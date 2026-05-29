TEST & VIDEO - Ruime Mazda CX-5 overtuigt, tot je het gaspedaal intrapt

De nieuwe Mazda CX-5 oogt zo vertrouwd dat je even moet kijken of-ie wel écht nieuw is. De kennismaking voelt als een warm bad, maar er zijn twee missers die we Mazda aanrekenen.

We hebben altijd een zwak gehad voor Mazda. Tussen reuzen als Stellantis, Volkswagen en Toyota weet het zich als klein merk dapper staande te houden. De CX-5 leverde een flinke bijdrage aan onze warme gevoelens. Toen hij in 2012 op de markt kwam, was hij Mazda’s uithangbord voor een nieuwe richting. Alles was anders geworden bij het Japanse merk. De nieuwe designtaal sloeg aan en leverde bijzonder fraaie modellen op, zoals de Mazda 6 en de laatste generatie van de befaamde MX-5.

Ook technisch gooide Mazda alles overhoop. Het durfde met zijn grote, atmosferische Skyactiv-motoren dwars tegen de trend in te gaan van kleine en koppelrijke turbomotoren. De CX-5 bleek een schot in de roos; hij staat na de 323 en de 3 inmiddels op de derde plek in het lijstje met bestverkochte Mazda’s aller tijden.

Op de proef

De laatste jaren werd onze sympathie op de proef gesteld, omdat Mazda’s eigenwijze koers wat begon te zwalken. Mazda maakte een valse start met zijn eerste EV, de MX-30 met zijn krappe actieradius. De huidige elektrische modellen (6e en CX-6e) zijn feitelijk auto’s van het Chinese Changan, voorzien van Mazda-logo.

Groot was de verbijstering toen we – geheel volgens de Chinese mode – alleen maar schermen aantroffen. Zelfs voor de ruitenwisserbediening ontbrak de vertrouwde stengel. En dat voor een merk dat tot voor kort zwoer om tot het einde der tijden echte knoppen in zijn modellen aan te brengen.



Niet als 4WD

De derde generatie van de CX-5 is gelukkig een echte Mazda die in eigen huis is ontwikkeld. Niemand die nu een Mazda CX-5 rijdt, zal schrikken van het uiterlijk van de nieuwe generatie. En dat is precies de bedoeling, want de kopers van deze succesvolle SUV zitten niet te wachten op grote veranderingen aan hun ruime en praktische auto.

Mazda verhoogde de motorkap, maar verder zie je aan de voorkant weinig verschillen met de vorige CX-5. Aan de achterkant staat de merknaam voluit uitgeschreven tussen de lichtunits.

Trekgewicht 2000 kilo

De CX-5 wordt bijna elk jaar uitgeroepen tot ANWB Trekauto van het Jaar en is minstens zo vaak te zien in het tv-programma We zijn er bijna, waarin gepensioneerden met elkaar op vakantie gaan. Zij vormen dan ook een belangrijke doelgroep voor Mazda. Niks mis mee, ze zijn zeer merkentrouw en hebben vaak voldoende poen om minimaal 46.000 euro voor een nieuwe auto neer te leggen.

Voor wie een nieuwe CX-5 overweegt en wil meedoen aan het programma van Omroep MAX, is het goed te weten dat de caravan maximaal 2000 kilo mag wegen. In Nederland is de CX-5 alleen te koop met voorwielaandrijving, in België ook als 4WD.

Heel (héél) ruim en praktisch

De oudere doelgroep komt royaal aan zijn trekken in de nieuwe CX-5. Op tal van punten is hij praktischer dan zijn voorganger. Zowel voorin als achterin is de zitpositie riant, zelfs als je twee meter lang bent. Zo heb je 5,8 centimeter meer beenruimte achterin en 2,9 centimeter extra hoofdruimte. Maar ook kleine, praktische zaken zijn verbeterd. Het achterportier zwaait wijder open dan bij de oude CX-5, zodat je ook soepel instapt als je de We zijn er bijna-leeftijd al hebt bereikt. Kunstheup of -knie geen bezwaar. Verder is de tildrempel wat verlaagd ten opzichte van de afzwaaiende CX-5, wat het inladen van boodschappen en vakantiebagage vergemakkelijkt.

Motor Mazda CX-5 is niet krachtig genoeg

Wanneer we wegrijden, slaat de eerste twijfel toe. De keuze om de oude 2,0-liter motor met 165 pk te vervangen door een grotere motor met minder vermogen is, eh, opmerkelijk. De turboloze 2,5-liter viercilinder (mild hybrid) komt niet verder dan 141 pk. En het wordt nog gekker: in de oude CX-5 leverde deze motor 194 pk, maar dat was nog geen mild hybrid.

