Deze wonderschone flop doet het verrassend goed in een land waar niemand ‘m kent

Hoewel we de auto prachtig vinden, moeten we erkennen dat de Alfa Romeo Giulia in Nederland voor geen meter verkoopt. Maar in een land waarvan het niet verwacht, doet de sedan het juist verrassend goed.

De Alfa Romeo 156 was een mega-succes voor het merk. De auto werd geroemd om zijn styling en kwam op een moment waarop zijn dieselmotor immens populair was. Helaas voor Alfa zakte de verkopen met de opvolger 159 al in.

Van het succes is met de huidige Alfa Romeo Giulia weinig over. Slechts 10 Nederlandse kopers zetten hun handtekening onder een koopcontract dit jaar. Maar ergens anders doet-ie het nog verrassend goed ...

Giulia geen succes in Nederland

Alfa Romeo maakte een verrassende keuze door de prachtige Giulia in 2016 als eerst aan te bieden met een 510-pk sterke V6 Ferrari-motor. Heel leuk voor de liefhebber, maar niet per se handig voor de markt. Kopers die een normale versie wilden, moesten wachten. Inmiddels heeft de derde versie van de Giulia een soortgelijk probleem: de instap-versie heeft 280 pk (!) en kost (daarom) 81.900 euro. Niet gek dat er in Nederland in 2024 slechts 24 verkocht werden.

Verkoopcijfers Europa

Hoewel de Giulia het in andere landen in Europa beter doet dan bij ons loopt het ook daar al lang niet meer storm. In Duitsland en thuisland Italië valt het mee met respectievelijk 1462 en 1195 verkopen in 2024. Daarmee bezetten deze landen de plaatsen 2 en 3 in de toptien. Maar dan loopt de grafiek hard naar beneden. Polen: 365 stuks. Groot-Brittannië: 293 exemplaren. En in Frankrijk en Zwitserland stokten de tellers op 246 en 109. Daarmee hebben we de bestverkopende landen uit Europa gehad.

Verrassende verkopen buiten Europa

Wat opvallend is is dat de Giulia het in sommige landen buiten Europa verrassend goed doet. Relatief dan. In landen waar de naam Alfa Romeo weinig mensen iets zegt, worden de dealers nog het best gevonden. Zo werden er in Japan in 2024 299 Giulia’s verkocht, en zijn China en Australië goed voor 183 en 190 verkopen.

VS beste markt voor Alfa Romeo Giulia

Maar de grootste verrassing in de statistiek is de VS. In Noord-Amerika verkochten de Italianen in 2024 nog 2020 Giulia’s. Daarmee staat het land op de eerste plek in de lijst. Hoewel het er in 2023 nog 3461 waren, blijft de Giulia in de VS het best verkopen. Het is opvallend, want het merk was nooit immens populair en exotisch in de VS. De fusie tussen Fiat en Chrysler (met Dodge en Jeep) maakte het in 2014 wel gemakkelijker voor de Italianen om auto's aan de andere kant van de oceaan te verkopen.

Overstap naar SUV’s

De slechte verkopen van de eens zo succesvolle Giulia hebben in Europa zeker ook te maken met het beperkte aanbod in motorisering. Vooral in de landen met hoge groene belastingen heeft het merk hier last van. Zo is de Giulia in Zweden en Denemarken al van de markt verdwenen. Hoewel het merk het moeilijk heeft, verkopen de nieuwe SUV-modellen aanzienlijk beter.