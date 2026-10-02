Ondergesneeuwde Franse EV krijgt lagere prijs en grotere actieradius (+ VIDEO)

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De Renault Megane E-Tech Electric kreeg een grotere accu, een nieuwe neus, extra uitrusting, een bodylift (daarover later meer) en … een lagere prijs.

Je zou het haast vergeten, maar na de Zoe was de Renault Megane E-Tech Electric het eerste, volledig als EV ontworpen Renault-model. De auto had een bekende naam, maar het design en de techniek waren gloednieuw.

Nu vindt Renault het tijd voor een facelift. Al dreigt deze ingreep wat onder te sneeuwen in het grote nieuws van de Renault-groep. De Twingo eist veel aandacht op, de magie van de koddige Renault 5 is nog niet uitgewerkt en ook de Dacia Spring domineert websites, socials en krantenkoppen in de autowereld.

We kijken nog even terug. De prijs van de oude Renault Megane E-Tech Electric was 37.095 euro. Je kreeg dan een 60 kWh-batterij en een elektromotor met 220 pk. Voor wie actieradius én geld prioriteit geeft, is de gefacelifte Megane duidelijk een betere keus. Het belangrijkste onderdeel van de Megane E-Tech Electric, de accu, is namelijk volledig nieuw, wat resulteert in een groter bereik.

Actieradius Megane E-Tech naar 500 km

De netto accucapaciteit groeit van 60 naar 67 kWh. Daarmee haalt de auto volgens de WLTP-norm precies 500 kilometer: 33 kilometer meer dan voorheen. De chemische samenstelling verandert eveneens: lithium-ion maakt plaats voor lithium-ijzerfosfaat. Volgens Renault zijn voor deze accu geen zeldzame aardmetalen nodig.

Prijs Renault Megane E-Tech (2026)

Renault is in een gulle bui, want die extra kilometers krijg je voor een lagere prijs. Je rijdt nu een Megane E-Tech vanaf 35.990 euro. Dat betekent dat hij 1200 euro goedkoper is geworden. In onderstaande video wisten we de prijs nog niet, maar zie je wel alles over de technische en uiterlijke wijzigingen.

Snelladen in 24 minuten

Er is nog een voordeel aan de nieuwe elektrische Renault. De nieuwe accu kan sneller laden; Het snellaadvermogen neemt toe van 130 naar 165 kW. Daardoor gaat het laadniveau binnen 24 minuten van 15 naar 80 procent. Een 11 kW-AC-lader is standaard; voor een lader van 22 kW betaal je extra.

2 centimeter de lucht in

Het accupakket neemt ondanks de compacte cell-to-pack bouwwijze meer ruimte in dan voorheen. De nieuwe Megane E-Tech staat daarom 2 centimeter hoger op zijn poten. Om te zorgen dat de auto even goed blijft rijden, heeft Renault de afstemming van de veren, de dempers en de besturing aangepast.

Die extra wagenhoogte valt niet op. Uiterlijk herken je de vernieuwde elektrische Megane vooral aan de gewijzigde neus. Daarin is een prominentere rol weggelegd voor de carrosseriekleur.

De nieuwe dagrijverlichting-units, die zowel lager als verder naar de buitenkanten in de bumper zijn geplaatst, zijn een nog duidelijker herkenningspunt. Ze bestaan aan weerszijden uit acht Renault-wybertjes en ook in de nieuwe gesloten grille zie je grote aantallen van het bekende ruitje terug.

Renault Megane E-Tech nadelen

Over ruitjes gesproken; de kleine achterruit is gebleven, evenals het matige zitcomfort op de achterbank. Wel nieuw is het achteraanzicht van de Megane: de bumper kreeg een strakkere snit en de nieuwe 3D-achterlichten worden niet meer afgedekt door een transparante lens.

Tot slot is V2G nieuw, oftewel Vehicle to Grid, waarmee de auto stroom kan terugleveren aan het bij tijd en wijle overbelaste elektriciteitsnetwerk. Ook V2L is standaard, zodat je bijvoorbeeld je e-bike met de auto kunt opladen. De leveringen beginnen waarschijnlijk eind dit jaar.

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