Renault Austral (2022) review: eindelijk een Frans antwoord op de Nissan Qashqai?

Knarsetandend moet Renault hebben toegekeken naar het succes van de Nissan Qashqai. Lukt het de Fransen na de geflopte Koleos en de Kadjar eindelijk om van de Austral een succesvolle suv te maken? Mwah.

1. Wat is opvallend aan de Renault Austral?

Renault heeft een identiteitscrisis achter de rug. Het merk liep voorop met de elektrische Zoe en had de voorsprong comfortabel kunnen uitbouwen, maar er gebeurde lange tijd niets noemenswaardigs meer.

Ook met zijn suv’s uit het C-segment heeft Renault nooit echt weten door te breken. In 2008 kwam het met de Koleos, feitelijk een Koreaanse suv van Samsung met een Renault-logo. Het was een doekje voor het bloeden, omdat Renault wat laat insprong op de ontluikende suv-trend.

Toen de Koleos zeven jaar geleden de aftocht blies, was het de beurt aan de Kadjar. Maar ook hiermee was geen bestseller geboren. De concurrentie denderde door, met succesvolle auto’s als de Peugeot 3008, de Ford Kuga en de Kia Sportage. Concerngenoot Nissan had veel succes met de Qashqai. Nu gaat Renault in de overdrive. Afgelopen jaar werden liefst drie modellen gepresenteerd in het C-segment: de Arkana, de volledig elektrische Renault Megane E-Tech Electric, en nu dus de Austral.



Op de hoogte blijven van het Renault-nieuws?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!



Renault heeft het zichzelf dan ook niet makkelijk gemaakt, het wil zichzelf opnieuw uitvinden. Renaultution, noemen ze de wedergeboorte. Renault schuift iets meer in de richting van de prestigieuze merken, om een duidelijker onderscheid te krijgen met budgetmerk Dacia. Laurens van den Acker, nog altijd de baas van de dames en heren tekenaars, mocht een nieuwe designtaal bedenken die nouvelle vague heet (wat niet ‘nieuw en vaag’ betekent, maar ‘nieuwe golf’). De Megane E-Tech Electric was de eerste Renault in de nieuwe stijl, en nu is er de Austral. Wat wél vaag is, is de reden waarom de auto zo heet. “Zijn naam roept associaties op met de grote, open ruimte en de onbeperkte mogelijkheden van het zuiden”, zegt Renault in het persbericht. Tja.

De Austral is in twee versies leverbaar: als driecilinder mild hybrid met 130 pk en als een ‘echte’ hybride waarin diezelfde driecilinder samen met een elektromotor en een 400 volt-accu zorgt voor 200 pk. De versnellingsbak is van het ingewikkelde type: van de zeven versnellingen zijn er twee elektrisch en vijf voor de hybride modus.



2. Wat is goed aan de Renault Austral (2022)?

De Austral staat op het CMF-CD-platform dat Renault en Nissan samen hebben ontwikkeld en waarop ook de Nissan Qashqai staat. De afstemming in de Austral is zoals liefhebbers van Franse auto’s het graag zien: comfortabel. Nog een pluspunt: de auto is best ruim en heeft een aardige bagageruimte, waarin je 500-1525 liter kwijt kunt (Nissan Qashqai: 504-1447 liter). De hybrid komt vanwege het accupakket niet verder dan 430-1455 liter.

Wij rijden met de Austral Esprit Alpine, een soort Franse AMG-line. Vroeger was RS de afkorting van sportieve Renaults, maar deze twee letters wisten nooit de magie op te roepen die AMG of Quattro wel had. Alpine is wat bekender, vooral dankzij de F1-deelname. Verwacht geen suv die op jacht gaat naar recordtijden op de Nordschleife, maar een iets sportievere versie met vierwielbesturing. Je kunt daadwerkelijk behoorlijk sportief over bergachtige wegen rijden, maar de vraag is welke brave koper dat ook echt gaat doen.



3. Wat kan beter aan de Renault Austral?

Bij een vlotte rijstijl, is er enige miscommunicatie tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Ben je op snelheid en geef je gas, dan gebeurt er in eerste instantie niets, alsof de verbrandingsmotor nog in de waakstand staat. De driecilinder springt vervolgens onbehouwen bij, waardoor het optrekken schokkerig gaat.

Het lijkt soms ook wel alsof Renault te graag iets ‘nouvelle vague’-achtigs wilde creëren. Zo zou het geluid bij het verschuiven van de handsteun in de middentunnel op het tikken van een horloge moeten lijken.

En wat moeten we van het uiterlijk vinden? Is dit een Renault in hart en nieren of had het ook iets Duits of Koreaans kunnen zijn? Ondanks alle revolutionaire pogingen, is de Austral toch vooral een suv zoals er al zo veel zijn.



4. Wanneer komt de Renault Austral (2022) naar Nederland en wat is de prijs?

In december staat de Austral bij de dealer. De 130 pk-versie heeft een basisprijs van 36.480 euro, waarmee hij iets duurder is dan een Nissan Qashqai. Die kost 35.390 euro, en je krijgt nog 10 pk extra ook …

De 200 pk sterke Hybrid kost minimaal 42.980 euro, voor de Esprit Alpine-versie betaal je 2000 euro meer. Een volledig elektrische Austral staat niet gepland.

5. Wat vind ikzelf van de Renault Austral?

Is dit nu een echte Renault? Of is het gewoon de zoveelste suv die toch een beetje inwisselbaar is? Heel onderscheidend is de Austral eigenlijk op geen enkel onderdeel. Waarschijnlijk komt de Renaultution pas echt op gang als de elektrische versies van de Renault 4 en 5 verschijnen. De Austral is een auto met weinig minpunten, maar ook met weinig karakter.