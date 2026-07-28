Tiguan gepasseerd: zo wil Volkswagen goedkope Chinese plug-in hybrides stoppen

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De Volkswagen Tiguan was in 2025 nog de populairste plug-in hybride van Europa. Inmiddels is-ie gepasseerd door goedkope Chinese concurrenten. VW-topman Oliver Blume roept de EU daarom op om hogere importheffingen in te voeren voor Chinese PHEV’s.

Volkswagen wil dat de Europese Unie harder optreedt tegen plug-in hybrides uit China. Volgens het Duitse autoconcern profiteren Chinese fabrikanten van oneerlijke concurrentievoordelen. Daardoor zouden ze hun modellen in Europa tegen aanzienlijk lagere prijzen kunnen aanbieden dan niet-Chinese merken.

Dat Blume de oproep juist nu doet, is niet zo vreemd. Het Volkswagen-concern staat onder grote financiële druk en onderzoekt ingrijpende kostenbesparingen. Daarbij zouden volgens berichten uiteindelijk tot 100.000 banen kunnen verdwijnen (zie artikel verderop).

Chinese PHEV’s nemen segment over

Tot voor kort werden vooral volledig elektrische auto's uit China als dreiging gezien. Maar nu verliest Volkswagen ook terrein op de Europese markt voor plug-in hybrides. De Tiguan e-Hybrid was in 2025 nog de bestverkochte auto in zijn klasse, maar is in de eerste helft van 2026 teruggezakt naar de vierde plaats.

De volledige top 3 van stekkerhybrides bestaat inmiddels uit Chinese modellen. Op basis van de verkoopcijfers van Dataforce staat de BYD Seal U bovenaan. De BYD Atto 2 en Jaecoo 7 volgen op de tweede en derde plaats.

Chinese automerken hadden na de eerste zes maanden van 2026 samen 28,3 procent van de Europese markt voor plug-in hybrides in handen. Daarmee zetten ze niet alleen Volkswagen, maar ook andere gevestigde Europese, Japanse én Koreaanse fabrikanten onder druk.

Chinese EV's al extra belast

De EU heeft eerder al aanvullende importheffingen ingevoerd voor volledig elektrische auto’s die in China worden gebouwd. Brussel concludeerde na onderzoek dat sommige Chinese fabrikanten profiteren van omvangrijke overheidssubsidies. Daardoor zouden zij hun auto’s in Europa voor prijzen kunnen verkopen waarmee Europese merken moeilijk kunnen concurreren.

Voor Chinese elektrische auto’s kan de extra heffing oplopen tot 35 procent. Dat bedrag komt boven op het reguliere Europese invoertarief van 10 procent. Plug-in hybrides vallen vooralsnog niet onder deze aanvullende maatregelen, maar Volkswagen wil daar snel verandering in zien.

Volgens Blume werken de Europese maatregelen bij volledig elektrische auto’s wel. “Bij elektrische auto’s zijn we concurrerend op prijs. Waar het niet werkt, is bij de plug-in hybrides”, aldus de Volkswagen-topman.

PHEV steeds belangrijker

Voor Europese autofabrikanten zijn plug-in hybrides momenteel extra belangrijk. De modellen helpen merken om hun gemiddelde CO2-uitstoot te verlagen en aan de steeds strengere Europese emissieregels te voldoen.

In Nederland wordt voor 2027 juist een dalende verkoop van PHEV’s verwacht. Dan worden werkgevers namelijk extra belast als zij hun personeel in een nieuwe niet-elektrische leaseauto laten rijden. In de rest van Europa speelt dit echter niet en gaan stekkerhybrides de komende jaren waarschijnlijk juist een steeds grotere rol spelen.

Chinese plug-ins inderdaad duurder?

Juist daarom maakt Volkswagen zich zorgen over de snelle groei van Chinese concurrenten. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt overweegt de Europese Commissie om ook aanvullende tarieven op Chinese plug-in hybrides in te voeren. Wanneer die maatregelen kunnen ingaan en hoe hoog de heffingen worden, is nog niet bekendgemaakt.

De opmars van Chinese automerken beperkt zich bovendien niet tot plug-in hybrides. In een jaar tijd zijn de Europese verkopen van Chinese merken verdubbeld tot bijna 686.000 auto’s. Daarmee hebben ze op dit moment ongeveer 9,5 procent van de totale Europese automarkt in handen.

