Renault Austral (2022): 3 voordelen, 3 nadelen

Renault en suv’s: tot nu toe is de combinatie nog niet zo succesvol. De Renault Austral volgt de Kadjar op en deelt veel techniek met de Nissan Qashqai. Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

In 2008 zette Renault schoorvoetend voet aan de suv-grond met de eerste Koleos, die in Zuid-Korea werd gebouwd. Die auto verdween na twee jaar al roemloos uit de prijslijst in Nederland. In 2015 kwam poging twee om door te breken, maar ook de Renault Kadjar wist niet voldoende harten te veroveren. En dat terwijl concerngenoot Nissan zoveel succes had met de Qashqai. Wat heeft de Renault Austral dat zijn voorgangers niet hebben?

Voordeel 1: alle gezinsauto-deugden kun je afvinken

Een compacte suv moet ruim zijn en praktisch, en daarin stelt de Austral niet teleur. Hij is ruim en comfortabel en heeft een behoorlijke bagageruimte. Daarin kun je 489-1525 liter kwijt. Ter vergelijking: de Nissan Qashqai, die op hetzelfde platform staat, komt tot 504-1447 liter. Handigheidjes genoeg: een extra opbergvak onder de vloer van de bagageruimte, een verschuifbare achterbank, en een brede laadopening die het inpakken tot een fluitje van een cent maakt.

Het geremde aanhangergewicht van de Austral is 1500 kilo, dus ook bij caravanrijders die een nieuwe auto zoeken, kan de Austral op de shortlist.

De motoren zijn al net zo degelijk. De Austral is leverbaar met een 1,2-liter driecilinder benzinemotor, die als mild hybrid goed is voor 130 pk en als ‘gewone’ hybrid zelfs voor 200 pk. En de prijs? Die begint bij 36.480 euro.



Voordeel 2: de geest van Alpine

Het is een bekend trucje van autofabrikanten: brave modellen aan sportieve namen koppelen. Vroeger kregen de snelste Renaults R.S. achter hun naam (van Renault Sport). Maar volgens CEO Luca de Meo spreekt Alpine vanwege de F1-deelname meer tot de verbeelding.



Vandaar de Esprit Alpine-uitvoering. Het gaat vooral om uiterlijk vertoon, bijvoorbeeld de Alpine-badge op de zijkant en bumpers in carrosseriekleur. Motorisch krijg je er geen paardenkracht bij, maar je kunt wel kiezen voor vierwielbesturing (meerprijs van 1495 euro). De draaicirkel wordt korter en de Austral gaat sneller de bocht door. Dat komt doordat de achterwielen op hoge snelheid tegensturen en op lage snelheid juist meesturen. Kies je voor de sportstand, dan geeft het onderstel je zowaar meer dan genoeg ruimte om de Fernando Alonso in jezelf los te laten. Vierwielbesturing is niet voorbehouden aan de Esprit Alpine, maar is ook op de 'gewone' Iconic-versie leverbaar.



Voordeel 3: Frans comfort

Je hoeft, ondanks de geest van Alpine, niet bang te zijn voor een spijkerhard onderstel. De basisafstemming van de Austral is bijzonder comfortabel. Dat is niet verwonderlijk, want ook in de Nissan Qashqai waren wel al erg te spreken over de balans tussen comfort en net dat kleine beetje stevigheid.

Nadeel 1: te ingewikkelde motortechniek

Kies je voor de Renault Austral Hybrid met 200 pk, dan krijg je techniek die zo ingewikkeld is, dat de motor en de versnellingsbak telkens van de leg zijn. Eerst de theorie. De 131 pk sterke benzinemotor wordt ondersteund door een elektromotor van 50 kW, die zijn energie uit een batterij van 2 kWh en 400 volt haalt. Zo’n niet onaardige accucapaciteit is voldoende om korte afstanden elektrisch af te leggen. Onder meer tijdens het remmen gaat de energie terug naar de batterij, je kunt zelfs instellen hoe krachtig je wilt remmen.

Maar dan de praktijk. Het samenspel verloopt niet zo lekker. Daley Blind in zijn nadagen lijkt wel symbool te staan voor de aandrijflijn: de benzinemotor springt telkens net wat te laat bij. Dat merk je bijvoorbeeld bij een vlotte inhaalactie. Doordat het telkens nét te lang duurt voordat de benzinemotor zich in het spel mengt, gaat het versnellen schokkerig.



Nadeel 2: wat wil Renault met zijn design?

Het lijkt wel alsof Renault na de eerste Koleos en de Kadjar geen risico durfde te nemen met het design, ondanks de gewelfde motorkap en de nepdiffusor. Daardoor mist de Austral wat karakter. Renault vindt het zelf ook nogal ingewikkeld allemaal, want de nieuwe designtaal wordt nouvelle vague genoemd (nieuwe golf). Het filmgenre waarnaar de nieuwe designkoers verwijst, wordt doorgaans vooral gewaardeerd door moeilijk kijkende mensen met coltruien en ingewikkelde brilmonturen …



Nadeel 3: geforceerde hipheid

De handsteun in de middentunnel is handig, maar Renault wil zo graag hip, premium, hoogwaardig en luxe zijn (vul het rijtje superlatieven maar aan) dat we soms de wenkbrauwen fronsen. Zo zou het verschuiven van de handsteun moeten lijken op het tikkende geluid van een horloge. We halen het er met geen mogelijkheid uit …

En dan de naam Austral. Hoe komt Renault erop? Nou, we citeren: “Zijn naam roept associaties op met de grote, open ruimte en de onbeperkte mogelijkheden van het zuiden.”