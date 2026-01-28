Test: met de nieuwe Clio leert Renault elk groot automerk een lesje

Tests

Renault blaakt van het zelfvertrouwen en vernieuwde in twee jaar tijd zijn complete gamma aan compacte auto’s. Met de nieuwe Clio gaan de Fransen niet op de retrotour, maar kiezen ze voor modern en gedurfd.

Dat er überhaupt een nieuwe Renault Clio is, is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Toen de EU nog van plan was de strenge Euro 7-norm in te voeren, rekenden de boekhouders van Renault zich een slag in de rondte. De technische aanpassingen zouden zó kostbaar worden dat het merk serieus overwoog de Clio-lijn volledig stop te zetten. Maar de norm werd afgezwakt, de rekenmachines gingen uit, en de Clio mocht blijven.

En dat was verstandig. De markt voor (relatief) betaalbare compacte auto’s is nog altijd groot in Europa. Misschien dat Renault leerde van het hoofdpijndossier van Ford, dat een kapitale fout maakte door de succesvolle Fiesta te schrappen en vol in te zetten op elektrische auto's. Maar de EV breekt minder snel door dan voorspeld. Renault kiest met zijn compacte aanbod voor een tweesporenbeleid: de elektrische Renault 4 en 5 voor wie wil stekkeren, de Clio en Captur voor wie liever ‘gewoon’ op benzine wil blijven rijden of hoogstens hybride. Een elektrische Clio komt er dan ook niet.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 23.990 Ontdek 'm nu

Wat is de bestverkochte Franse auto aller tijden?

Je zou verwachten dat Renault met het uiterlijk van zijn bestverkochte model op safe zou spelen. De Clio is tenslotte de populairste auto van Europa én het kroonjuweel van de Franse auto-industrie. Meer dan 17 miljoen exemplaren rolden sinds 1990 al van de band. Bumper aan bumper zouden die samen 1,7 keer de aarde omcirkelen, en als je ze opstapelt, torenen ze 80.000 keer boven de Eiffeltoren uit.

Maar Renault koos niet voor behoudend. De zesde generatie Clio is juist de meest gedurfde tot nu toe. Hij is 7 centimeter langer, maar die centimeters zitten vooral in de neus. Alle aandacht gaat uit naar de gigantische grille die gevuld is met kleine Renault-logo’s. Je vindt ’m geweldig of afschuwelijk. Bij ons op de redactie eindigde de discussie in een diplomatiek 2-2 gelijkspel. Maar zoals dat vaker gaat: een ontwerp kan rijpen. Na een paar dagen sturen, merken we dat we steeds meer gecharmeerd raken van de scherpe lijnen, de langere neus en de toegenomen spoorbreedte. De lief ogende oude Clio is getransformeerd in een veel stoerder model.

Ook de achterkant oogt sportiever dan voorheen. Het nieuwe achterlichtontwerp, met twee losse units, zagen we nog op geen enkele andere Renault en zou zomaar de nieuwe designrichting kunnen aanduiden. Gelukkig koos Renault eens níét voor de obligate lichtbalk over de volle breedte van de achterkant. Alleen al daarom prijzen we de designers. De in de raamstijl verborgen greep in het achterportier is gebleven.

Geen fratsen

In het verleden ging Renault nog weleens los met een bijzondere Clio. Liefhebbers zullen met weemoed terugdenken aan de Clio Williams met zijn blauwe lak en goudkleurige wielen. De motor van deze hot hatch leverde 150 pk. Daar maakte je in 1993 indruk mee, nu is een brave en zuinige Clio Hybrid al krachtiger. De chique Clio Baccara was een ander memorabel model. Het was eigenlijk een mini-limousine, met leren bekleding en een met hout afgewerkt dashboard. Een sportief hoogtepunt was de Clio V6 met 230 pk (2001), een van de vreemdste en leukste hot hatches ooit gebouwd.

Zo frivool gaat het niet meer worden, zelfs een sportieve Clio R.S. zit er niet meer in. Hoewel het uiterlijk flink veranderde, blijft de techniek grotendeels vertrouwd en permitteert Renault zich geen uitspattingen. De nieuwe Clio staat op hetzelfde platform als zijn voorganger. De motorenlijn is overzichtelijk: er is een 1.2 TCe met 115 pk (handgeschakeld) en een 1.8 E-Tech Hybrid met 160 pk (automaat). Een lpg-versie is in veel andere landen leverbaar, maar komt niet naar Nederland.

Complexe hybride aandrijflijn

De hybride aandrijflijn is nieuw en sterker dan voorheen: 160 pk in plaats van 145. Hij is tegelijk schoner en zuiniger geworden, met een theoretisch verbruik van 3,9 l/100 km. De constructie is technisch complex: een 1,8-liter benzinemotor werkt samen met twee elektromotoren, waarvan de laatste twee versnellingen heeft en de benzinemotor vier. Bij de oude Clio Hybrid verliep de samenwerking niet altijd soepel; de overgang tussen elektrisch en benzine kon abrupt zijn en de motoren leken samen met de transmissie in een voortdurende strijd verwikkeld wie van de drie aan de bak moest.

In de nieuwe Clio is dat sterk verbeterd. De aandrijflijn reageert vloeiender, de automaat is alerter, en in de stad rijdt de Clio opvallend vaak elektrisch. Alleen bij plankgas of snel inhalen voel je nog die aarzeling. Vooral het nieuwe Smart-rijprogramma is een aanwinst. De auto bepaalt zelf wat het meest efficiënt is, en dat werkt voortreffelijk. In de stad of in de file kiest hij voor Eco, maar op snelle binnenwegen schakelt hij over op Sport. Via de Multisense-knop op het stuur kun je ook zelf je ideale programma kiezen.

Renault Clio prijs 2026

De Clio stond al bekend om zijn uitstekende onderstel, en dat is in de nieuwe generatie niet anders. Hij stuurt lichtvoetig, blijft mooi in balans en combineert comfort en stabiliteit op een manier die veel concurrenten niet halen. Ruim is-ie niet, met name achterin zit je niet voor je lol, en in de Hybrid moet je het doen met een kleinere bagageruimte (316 in plaats van 391 liter).

De nieuwe Clio wordt iets duurder dan zijn voorganger. Instappen kan met de 1.2 TCe (26.995 euro), maar Renault verwacht dat de Hybrid 80 procent van de verkopen voor zijn rekening neemt in Nederland. Die kost 28.990 euro, ongeveer 2000 euro meer dan de oude hybride. De Clio staat inmiddels bij de Nederlandse dealers.



Renault Clio: eindoordeel

Het kroonjuweel van de Franse auto-industrie is beter dan ooit. De Clio was al een van de fijnst rijdende auto’s, en al het goede van de oude Clio is gebleven. Inmiddels vervult ook de hybride aandrijflijn een glansrol.