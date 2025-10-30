Waarom je de instapper van de Volkswagen Tiguan beter kunt overslaan

Nieuws

Volkswagen heeft het leveringsgamma van de Volkswagen Tiguan herzien. Daardoor is hij plotseling duizend euro duurder geworden. Maar eigenlijk kun je deze instapper beter overslaan …



De naamloze instapuitvoering van de Volkswagen Tiguan is vervangen door de Tiguan Trend. Die is met 49.990 euro zo’n duizend euro duurder dan zijn voorganger.

Karig voor vijftig mille

De Tiguan Trend is de enige uitvoering met de 131 pk sterke 1.5 eTSI-motor. Die is altijd gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. Dit vermogen voelt een beetje onderbemeten voor een auto van dit formaat. Bovendien grijp je mis op zaken als adaptieve cruisecontrol met Travel Assist, een 360-graden camera en stoelverwarming. Ook heeft hij geen individuele klimaatbeheersing voor de bestuurder en bijrijder.

Meer luxe bij de duurdere uitvoeringen

De genoemde luxe features zijn pas standaard op de Life Edition. Bovendien profiteren de Life Edition en R-Line Edition van een opgefriste standaarduitrusting. Volkswagen voegde populaire opties toe, zoals een verwarmbaar stuur, een 360-graden camera en adaptieve rijhulp. De R-Line doet daar nog een schepje bovenop met HD LED-matrixkoplampen, een head-updisplay en een groter infotainmentscherm.

Voor de Life Edition zonder stekker betaal je minimaal 54.490 euro, en voor 2500 euro extra krijg je daar de krachtiger aandrijflijn van 150 pk bij. Dat vermogen is standaard op de R-Line Edition, die in de prijslijst staat voor 62.990 euro.

Het aanbod van de Volkswagen TIguan

Motor Max. actieradius (elektrisch) Vermogen Uitvoering Prijs 1.5 eTSI – 96 kW / 131 pk Trend € 49.990 – 96 kW / 131 pk Life Edition € 54.490 – 110 kW / 150 pk Life Edition € 57.990 – 110 kW / 150 pk R-Line Edition € 62.990 1.5 eHybrid 125 km 150 kW / 204 pk Life Edition € 52.490 118 km 150 kW / 204 pk R-Line Edition € 57.490 119 km 200 kW / 272 pk R-Line Edition € 59.490

Plug-in hybride overtuigt meer

Wie een Tiguan overweegt, moet zeker eens naar de plug-in hybride eHybrid kijken. Die heeft een systeemvermogen van 204 of 272 pk en rijdt tot 125 kilometer volledig elektrisch. Voor woon-werkverkeer is dat vaak voldoende, terwijl de auto dankzij de benzinemotor ook geschikt blijft voor lange ritten of het trekken van een caravan.

De Life Edition heb je vanaf 52.490 euro met stekker, voor de R-Line komt daar 5 mille bij. De R-Line Edition heb je ook met 272 pk, daar vraagt Volkswagen minimaal 59.490 euro voor. De plug-in hybride Tiguan is over het hele gamma zo’n 2 mille duurder geworden, maar is eigenlijk de beste koop.