Mazda CX-5 (2017-2025): problemen, betrouwbaarheid en prijzen

Aankooptips

De derde generatie van de Mazda CX-5 staat eind 2025 bij de dealer. Maar er is minstens één goede reden om de voorkeur te geven aan het huidige model; lekker veel knoppen. Maar hoe betrouwbaar is de CX-5 en welke problemen kun je verwachten? Dat vertellen we je hier.

Ondanks het vertrouwde design, liet de nieuwe Mazda CX-5 onze collega Jaap op één punt nogal schrikken; binnenin is vrijwel geen knop meer te bekennen. Alle functies bedien je via het grote aanraakscherm. En dat terwijl juist Mazda jarenlang vasthield aan relatief bescheiden displays en fysieke knoppen voor de belangrijkste functies.

Matthew Valbuena, ooit verantwoordelijk voor Mazda’s infotainment, vond in 2019 dat touchscreenbediening niet veilig was omdat de bestuurders vaak ‘onbedoeld aan het stuur draaien, waardoor de auto uit zijn rijbaan zwalkt’.

Is de Mazda CX-5 een slimme koop?

Maar nu is Mazda dus van z’n geloof gevallen, ‘omdat de klant dat wil’. Ben je het daar niet mee eens, maar vind je de CX-5 wel een gave kar? Dan ben je binnenkort aangewezen op een tweedehands exemplaar. Zo eentje met ‘ouderwetse’ knoppen en nog meer klassieke Mazda-eigenschappen. Of een gebruikte CX-5 van de huidige generatie (interne code KF) om nog meer redenen een goede aanschaf is, doen we hier uit de doeken.

Grote motoren

Zoals de meeste SUV’s kent de Mazda CX-5 maar één carrosserievariant. Ook het motorenaanbod is overzichtelijk. Daarbij valt op dat de kleinste motoren een inhoud van twee liter hadden. In den beginne bood Mazda twee benzinemotoren (Skyactiv-G) en twee diesels (Skyactiv-D) aan. Beide benzineversies hadden vier cilinders en moesten het zonder turbo doen. De 2.0 bood 165 pk en 210 Nm, de 2.5 kwam tot 194 pk en 258 Nm.

Fijne handbak, trage automaat

Dieselrijders hadden eveneens de keus uit twee vermogensvarianten: 150 en 175 pk. De cilinderinhoud bedroeg in beide gevallen 2192 cm3. Terwijl de benzinemotoren bij lage toerentallen vrij kortademig zijn - het maximumkoppel wordt pas bij 4000 tpm bereikt - grossieren de turbodiesels vanaf 1800 tpm in trekkracht: 380 respectievelijk 420 Nm.

De diesel met 175 pk werd in 2019 vervangen door een nog krachtiger exemplaar, met 184 pk en 445 Nm. Voor de transmissie ging de keus bij alle motorvarianten van de Mazda CX-5 tussen een fijn werkende manuele zesbak en een trage zestraps automaat.

Aanvankelijk was de krachtigste benzineversie alleen als 4WD leverbaar, maar in 2019 leverde Mazda hem ook met voorwielaandrijving. De 184 pk sterke SkyActiv-D was er in Nederland alleen als voorwielaandrijver.

Facelift Mazda CX-5 2021

De facelift van 2021 stond in het teken van een licht gewijzigd neusje met opvallende gekleurde elementjes in de grille én om de ventilatieroosters binnenin (zie dashboardfoto hierboven. De koplampen kregen een hoekiger signatuur. Het onderstel was iets soepeler en stiller geworden. Bij de modeljaarwijziging voor 2023 werden de diesels van de Nederlandse markt gehaald. De benzinemotoren kregen 24V mild hybrid-ondersteuning, waardoor ze iets zuiniger werden. De mild hybrids herken je een e'tje voor de motoraanduiding achterop.

Betrouwbaarheid Mazda CX-5

Mazda’s staan bekend als degelijke auto’s en deze CX-5 is geen uitzondering. Met een 9,1 voor betrouwbaarheid, uitgedeeld door de strenge Consumentenbond, kan hij prima thuiskomen. Dat betekent niet dat de Mazda CX-5 geen enkel aandachtspunt kent. Zo maken sommige berijders melding van storingsgevoelige buitenspiegels en van dagrijverlichting die het voortijdig opgeeft. Het komt niet vaak voor, maar vervanging is prijzig.

