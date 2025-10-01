Prijs nieuwe Mazda CX-5 bekend: 3000 euro goedkoper dan VW Tiguan

Nieuws

Mazda heeft de prijzen bekendgemaakt van de volledig nieuwe CX-5. De SUV komt in vier uitvoeringen. De goedkoopste duikt 3000 euro onder de prijs van de instap-Tiguan.

Jarenlang was de Mazda CX-5 in Nederland het bestverkochte model van het merk. En ook onder de SUV's in het C-segment was de CX-5 een populaire auto, zeker onder caravanbezitters. Na de covid-pandemie ging het in 2023 wel weer aardig met de verkoopcijfers, maar in 2024 werd de CX-5 aan alle kanten ingehaald.

Fors goedkoper dan Volkswagen Tiguan

Met de gloednieuwe CX-5 wil Mazda weer volop meedoen en dan is een aantrekkelijk prijskaartje uiteraard van groot belang. Daarbij hebben de marketeers en productmanagers van de importeur vast goed naar de prijs van de huidige bestseller onder de concurrenten gekeken: de Volkswagen Tiguan. Die is er als 131 pk sterke 1.5 eTSI vanaf 48.990 euro. Daar duikt de instapper van de CX-5-reeks (141 pk) maar liefst 3000 euro onder.

In de onderstaande video laten we je de belangrijkste ins en outs van de nieuwe CX-5 zien.

Alle prijzen van de Mazda CX-5 (2025) op een rij

CX-5 Prime-Line – € 45.990

Standaard met een 12,9-inch infotainmentscherm, 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel, airco met twee klimaatzones, adaptieve cruisecontrol en 17-inch lichtmetalen wielen.

CX-5 Centre-Line – € 47.990

Voegt 19-inch wielen, met kunstleer beklede, verwarmbare voorstoelen, een head-up display, elektrische achterklep en keyless entry toe.

CX-5 Exclusive-Line – € 49.990

Extra luxe met een 360-graden camera, Bose-audiosysteem (12 speakers), stoelverwarming achter en een zwart kunstleren interieur. Optie: panoramisch schuif-/kanteldak voor € 1.500.

CX-5 Homura – € 51.990

Het topmodel, met zwarte 19-inch wielen, stoelbekleding van echt leer, stoelventilatie, adaptieve led-koplampen en een groter 15,6-inch infotainmentsysteem. Optie: panoramisch schuif-/kanteldak voor € 1.500.

Techniek en prestaties Mazda CX-5 (2025)

Onder de motorkap ligt voortaan een 2,5-liter e-Skyactiv G-benzinemotor (141 pk, 238 Nm), gekoppeld aan een 24V mild-hybrid systeem. De Mazda CX-5 wordt standaard geleverd met automaat en voorwielaandrijving. Het maximale caravangewicht (geremd) bedraagt 2000 kilo.

Extra bagageruimte

De nieuwe model CX-5 heeft 61 liter extra bagageruimte, breder openende achterdeuren en een 40:20:40 neerklapbare achterbank. Hij staat vanaf najaar 2025 bij de Nederlandse dealers.