Mazda verdedigt zich door de trekkracht van de nieuwe motor te roemen. Het koppel is maximaal 238 Nm – beschikbaar tussen 3000 en 3750 tpm – en dat is meer dan bij de oude tweeliter (200 Nm).

Dat extra koppel is goed nieuws voor mensen met een caravan. Onder de 4000 tpm is het koppel met 20 procent verbeterd, zegt Mazda. Toch twijfelen we aan de souplesse van de CX-5 als we - zónder caravan - door het Spaanse heuvelland trekken. Dan heeft de CX-5 al moeite om hellingen te bedwingen. Met een sleurhut achter de auto zou het zweet ons uitbreken … We willen weleens een hartig woordje babbelen met de verantwoordelijken voor de motoren bij Mazda. Al werkt het merk aan een echte hybride voor de CX-5.

Verbruik CX-5 vrij hoog

Niet alleen op een steile helling, ook als je op een vlakke weg snel vaart wilt maken, loop je tegen de beperkingen van de atmosferische motor aan. We rekenen het Mazda niet al te zwaar aan dat de honderdsprint 10,5 seconden in beslag neemt. Wél dat de automaat bij snel optrekken klinkt als een loeiende CVT-transmissie.

En nog meer dat het verbruik tegenvalt. Theoretisch haal je 7,0 l/100 km, wat al niet indrukwekkend is. Maar in de praktijk kun je daar nog wel een liter bij optellen als je niet op de snelweg rijdt. Wat ons betreft schreeuwt de CX-5 om een turbomotor of een hybride-aandrijflijn. Die laatste staat in de planning, hopelijk zet Mazda vaart achter de ontwikkeling.

Eenmaal op snelheid, slaat de CX-5 terug. Dan wil je met de CX-5 urenlang kilometers vreten. Het is muisstil aan boord, en het is goed toeven op de fijne, grote stoelen die perfect instelbaar zijn.



Mazda doet niet meer aan knoppen

Hoewel de CX-5 door Mazda zelf is ontwikkeld, valt er over de bediening wel iets te mekkeren. Drie jaar geleden reden we nog in het gefacelifte oude model en schreven we dit: “Mazda vindt aanraakschermen onveilig en zweert bij de bediening van het infotainment via draai-/drukknoppen op de tunnelconsole. Na enige gewenning kunnen we beamen dat het inderdaad minder afleidt.”

Maar Mazda is van zijn geloof gevallen en kiest voor een groot aanraakscherm in combinatie met spraakbediening en knoppen op het stuur. Het is de vraag of trouwe kopers daar blij van worden. Een ‘knoppenloos’ merk als Polestar kondigde onlangs juist aan dat het wél fysieke knoppen gaat aanbrengen. Tot slot oogt het dashboard in de minder dure versies wat goedkoop, met veel hard plastic. Het lijkt alsof de boekhouders extra kritisch meekeken met de inkopers van de materialen.

Prijs Mazda CX-5 België veel lager

De nieuwe CX-5 staat al bij de dealer en is te koop vanaf 45.990 euro. Vergeleken met een Volkswagen Tiguan (49.990, mild hybrid) is het een koopje, maar de Citroën-dealer heeft met de C5 Aircross (37.990, mild hybrid) een veel voordeliger alternatief.

Wie een plug-in hybride Mazda wil, moet de grotere CX-60 of CX-80 kopen. In België zijn de CX-5-prijzen overigens veel sympathieker, daar kost-ie nog geen 37.000 euro. Wees gewaarschuwd: bij deze basisversie Prime-Line werken Android Auto en Apple CarPlay alleen met een luizig kabeltje.

Begrijp ons niet verkeerd, de CX-5 is geen slechte auto. Ruimte, trekgewicht, comfort en dagelijkse bruikbaarheid zijn stuk voor stuk belangrijke aankoopargumenten voor deze SUV. Een paar echte knoppen voor de airco en een andere motor zouden wonderen doen. Hopelijk zet Mazda deze faux-pas snel recht.

Conclusie

Mazda is een sympathiek merk, maar hoewel we een beetje eigenzinnigheid op z’n tijd wel kunnen waarderen, vinden we dat het merk zijn antipathie tegen turbo’s moet laten varen. De motor is niet krachtig én niet zuinig. Verder is het jammer dat Mazda zijn knoppen-evangelie niet meer verkondigt. We vragen ons af of de hondstrouwe kopers wel zo blij zijn met het grote aanraakscherm. Op praktisch gebied doet de CX-5 wel alles goed: hij is ruim, stil en comfortabel en de doelgroep zal de makkelijke instap en de hoge zitpositie ongetwijfeld op prijs stellen.