CX-5 is gevoelig voor juiste banden

Een andere sporadische klacht betreft de klimaatregeling. Bij sommige auto’s wordt die na verloop van tijd niet goed warm meer. Lijkt er onbalans in de wielen te zitten of maken de banden veel lawaai? Vaak helpt het om andere banden te laten monteren. Vraag de Mazda-dealer welk merk en type de voorkeur genieten, want de CX-5 is erg kieskeurig als het op rubber aankomt.

Nukkig infotainmentsysteem

Check ook de werking van het infotainmentscherm. Volgens sommige CX-5-rijders vertoont het soms nukken, vooral in auto’s van na de facelift. Over infotainment gesproken: de CX-5 kreeg pas in 2019 Apple CarPlay en Android Auto standaard. Het is wel achteraf in te bouwen, maar daarvoor ben je al snel 400 euro kwijt.

Vaker problemen met Mazda CX-5 diesel

Zul je net zien: heb je als een van de weinige Nederlanders een CX-5 met zo’n koppelrijke diesel aangeschaft, heeft-ie ineens vermogensverlies. Met een beetje geluk ligt de oorzaak bij een simpel vacuümslangetje. Een onderdeel van niks, maar omdat het onder de accu doorloopt, kost het verhelpen van dit euvel relatief veel tijd.

Te dunne olie en defecte NOx-sensor dieselmotor

Onze oosterburen, die veel vaker een CX-5 diesel kochten dan wij, ­klagen weleens over motorolie die verdund raakt door het regenereren van het roetfilter. In het ergste geval wordt de olie zo dun dat de oliedruk te laag wordt en de motor stuk­loopt.

Een derde mogelijk dieselprobleem is een defecte NOx-sensor. Die kan ervoor ­zorgen dat de prestaties afnemen en het brandstofverbruik stijgt. Diesels die worden misbruikt voor korte stukjes, lopen het risico op black sludge en een kapotte turbo.

Prijs tweedehands Mazda CX-5 (2017-2025)

Het merendeel van de tweedehands Mazda’s CX-5 van deze KF-generatie kost meer dan 18.000 euro. En dat terwijl hij heel wat jaren op de markt is. De auto staat dus niet voor niets bekend als waardevast.

CX-5 met trekhaak? Extra goed de koppeling checken!

Vanwege z’n hoge trekgewicht van 1800 tot 2100 kg heeft de Mazda CX-5 tevens een uitstekende reputatie als caravantrekker. Vanwege de matige trekkracht van de turboloze benzinemotoren zetten wij daar wel vraag­tekens bij. Want zeker in bergachtig gebied moet je met een relatief hoog toerental ­wegrijden en dat vraagt veel van de koppeling. Controleer de werking en de vrije slag van het koppelingspedaal daarom goed. Net zoals je moet checken of het stevige ­veercomfort van de auto wel bij je past. Zeker als het een vroege CX-5 KF betreft.

Ben jij als potentieel CX-5-koper van plan regelmatig een zware ­caravan bergopwaarts te sleuren? Dan zouden wij kiezen voor de krachtigste versie van de Mazda CX-5 liefst in combinatie met een automaat en vierwielaandrijving. Die vind je vanaf een kleine 22.000 euro. Bijkomend voordeel is dat je dan over de meest luxe GT-M-uitvoering beschikt, compleet met leer, stoelverwarming en de mooiste interieurafwerking.

Android Auto en Apple Carplay vanaf 2019

Wil je per se een auto met af fabriek geïnstalleerde smartphone-integratie? Selecteer op dan 2019 als oudste bouwjaar en je zult zien dat de prijzen beginnen bij ongeveer 20 mille voor auto’s met 150.000 kilometer en (veel) meer. Voor een gebruikte Mazda CX-5 met minder ervaring kom je in de prijscategorie tussen de 22.500 en 27.000 euro terecht. Een CX-5 van de laatste lichting (vanaf 2023), die is voorzien van mild hybrid-ondersteuning, kost minimaal 32.500 euro.