‘nieuwe golf’). Een bijzondere keuze om je designtaal te noemen naar een Frans filmgenre dat doorgaans alleen wordt gewaardeerd door moeilijk kijkende mensen met ingewikkelde brilmonturen, maar Laurens heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht ...

Nouvelle extra vague

De Megane E-Tech Electric was de eerste Renault volgens de nieuwe huisstijl, en nu is er de Renault Austral. Wat moeten we van het uiterlijk vinden? Renault spreekt over gespierde lijnen, gebeeldhouwde vormen en een trots front. Maar ondanks alle revolutionaire pogingen, is de Austral toch vooral een suv zoals er al zoveel zijn. Misschien ook niet zo erg, gezinsauto’s springen doorgaans niet zo uit de band. De keuze voor de naam is dan weer zo onnavolgbaar dat we het persbericht citeren: “Zijn naam roept associaties op met de grote, open ruimte en de onbeperkte mogelijkheden van het zuiden.” Tja.



Dashboard van de Megane E-Tech

De vormgeving van het dashboard lijkt op die van de Megane E-Tech Electric. De hendel van de automaat zit à la Mercedes aan de stuurkolom, in de middenconsole valt het grote 12-inch multimediascherm op. Voor de belangrijkste functies koos Renault voor echte knoppen, wat de bediening logischer maakt.

Aan de afwerking en de materiaalkeuze merk je dat Renault het iets hogerop zoekt. Zo hebben de duurdere versies een met essenhout afgewerkt dashboard. Nog een pluspunt: de auto is best ruim en heeft een aardige bagageruimte, waarin je 499-1525 liter kwijt kunt (Nissan Qashqai: 504-1447 liter). De hybrid komt vanwege het accupakket niet verder dan 430-1455 liter. De Austral mag een aanhanger trekken van 1500 kilo.

Renault Austral Esprit Alpine: het nieuwe AMG

Van de Austral komen twee versies naar Nederland: een driecilinder mild hybrid met 130 pk en een ‘echte’ hybride waarin diezelfde driecilinder samen met een 68 pk sterke elektromotor en een 400 volt-accu zorgt voor 200 pk. De versnellingsbak is in deze variant van het ingewikkelde type: van de zeven versnellingen zijn er twee elektrisch en vijf bedoeld voor de hybride modus.

Motorisch is er geen overlap met de Nissan Qashqai, maar de Austral staat wel op hetzelfde CMF-CD-platform, dat Renault en Nissan samen hebben ontwikkeld. De afstemming is zoals liefhebbers van Franse auto’s het graag zien: comfortabel. Toch kunnen sportieve rijders hun hart ophalen, want het onderstel (met vierwielbesturing) heeft in de Sport-stand een verrassend dynamische kant – ondanks voorwielaandrijving en een gewicht van 1492 kilo. Je kunt in een keuzemenu zelf kiezen hoeveel ruimte je van de hulpsystemen wil krijgen om hard door bochten te knallen.

We rijden dan ook met de Austral Esprit Alpine, een sportievere variant die op meer Renault-modellen zijn opwachting zal maken. Vroeger heetten die versies RS, maar deze twee letters wisten nooit de magie op te roepen van AMG of Quattro. Alpine spreekt volgens Luca de Meo meer mensen aan, vooral dankzij de F1-deelname.



200 i.p.v. 130 pk en toch zuiniger

Wie zuinig wil rijden, kan grappig genoeg beter de 200 pk sterke Austral kopen dan de mild hybrid-versie met 130 pk. Dankzij de elektromotor en het grote accupakket haalt de Hybrid een verbruik van 4,6 l/100 km (1 op 21,7), de mild hybrid doet 5,2 l/100 km (1 op 19,2). Tegelijk doet de Hybrid de sprint van 0 naar 100 km/h vlotter (8,4 versus 10,8 seconden). Minpunt is dat er bij een vlotte rijstijl nogal eens miscommunicatie is tussen de verbrandingsmotor, de elektromotor en de versnellingsbak. Ben je op snelheid en geef je gas, dan gebeurt er in eerste instantie niets, alsof de verbrandingsmotor nog in de waakstand staat. De driecilinder springt vervolgens onbehouwen bij, waardoor het versnellen schokkerig gaat. Daar zet de aandrijflijn een weldadige stilte tegenover, ook bij snelheden rond de 130 km/h. Zoals ook de wind en de banden weinig vat krijgen op het geluidscomfort.

Renault Austral prijs

Nog in december 2022 staat de Renault Austral bij de dealer. De 130 pk-versie heeft een basisprijs van 36.480 euro, waarmee hij iets duurder is dan een Nissan Qashqai (vanaf 35.390 euro). De 200 pk sterke Hybrid kost minimaal 42.980 euro, voor de Esprit Alpine-versie betaal je 2000 euro meer. Een volledig elektrische Austral staat niet gepland.

Wordt de Austral echt een succes? Wij volgen het op de voet.



Renault Austral kopen of niet?



De Renault Austral is een stille, comfortabele (en in het geval van de Esprit Alpine verrassend dynamische) suv met weinig minpunten, maar ook met weinig karakter. Waarschijnlijk komt de Renaulution pas echt op gang als de elektrische versies van de Renault 4 en 5 verschijnen.