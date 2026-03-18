Deze nieuwe Volkswagen moet alle fouten uit het recente verleden rechtzetten

De Volkswagen ID.3 krijgt in 2026 een update – en die gaat verder dan een simpel faceliftje. Met de komst van de ID.3 Neo wil Volkswagen niet alleen het model opfrissen, maar ook alle fouten uit het verleden rechtzetten.

Toen de Volkswagen ID.3 in 2020 verscheen, was het Volkswagens elektrische pionier. Maar het model kreeg ook kritiek. Die was vooral gericht op het rommelige infotainmentsysteem, de bediening met sliders en touchknoppen en de goedkope interieurmaterialen.

De bescheiden facelift uit 2023 pakte een deel van de kritiekpunten aan, maar dit keer gaat het merk veel verder. Met de ID.3 Neo wil Volkswagen terug naar zijn kernwaarden: kwaliteit, gebruiksgemak en herkenbaarheid.

Meer kracht, meer bereik

Onderhuids wordt de ID.3 Neo flink aangepakt. De elektromotoren worden krachtiger én efficiënter, terwijl een nieuwe generatie batterijen zorgt voor meer actieradius en snellere laadtijden.

Daarnaast komt er een nieuwe instapversie met LFP-accu, die goedkoper en duurzamer is. En opvallend: de sportieve GTX verdwijnt, in plaats daarvan komt er een GTI-versie. Daarmee grijpt Volkswagen terug naar een badge die wél emotie oproept.

Bekend design, maar beter uitgevoerd

Het uiterlijk van de ID.3 blijft herkenbaar, maar ondergaat wel subtiele verbeteringen. De koplampen en voorbumper worden aangepast en krijgen een sportievere uitstraling, geïnspireerd op de GTX-modellen. Aan de achterkant verdwijnt de zwarte vijfde deur: die wordt voortaan gewoon in carrosseriekleur gespoten. Kleine wijzigingen, maar ze maken het geheel visueel rustiger en volwassener.

Interieur: eindelijk zoals het hoort

De grootste vooruitgang zit binnenin. Volkswagen belooft een interieur met betere materialen, meer sfeer en – belangrijk – minder afhankelijkheid van touchbediening.

Er komen weer fysieke toetsen en draaiknoppen, iets waar veel klanten om vroegen. Ook het infotainmentsysteem wordt volledig vernieuwd, met snellere software, meer functies en verbeterde assistentiesystemen.

Prijs en positionering

De huidige Volkswagen ID.3 start in de Limited-uitvoering al bij 29.990 euro, maar door de uitgebreide verbeteringen ligt een lichte prijsstijging voor de hand. Daar staat tegenover dat de ID.3 Neo eindelijk moet bieden wat vooral trouwe Volkswagen-klanten al jaren verwachten: degelijkheid en gebruiksgemak.

Conclusie

Met de ID.3 Neo lijkt Volkswagen een duidelijke boodschap af te geven: we hebben geluisterd. Als alle beloftes inderdaad worden waargemaakt, is dit niet zomaar een facelift – maar de ID.3 zoals hij eigenlijk vanaf het begin had moeten zijn.