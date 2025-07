Franse milieusticker te laat? Zo voorkom je een boete

Nieuws

De Franse overheid kan de massale aanvraag van milieustickers niet aan en de verzending loopt vertraging op. Wat moet je doen als je al op vakantie naar Frankrijk gaat voordat je milieusticker binnen is? Boetes voorkomen doe je zo!

Een meerderheid van de Franse politieke partijen wil de milieuzones overal in het land afschaffen. Volgens hen werken de huidige regels discriminatie van armere bevolkingsgroepen in de hand.

'Milieuzones zijn discriminerend'

Fransen met een smalle beurs zouden geen geld hebben voor de aanschaf van een Euro 6-benzineauto, laat staan voor een EV of hybride. Dat zou automobiliteit in steden tot het exclusieve domein van de meer welgestelden maken. En daarom stemde het Franse parlement voor afschaffing van de milieuzones en de bijbehorende stickers.

De berichtgeving over de mogelijke afschaffing van de milieustickers heeft blijkbaar veel mensen op het verkeerde been te hebben gezet. Want het lijkt het erop dat veel automobilisten - niet alleen Fransen, maar ook Belgen en Nederlanders - dachten dat ze geen milieusticker (meer) nodig hadden.

Milieuzones nog gewoon van kracht



Helaas is dat onjuist; zolang de voorstellen nog niet in wet zijn omgezet, blijven de bestaande milieuzones gewoon van kracht. Dat zijn er in heel Frankrijk zo'n 25 - en dan hebben we het over permanente milieuzones. Afhankelijk van het weer, eventuele bosbranden en de gemeten luchtkwaliteit, kunnen er ook tijdelijke milieuzones worden afgekondigd. Indien van toepassing wordt dat via matrixborden boven de weg gecommuniceerd.

In alle milieuzones blijft dus ook een milieusticker verplicht. Inmiddels is dat ook doorgedrongen tot een heleboel Frankrijk-gangers. De Franse overheid wordt in elk geval overspoeld met stickeraanvragen. Resultaat: vertraging in de verzending. Vroeger had je de milieusticker meestal wel binnen twee weken in de brievenbus, maar nu is een periode van zes weken geen uitzondering.

Geen Franse milieusticker? Zo voorkom je boetes!

Het kan dus zomaar gebeuren dat de sticker pas bij jou thuis op de deurmat ligt, wanneer jij al lang en breed in Frankrijk bent. Betekent dit dan dat je bij elke keer dat je zonder sticker een milieuzone binnenrijdt, een boete van minstens 68 euro - bij zwaardere campers tot zelfs 135 euro - riskeert? Gelukkig niet.

Als je de sticker hebt besteld, krijg je - als het goed is - binnen een paar dagen een officiële factuur als pdf-bestand in je mail (zie afbeelding hierboven). Hierop staan je naam, het kenteken van de auto, een unieke QR-code en een afbeelding van het type sticker dat bij jouw auto hoort.

Als je een milieuzone betreedt en je auto ergens parkeert, plaats dan een print van de factuur duidelijk zichtbaar achter je voorruit. Zo weten de autoriteiten bij controle dat je weliswaar nog geen sticker hebt, maar er wel eentje hebt besteld en betaald. Op die manier voorkom je een onterechte boete.