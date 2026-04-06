De beste elektrische auto van 2022 is nu het koopje van de maand

Vier jaar geleden riepen wij de elektrische Renault Megane uit tot onze Auto van het jaar. Daarna zijn we hem een beetje uit het oog verloren. Nu staat de concurrent van de Volkswagen ID.3 opnieuw in de belangstelling, dankzij een nieuwe uitvoering die luxe én goedkoop is.

De nieuwe Business Edition van de Renault Megane E-Tech electric kost maar 32.990 euro. En er is niet bezuinigd op de techniek: 220 pk, 60 kWh en 464 kilometer range.

De standaarduitrusting is ook riant: de kortingknaller heeft een energiezuinige warmtepomp, adaptieve cruisecontrol en 20-inch lichtmetaal. De combinatie van rode metaallak met een zwart dak (onderstaande afbeelding), is de gratis kleurstelling.

Renault Megane of Volkswagen ID.3

Deze luxezaken belichten we niet voor niets, want bij de goedkoopste uitvoering van de Volkswagen ID.3 (Limited Edition: 29.990 euro) moet je bijbetalen voor zulke grote velgen, rode lak en een warmtepomp. Dan zit je al snel aan de 33 mille die Renault in rekening brengt.

Het is grappig om te zien dat Volkswagen en Renault voor hun goedkoopste versies allebei een omvangrijk comfortpakket van circa 1500 euro achter de hand hebben. Dat moet je aanvinken om de ID.3 en Megane van stoel- en stoelverwarming te voorzien.

Flippers en one pedal drive

Op EV-gebied is de Megane met zijn tijd meegegaan. De Business Edition heeft flippers achter het stuur waarmee je het terugwinnen van remenergie kunt aanpassen (5 standen) en hij beschikt over one pedal drive. Wat wil een mens nog meer? De auto als thuisbatterij inzetten! Dat gaat nog even duren: volgens Renault is de Megane nog niet V2G-ready, een functie die in september naar het model komt.

Je hoeft trouwens geen leaserijder te zijn om de Business Edition te bestellen. Renault Nederland bevestigt dat-ie ook verkocht wordt aan particuliere klanten. De importeur spreekt van een gelimiteerde uitvoering, dus wacht niet te lang. Evengoed is het wel verstandig om de officiële onthulling van de Volkswagen ID.3 Neo af te wachten. Hieronder lees je wat we nu al weten over deze uitgebreide facelift van de ID.3.