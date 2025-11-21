Nieuws

Wil je een plug-in hybride SUV in het C-segment? Dan is de Volkswagen Tiguan bijna het standaard-antwoord. Maar als je iets verder kijkt dan je neus lang is, zie je dat de vernieuwde Alfa Romeo Tonale ook op je shortlist zou moeten staan. Als je tenminste met één groot nadeel kunt leven …



Prijsverschil van bijna 6000 euro

De Alfa Romeo Tonale is er vanaf 46.700 euro. Dat is een stevige 5790 euro minder dan de instapprijs van de plug-in hybride Volkswagen Tiguan, die pas bij 52.490 euro begint. Bovendien is de Italiaanse SUV standaard vierwielaangedreven, bij de Tiguan wordt het vermogen altijd enkel naar de voorwielen gestuurd.

Italiaans design

Het is een beetje een cliché, dat Italiaanse design. Maar in de vergelijking tussen de Tonale en de Tiguan valt het stijlverschil niet te ontkennen. Er zit zoveel meer karakter in de Tonale, als je het vergelijkt met de Tiguan. Laatstgenoemde heeft een vrij anoniem uiterlijk, zodat je de Tiguan zo zou kunnen verwisselen met SUV van een Chinees merk.

De Tonale is daarentegen onmiskenbaar een Alfa. Kijk maar eens naar de Scudetto-grille, de prachtige koplampverlichting in de vorm van drie halve ringen per kant, en de achterverlichting waarin diezelfde drie halve ringen terugkomen.

En dan de lakkleuren. Alfa Romeo heeft maar liefst vier sprekende lakkleuren in zijn arsenaal. Er zijn twee prachtige tinten groen, rood kan uiteraard niet ontbreken, en ook in het geel is de Tonale verrassend stijlvol. Maar in het Blu Misano (onderste foto) mag de Tonale er ook zijn.

Meer vermogen voor minder geld

De Tonale biedt standaard 270 pk uit zijn plug-in hybride aandrijflijn. De Tiguan haalt vergelijkbare cijfers alleen met de krachtigste uitvoering, de 272 pk sterke R-Line. Die kost echter minstens 57.490 euro. De basisversie van de plug-in hybride Tiguan moet het doen met 204 pk – aanzienlijk minder dan de Alfa.

Tiguan wint op elektrische actieradius

Waar de Alfa Romeo overtuigt met prijs en prestaties, slaat de Volkswagen terug met zijn elektrische bereik. De Tiguan plug-in haalt tot 129 kilometer op stroom, een indrukwekkende waarde voor een SUV van dit formaat. Alfa Romeo schreeuwt het elektrische bereik van de vernieuwde Tonale niet van de daken, en als je in de specs gaat graven, begrijp je waarom. De Italiaan komt slechts 61 kilometer ver op z'n batterij. Hier laat de Tonale dus duidelijk punten liggen.

Vier uitvoeringen: van Tonale tot Veloce

De vernieuwde Alfa Romeo Tonale is er in vier uitvoeringen: Tonale, Ti, Sport Speciale en Veloce. De basisversie, simpelweg Tonale genoemd, is al opvallend compleet met onder meer led-verlichting, adaptieve cruisecontrol, een digitaal 12,3-inch instrumentarium, een 10,25-inch infotainmentscherm, draadloze smartphonekoppeling, parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera.

De Ti voegt extra luxe toe met leren bekleding, stoelverwarming en -ventilatie, aluminium interieuraccenten, 18-inch lichtmetalen wielen en een navigatiesysteem. De tijdelijk leverbare Sport Speciale richt zich meer op sportieve uitstraling, met Alcantara-bekleding, zwarte remklauwen, speciale badges en 20-inch wielen.

De topuitvoering Veloce ten slotte, combineert luxe met dynamiek en krijgt onder meer actieve ophanging, Matrix full-led koplampen en rode Brembo-remklauwen. Daarmee biedt de Tonale in elke uitvoering een rijke uitrusting en een uitgesproken karakter.

Tot 8 jaar garantie

Alfa Romeo biedt bovendien tot 8 jaar garantie, mits het onderhoud bij de officiële dealer wordt uitgevoerd. Daarmee zet de fabrikant een opvallend sterk service-argument tegenover zijn Duitse rivaal, waarop je vier jaar garantie krijgt. De vernieuwde Tonale wordt rond februari 2026 bij de Nederlandse Alfa-dealers verwacht.