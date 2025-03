Euro NCAP fileert touchscreens: zonder fysieke knoppen krijg je geen 5 sterren

Nieuws

Het is een van de grote ergernissen in veel moderne auto’s: belangrijke functies hebben geen fysieke knoppen meer, maar zijn verstopt in een groot touchscreen. We blijken niet de enige te zijn, want ook de beroemde mannen en vrouwen van Euro NCAP hebben er schoon genoeg van.

Het bekende Euro NCAP gaat in 2026 nieuwe regels introduceren die auto’s verplichten om fysieke knoppen te hebben om de volledige 5 sterren veiligheidsscore te kunnen halen, zo lezen we in the Times.

Wat doet Euro NCAP ook alweer?

Een kleine opfriscursus: Euro NCAP is een onafhankelijke organisatie die de veiligheid van auto’s test door middel van crashtests. Op basis van deze tests deelt het bedrijf een beoordeling uit tussen de één en vijf sterren. Dit eindoordeel wordt gebaseerd op vier onderdelen: veiligheid voor volwassenen, veiligheid voor kinderen, veiligheid van andere (kwetsbare) weggebruikers en autonome veiligheidssystemen.

Overmatig gebruik touchscreens

Topman Matthew Avery legt uit waarom Euro NCAP ervoor kiest om niet meer de volle vijf sterren uit te delen bij een gebrek aan fysieke knoppen: “Het overmatige gebruik van touchscreens is een probleem in de hele sector, waarbij bijna elke autofabrikant de belangrijkste bedieningselementen naar centrale touchscreens verplaatst. Bestuurders moeten hun ogen van de weg halen en het risico op afleiding neemt dus toe. Dat vergroot de kans op ongelukken”, zo legt Avery uit.

Daarom past de organisatie vanaf 2026 de volgende regels toe: om in aanmerking te komen voor de maximale veiligheidsbeoordeling moeten auto's knoppen, draaiknoppen of hendels gebruiken voor alarmknipperlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers, SOS-oproepen en de claxon.

Gaat dit het verschil maken?

Het is even afwachten of de nieuwe regels echt een verschil gaan maken. Hoewel de veiligheidstests bij de Euro NCAP niet verplicht maar vrijwillig zijn, hechten automerken er veel waarde aan. Merken scheppen namelijk graag op over een 5 sterren-score.

Hoe de eis van fysieke knoppen nu staat geformuleerd, is alleen nog wat vaag. Het laat te veel ruimte voor interpretatie en de eisen zijn niet krachtig genoeg. Tesla zou zelfs nog weg kunnen komen met het gebrek aan een hendel voor de richtingaanwijzer in de nieuwe Model 3, aangezien ze hiervoor wel een knop op het stuur hebben. Wat ons betreft zou een richtingaanwijzerhendel verplicht moeten zijn, en ook fysieke knoppen voor de klimaatregeling en multimedia mogen niet ontbreken.