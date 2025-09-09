Waarom de nieuwe Renault Clio zowel vertrouwd als onherkenbaar is

Nieuws

Momenteel strijdt de Renault Clio met de Dacia Sandero om de titel van populairste auto van Europa. Toch is er al een volledig nieuwe Clio onderweg, die in veel opzichten verschilt van het huidige model.

Sinds 1990 heeft Renault meer dan 17 miljoen exemplaren van de Clio verkocht. Daarmee is het de bestverkochte Franse auto aller tijden. Al moeten we daaraan toevoegen dat het wel om meerdere generaties gaat. Nu presenteert het merk op de IAA in München de zesde editie van zijn bestseller. Het design van de nieuwe Clio is best verrassend.

Al het autonieuws volgen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Stoerdere toon

Terwijl de vijfde generatie nog een vriendelijk en herkenbaar gezicht heeft, zet de nieuwe Clio een veel stoerdere toon. De koplampen zijn smaller en krijgen een pijlvormig dagrijlicht, de grille is gevuld met talloze kleine ruitjes - of losanges, zoals Renault zelf die wybertjes noemt.

Samen met een iets langere neus en een grotere spoorbreedte oogt de Clio forser dan voorheen. Aan de achterkant zijn de wijzigingen subtieler: volledig nieuwe achterlichten en een eenvoudiger bumperlijn met een diffuser-achtig element. Het nieuwe achterlichtontwerp zagen we op nog geen enkele andere Renault en we vragen we af of ze een nieuwe trend gaan zetten.

Langere neus

Onderhuids blijft het vertrouwde CMF-B-platform de basis. De wielbasis groeit nauwelijks, maar de totale lengte neemt wel toe: 4,12 meter, zeven centimeter langer dan zijn voorganger. Dat levert geen zeeën van extra binnenruimte op, de extra centimeters lijken vooral in de langere neus te zitten. Het kofferbakvolume blijft gelijk met 391 liter, al is de kans groot dat de hybride- en lpg-variant nog wat liters moeten inleveren.

Renault Clio aandrijving: van benzine tot hybride

Renault houdt vast aan een breed motorenaanbod. Wat dat betreft verandert er dus niet zo veel. Het instapmodel krijgt een 1,2-liter driecilinder benzinemotor met 115 pk, verkrijgbaar met handbak of zestraps automaat met dubbele koppeling. Daarnaast is er een lpg-variant (Eco-G) met 120 pk, ditmaal met een grotere gastank van 50 liter.

De topversie is de E-Tech full hybrid. Die combineert een 1,8-liter viercilinder met een elektromotor. De combinatie levert een vermogen van 160 pk op. Daarmee is hij sterker én zuiniger dan de vorige hybride, die 145 pk had. Renault claimt een gemiddeld verbruik van 3,9 l/100 km en een CO2-uitstoot van 89 g/km. In stadsverkeer kan de Clio tot tachtig procent van de tijd elektrisch rijden.

Interieur en techniek

Binnenin krijgt de Clio een flinke update. Het dashboard doet denken aan dat van de Renault 5, met twee 10-inch schermen naast elkaar. De basisversie moet het doen zonder geïntegreerde Google-diensten, maar draadloze Android Auto en Apple CarPlay zijn altijd aanwezig. Vanaf de Techno-uitvoering zijn Google Maps en de Google Play Store volledig geïntegreerd.

Opvallende details zijn er ook: zo zien we in de Esprit Alpine-versie blauwe of rode portiergrepen. Verder is er sfeerverlichting in het dashboard en de portieren en beschikt de Clio over maar liefst 29 rijhulpsystemen. Denk aan adaptieve cruisecontrol, actieve rijstrookassistentie en een 360-gradencamera.

Renault Clio prijs

Renault maakt de Nederlandse prijzen van de nieuwe Clio eind dit jaar bekend. De marktintroductie in ons land volgt begin 2026. De prijzen van de huidige Clio variëren van 25.490 euro (TCe 90, Evolution) tot 31.190 euro (Hybrid 145, Esprit Alpine).

Private leasen kan ook: je vindt de huidige Clio al vanaf 329 euro via onze handige private lease vergelijker.

Vind alle Renault Clio private lease deals hier

Scroll voor meer foto's naar beneden

